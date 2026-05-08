「CALNAMUR(カルナムール)」ME:I SUZUが魅せる、Summer Collectionを5月8日(金)に公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する『優美な野心家』を掲げるレディースブランド「CALNAMUR(カルナムール)」は、Summer Collection starring SUZU(ME:I)を5月8日(金)に公開いたします。

本コレクションでは、やわらかなペールトーンをベースに、軽やかでフェミニンなサマースタイルを提案いたします。

フリルやレースなどのディテールに、デニムを合わせることで甘さに抜け感をプラス。SUZUの透明感あふれる魅力とともに、CALNAMURらしいときめきのある夏をお届けします。

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/cl_summerweb_suzu_20260508hp

■LOOK一部

TOPS 6,930円(税込)

着用カラー(ピンク)：

5/8(金)12:00よりRUNWAY channelにて先行予約開始）

SKIRT 8,800円(税込)

ONE-PIECE 14,300円(税込)

TOPS 8,250円(税込)

着用カラー(ピンク)：

5/7(木)よりルミネエスト新宿店にて限定公開）

SKIRT 12,100円(税込)

着用カラー(ピンク)：

5/7(木)よりルミネエスト新宿店にて限定公開）

TOPS 7,590円(税込)

SKIRT 9,900円(税込)

■ルミネエスト新宿店内ビジュアル

Summer Collection starring SUZU(ME:I)の公開を記念して、

ルミネエスト新宿店内に特大ビジュアルを展開予定です。

開催期間：2026年5月14日(木)11:00～

開催場所：CALNAMUR ルミネエスト新宿店内(東京都新宿区新宿3-38-1ルミネエスト新宿 B1F)

※その他詳細は公式SNSにて配信いたします。

■SUZU(ME:I) プロフィール

SUZU（ME:I）。

2006年12月16日生まれ、東京都出身。

日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版 『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』 から誕生したガールズグループME:Iのメンバー。普段の穏やかで柔らかい雰囲気とステージで見せる凛とした姿とのギャップが魅力で、キレのあるダンスが最大の持ち味。「TGC」や「GirlsAward」などの大型ファッションイベントではモデルとして出演。

8月からは東京・宮城・兵庫・福岡の全国4都市を巡る2度目のアリーナツアー『2026 ME:I 2ND ARENA LIVE TOUR “ME:I WAY”』の開催が決定し、8月5日(水)に4TH SINGLE『花咲く道』をリリース。地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』(フジテレビほか)が4月から放送中。

■CALNAMURブランドコンセプト

『優美な野心家』

それぞれが秘めている野心や希望、憧れを洋服として生活の一部に取り入れてもらえるよう、幅広いライフスタイルの方に着ていただけるブランド。

どこか可愛く、どこかヘルシー、ファッションを楽しみたい日のとっておきの

ワタシにプラスのAMOURを。

Creative Director/藤田ニコル

■CALNAMUR オフィシャルサイト/SNS

Official Site ：http://calnamur.com

Web Store ：https://runway-webstore.com/calnamur/

X ：https://twitter.com/calnamur_jp

Instagram ：https://www.instagram.com/calnamur_official/

LINE ：https://page.line.me/986tashj