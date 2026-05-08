【ホテルニューグランド】ハマフェスグルメ大使はっしー presents　『横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画』 参加商品　「ホテルニューグランド×Giraffa 焼きカレーパン」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年5月9日(土)～6月7日(日）までの期間、ハマフェスグルメ大使はっしー presents「横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」参加商品として「ホテルニューグランド×Giraffa(ジラッファ)焼きカレーパン」を販売します。

ハマフェスグルメ大使はっしー presents『横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画』 参加商品「ホテルニューグランド×Giraffa 焼きカレーパン」

牛肉や横浜産のトマト、リンゴを煮込んだ濃厚なカレーに、ジラッファ名物のチーズに合うようニョッキを加えた食感も楽しめる贅沢なカレーパンです。ホテルのシェフならではの視点で生み出した、スパイスの香りを移した4種の油を使用した技法で焼き上げることで、食べる前から香りが鼻に抜け、最初の一口から最後までスパイスを感じられるカレーパンに仕上がりました。濃厚な香りのスパイスオイルにより、使用する油も少量でヘルシーな点も魅力です。味もボリュームも満足度の高い期間限定の商品を、ぜひこの機会にお召し上がりください。

販売期間 2026年5月9日（土）～6月7日（日）

※数量限定商品のため売り切れ次第販売終了いたします

価格 1個 \600（税込）

販売店舗 S.Weil by HOTEL NEW GRAND https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil/

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND 045-681-1841（代表）

Giraffa （ジラッファ）

鎌倉・小町通りに店を構える「Giraffa」は、観光客から地元の人まで幅広く愛されるカレーパン専門店です。外はサクッと香ばしく揚がり、中にはスパイシーなカレーととろけるチーズがたっぷり詰まった一品は、一口食べれば思わず笑顔になる美味しさ。特にチーズが伸びる見た目はインパクト抜群で、食べ歩きグルメとしても人気を集めています。揚げたてならではの食感と風味を気軽に楽しめるのも魅力で、鎌倉散策の合間にぜひ立ち寄りたい名物店のひとつです。

＜ハマフェスグルメ大使はっしー presents 横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画＞

ハマフェスグルメ大使・はっしーpresents「横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」は、地元・横浜の魅力を“カレー”で味わい尽くす特別なグルメ企画です。

横浜ならではの食材をふんだんに使用し、個性豊かな店舗がそれぞれのアイデアで仕上げたオリジナルカレーが勢ぞろい。スパイスの香りとともに広がる多彩な味わいは、ここでしか出会えない特別な一品ばかりです。食べ比べを楽しみながら、横浜の新たな美味しさを発見できる、カレー好き必見の注目企画です。

PR期間：2026年5月9日(土)～6月7日(日)

ホテルニューグランド×Giraffa 焼きカレーパン

「ホテルニューグランド×Giraffa 焼きカレーパン」は、「ハマフェスグルメ大使はっしー presents 横浜食材を使った多彩なハマフェスカレー企画」への参加商品です。

また、ハマフェス開催日の5月30日(土)、31日(日)は、ハマフェス出店ブース（山下公園）でも販売を行います。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND

1927年、横浜に開業した「ホテルニューグランド」の初代総料理長サリー・ワイル。

日本に西洋料理の自由と革新をもたらし、明るくモダンなフレンチ・スタイルの料理で、あまたの美食家から愛されました。

そんな“やわらかな正統派”として、氏の功績と技を受け継ぎながら、今の時代によりそう食とライフスタイルを提案するホテルショップです。クラシカルな洋食を自宅でたのしめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなど様々に取り揃えています。なお、ブランド名は、サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」を受け継いでいます。

WEBサイト https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil/

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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