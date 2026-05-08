「春夏秋冬」めぐる季節を楽しむ、花の香りを詰め合わせた進物が発売
カメヤマ株式会社
春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」
すぐに持参できる包装済み仕様。日本画の技法で描かれた花々が美しい進物。
カメヤマ株式会社
HP：https://www.kameyama.co.jp/
ローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表取締役会長 谷川花子）は、春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」を発売しました。
春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」
うつろいゆく美しい季節を感じられるご進物
春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」。四季のある日本には季節ごとに花が咲き、ただようその香りとともに思い出が折重なっていきます。あの日の思い出に想いをはせ、故人を偲ぶ時間をゆっくり過ごしていただく。人と人が気持ちに寄り添う進物です。
ひとつの季節に２種類の花の香り
春：すみれ、桜
夏：ゆり、茉莉花
秋：金木犀、秋桜
冬：白梅、山茶花
高級感のある木箱と日本画の技法で描かれた花々のイラストが、お悔みの心と品格を伝える進物。また、購入後すぐに持参できる包装済み仕様での販売です。
すぐに持参できる包装済み仕様。日本画の技法で描かれた花々が美しい進物。
商品名：進物 香りの花暦
内容量：さくら、ゆり、金木犀、白梅、すみれ、茉莉花、秋桜、山茶花×１函ずつ
燃焼時間：約25分
希望小売価格：3,300円（税込）
発売日：2026年5月1日
カメヤマ株式会社
HP：https://www.kameyama.co.jp/
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
カメヤマ株式会社 総務部 川上・宮崎
〒519-0111 三重県亀山市栄町１５０４-１
TEL：0595-82-3111（代表）FAX:0595-82-5367