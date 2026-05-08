「春夏秋冬」めぐる季節を楽しむ、花の香りを詰め合わせた進物が発売

カメヤマ株式会社

ローソク・線香メーカーのカメヤマ株式会社（本社：大阪市、代表取締役会長 谷川花子）は、春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」を発売しました。

うつろいゆく美しい季節を感じられるご進物

春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」

春夏秋冬めぐる季節の花の香りを詰め合わせた進物「香りの花暦」。四季のある日本には季節ごとに花が咲き、ただようその香りとともに思い出が折重なっていきます。あの日の思い出に想いをはせ、故人を偲ぶ時間をゆっくり過ごしていただく。人と人が気持ちに寄り添う進物です。

ひとつの季節に２種類の花の香り

春：すみれ、桜

夏：ゆり、茉莉花

秋：金木犀、秋桜

冬：白梅、山茶花

高級感のある木箱と日本画の技法で描かれた花々のイラストが、お悔みの心と品格を伝える進物。また、購入後すぐに持参できる包装済み仕様での販売です。

すぐに持参できる包装済み仕様。日本画の技法で描かれた花々が美しい進物。

商品名：進物 香りの花暦

内容量：さくら、ゆり、金木犀、白梅、すみれ、茉莉花、秋桜、山茶花×１函ずつ

燃焼時間：約25分

希望小売価格：3,300円（税込）

発売日：2026年5月1日

カメヤマ株式会社

HP：https://www.kameyama.co.jp/



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

カメヤマ株式会社 総務部 川上・宮崎

〒519-0111 三重県亀山市栄町１５０４-１

TEL：0595-82-3111（代表）FAX:0595-82-5367