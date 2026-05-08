TVアニメ「ダンジョン飯」より、「マルシル」「ファリン」がクラシカルなメイド衣装で立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『TENITOL TALL TVアニメ「ダンジョン飯」 クラシカルメイドスタイルver. 完成品フィギュア』の「マルシル」「ファリン」を現在、それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●TENITOL TALL TVアニメ「ダンジョン飯」 マルシル クラシカルメイドスタイルver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200314&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●TENITOL TALL TVアニメ「ダンジョン飯」 ファリン クラシカルメイドスタイルver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200348&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■TENITOL TALL TVアニメ「ダンジョン飯」 クラシカルメイドスタイルver. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各11,000円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：フリュー

【サイズ】

[マルシル] 全高：約280mm(台座含まない/ノンスケール)

[ファリン] 全高：約300mm(台座含まない/ノンスケール)

【素材】プラスチック

原型制作：モワノー

彩色制作：B_Sachi

※『TENITOL』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

製品ページはこちら：

●TENITOL TALL TVアニメ「ダンジョン飯」 マルシル クラシカルメイドスタイルver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-200314&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

◇TVアニメ「ダンジョン飯」より魔術師の「マルシル」がTENITOL TALLに登場！

フリューのお求めやすい価格帯のフィギュアブランド『TENITOL』より「マルシル」がTALLサイズで立体化！全高約28cmの迫力あるスケール感で、お部屋に飾った際の存在感は抜群です。衣装とポーズはフリューオリジナルデザイン。クラシカルなロング丈のメイド服が、普段の元気なマルシルとは一味違う、清楚で上品な一面を引き出しています。

特別な装いで優しく微笑むマルシルを、ぜひお手元でご堪能ください。

製品ページはこちら：

●TENITOL TALL TVアニメ「ダンジョン飯」 ファリン クラシカルメイドスタイルver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-200348&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

◇TVアニメ「ダンジョン飯」より魔術師の「ファリン」がTENITOL TALLに登場！

フリューのお求めやすい価格帯のフィギュアブランド『TENITOL』より「ファリン」がTALLサイズで立体化！

全高約30cmの迫力あるスケール感で、お部屋に飾った際の存在感は抜群です。

気品あふれる衣装とポーズはフリューオリジナルデザイン。

落ち着いた配色のクラシカルなメイド服が、ファリンの優しく穏やかな雰囲気にぴったり。

特別な装いで優雅に微笑むファリンを、ぜひお手元でご堪能ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、TVアニメ「ダンジョン飯」関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=32948&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)