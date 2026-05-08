【新店舗】百貨店出店数No.1（※1）の株式会社タイムレスが岩田屋本店に「総合買取サロン タイムレス 岩田屋本店」ポップアップ店舗を5月15日（金）オープン！全国47店舗目 福岡県4店舗目！

写真拡大 (全5枚)

株式会社タイムレス

■開店場所：〒810-8680 福岡県福岡市中央区天神2丁目5番35号 岩田屋本店 本館７階


■開店日程：2026年5月15日（金）10：00～


■株式会社タイムレスHP：https://timeless-co.com/



　総合リユースサービス（オークション・総合買取サロン・古物商プラットフォーム）を展開する、株式会社タイムレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：馬場 浩太）は、この度、福岡県福岡市に位置する「岩田屋本店」に「総合買取サロン タイムレス 岩田屋本店」ポップアップ店舗を2026年5月15日（金）にオープンいたします。福岡県では4店舗目となります。




　新店舗オープン記念として2大特別キャンペーンを開催しております。買取金額税込10,000円以上で最大20,000円相当のカタログギフト等がもらえる抽選会を開催いたします。1等はカタログギフト20,000円相当（合計5名様）、2等はカタログギフト3,000円相当（合計15名様）、参加賞は商品券1,000円分となっております。加えて、今なら査定だけでも特別なオープンノベルティをプレゼントいたします。（※1名さまにつき1日1回を上限とさせていただきます。）


期間は2026年5月15日（金）～6月30日（火）(※2)まで、この機会にぜひお越しください！



【店舗概要】


店舗名：総合買取サロン タイムレス 岩田屋本店


住所：〒810-8680 福岡県福岡市中央区天神2丁目5番35号 岩田屋本店 本館７階


アクセス：＜電車でお越しの場合＞


・西鉄天神大牟田線：「西鉄福岡（天神）駅」より徒歩約5分


・空港線：「天神駅」より徒歩約5分


・七隈線：「天神南駅」より徒歩約5分


電話：0120-972-798（総合買取サロンタイムレス全国共通コールセンター直通）


営業時間：午前10時～午後8時（最終受付時間：午後7時30分）


買取商品：アクセサリー・貴金属（ダイヤモンド、色石含む）、バッグ・小物（ノンブランド含む）、古銭、時計、切手・テレホンカード（未使用品に限る）、お酒（未開封のものに限る）、洋服、カメラ、骨董、絵画、着物、ブランド食器、楽器等（※3）


提携駐車場：あり


オープン日：2026年5月15日（金)


オープン記念キャンペーン：2026年5月15日（金）～6月30日（火）（※2）



【総合買取サロンタイムレス】


「総合買取サロンタイムレス」は”想い”によりそうパートナーとして、安心で質の高い買取をお約束する総合買取サロンです。


百貨店出店が多く、岩田屋本店で全国合計47店舗（※4）となるタイムレス、はバッグや時計など、ご自宅に眠るさまざまな”モノ”を、“サロン”クオリティで質の高い接客にて買取を行っております。




他には、販売事業として、年間取引点数35万点以上を誇り長く愛され続けるオークション「TIMELESS AUCTION」を持ち、


全国のお客様へラクラク導入可能な、遠隔査定・古物商のトータルプラットフォームである「TIMELESS EXPRESS」のサービスも運営しております。今後も全国的に店舗、サービスを拡大予定です。


百貨店出店数No1（※1）質の高い総合買取サービス「総合買取サロンタイムレス」：https://timeless-kaitori.com/


年間取引点数約35万点！＜日本最大級＞のBtoBオークション：「TIMELESS AUCTION」：https://timeless-auction.com/


全国遠隔査定、古物商トータルプラットフォーム「TIMELESS EXPRESS」：https://timeless-express.com/









■株式会社タイムレス


代表者：代表取締役　馬場　浩太


設立日：2009年4月1日


本社所在地：〒105-0011東京都港区芝公園1丁目7-6 KDX浜松町プレイス2階


事業内容：ブランド品買取・販売事業、オークション事業


コーポレートサイト：https://timeless-co.com/


TIMELESS AUCTIONサイト：https://timeless-auction.com/


総合買取サロンサイト：https://timeless-kaitori.com/


TIMELESS EXPRESSサイト：https://timeless-express.com/



【採用情報】


新卒採用：https://timeless-co.com/newgrads/


中途採用：https://timeless-co.com/career/


公式note：https://note.com/time_less



【主なメディア露出】




　株式会社タイムレスは2025年4月20日(日) 25:25～放送開始のフジテレビ『タイムレスマン』にて紹介されました。株式会社タイムレスのメインオフィスである豊洲オフィスにtimeleszメンバーの８人にお越しいただき、撮影が行われました。timeleszメンバーが「先輩にご挨拶」をすることになり、株式会社タイムレス社員とtimeleszメンバー全員にサプライズで撮影が始まりました。弊社会社紹介のあと、代表取締役社長の馬場からも「一緒にタイムレスを盛り上げたい」といった言葉があり、timeleszメンバーからも「ありがたい」といった反応もありました。その後は弊社が査定した想定金額を基に「timeleszオークションプロジェクト」企画が実施されました。総合買取サロンタイムレスの店舗を運営する、店舗営業部部長の岡根を中心にtimeleszメンバーのお品物を査定し、協力させていただきました。



【番組概要】


■番組名　：タイムレスマン


■放送日時：4月20日(日) 25:25～25:55　※現在 毎週金曜 21:58～22:52放送中


■放送局　：フジテレビ


■出演者　：＜timelesz＞佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝


■番組公式HP：https://www.fujitv.co.jp/timeleszman/


■番組公式X：https://x.com/timeleszman_cx



※1 買取店として百貨店出店数No1


調査日程：2026年3月


調査対象：全国53の買取店、百貨店協会に所属する全国165店の百貨店


調査機関：自社


調査結果：全41店舗の内、全国百貨店に38店舗出


※2 キャンペーンは予告なく中止になることがあります。


※3 一部お取り扱い対象外のお品物もございます。詳しくは、コールセンターまたは店頭スタッフにおたずねください。また、未成年者からの買収は行っておりません。


※4 出店数：全国に46店舗出店中 (2026年5月８日時点)