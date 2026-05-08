【CE LA VI TOKYO】渋谷の“特等席”で味わうBBQ体験、空と音楽に包まれる「SKY BBQ」今年も開幕！

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN(代表取締役 稲塚 晃裕、東京都渋谷区)が運営するCE LA VI TOKYO(東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ渋谷17階・18階)は、17階 BAO by CE LA VIにて「SKY BBQ」をスタートいたしました。

毎年大好評のルーフトップBBQ「SKY BBQ」が、今年もいよいよスタート。渋谷の空を間近に感じる開放的な空間で、ランチタイムの爽やかなひとときから、サンセット、ナイトシーンへと続く空の表情とともに、音楽に包まれる特別なBBQ体験をお楽しみいただけます。

豪華なシーフードや厳選された肉を取り入れ、今年はさらに進化したラインアップをご用意。グリルの醍醐味を引き立てる多彩な肉料理と新鮮なシーフードをバランスよく組み合わせ、より洗練されたBBQ体験へとアップデートしました。和牛サーロインをはじめとする上質な食材を取り入れたプランも展開し、シーンに合わせた多彩な楽しみ方を提案します。

渋谷の空に広がる、唯一無二のルーフトップ体験。毎年多くのゲストを魅了してきた「SKY BBQ」が、今年もこの場所で、忘れられない夏のひとときをお届けします。

プラン内容 *2時間フリードリンク付

CHILL 7,000円(税込・サービス料別)

「まずはBBQを気軽に楽しみたい」方におすすめ！骨付き鶏や、牛ショートリブなど上質なお肉を中心に、新鮮野菜を組み合わせたバランスの良いセットです。

■前菜

シーザーサラダ

フライドポテト トリュフディップ

■BBQ

［肉］骨付き鶏 ／ ハーブ＆チョリソーサルシッチャ ／ もち豚肩ロース＆ジャークポーク

牛ショートリブ

［野菜］とうもろこし ／ パプリカ

STANDARD 8,500円(税込・サービス料別)

「ちょっと贅沢にBBQを楽しみたい」方に海の幸をプラス！お肉も魚介も楽しめる贅沢プラン。

香ばしく焼き上げるシーフードの旨みとジューシーなお肉の組み合わせを存分にご堪能ください。

■前菜

シーザーサラダ

フライドポテト トリュフディップ

■BBQ

［肉］骨付き鶏 ／ ハーブ＆チョリソーサルシッチャ ／ もち豚肩ロース＆ジャークポーク

牛ショートリブ

［海鮮］有頭ブラックタイガー海老 ／ ホタテ貝 ／ スルメイカ

［野菜］とうもろこし ／ パプリカ

SUPERIOR 13,000円(税込・サービス料別)

特別な日やご褒美BBQにふさわしい究極なプラン！

シーフードプラッターやアワビ、和牛と豪華な食材が揃い、心躍る味わいのBBQを贅沢にお楽しみいただけます。

■前菜

フライドポテト トリュフディップ

■シーフードプラッター

ラングスティーヌ / 天使の海老 / ムール貝 / スモークサーモン / いくら / 牡蠣のハラペーニョ

■BBQ

［肉］骨付き鶏 ／ ハーブ＆チョリソーサルシッチャ ／ オリジナルスパイシーポークリブ

和牛サーロイン

［海鮮］あわび / ハーブマリネサーモン

［野菜］とうもろこし / パプリカ

上記メニューの他、当日追加いただけるオプションメニューも多数ご用意しております。

当日の仕入れ状況により一部メニューが変更となる可能性がございます。

フリードリンクのラストオーダーは終了30分前とさせていただきます。

プラン概要

エリア：(17階) BAO by CE LA VI

期間：2026年10月末まで(予定)

ご予約：

https://www.tablecheck.com/shops/celavitokyo/reserve?menu_lists=69d9c32721eea1c1dac78a88

※各種グルメサイトでもご予約いただけます

電話 / 0800-111-3065(フリーコール)

CE LA VI TOKYO

シンガポールの「マリーナベイ・サンズ」のルーフトップをはじめ、世界で展開するCE LA VI。2019年12月、日本初上陸店としてCE LA VI TOKYOをオープン。

「Elevated, Everywhere.～至高の体験を、あらゆる場所で」をブランドコンセプトに掲げ、音楽・料理・空間・ホスピタリティ・ロケーションを軸にした大人の社交場。革新的なモダンアジアン料理を提供するファインダイニング「CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR」、アジアンバーガーなどを提供するカジュアルダイニング「BAO by CE LA VI」、インターナショナルな雰囲気が漂うクラブラウンジ「CE LA VI CLUB LOUNGE」。これらが連動し”喜びの探求”を可能とした総合エンターテインメント空間として、人種や世代を超えた極上のエンターテインメントをすべての人に届けます。

2025年9月にはCE LA VI LONDONがオープン、2026年にはマイアミにもオープン予定と、ブランドのグローバル展開はさらに広がりを見せています。

営業時間

●BAO by CE LA VI(17階)

月～土・祝前日11：00～23：00(フードL.O.22:00、ドリンクL.O.22:30)

日・祝 11：00～22：00(フードL.O.21:00、ドリンクL.O.21:30)

●CE LA VI CLUB LOUNGE(17階)

月～木・日 22：00～28：00

金・土 22：00～28：30

●CE LA VI RESTAURANT & SKY BAR(18階)

LUNCH 11：00～15：00

CAFE 14：00～17：00

DINNER 17：00～23：00(フードL.O.21:00、ラストイン22:00、ドリンクL.O.22:30)

※5月15日(金)より、金・土・祝前は24:00まで営業いたします

■所在地

東京都渋谷区道玄坂1-2-3東急プラザ17階・18階

TEL：0800-111-3065(フリーコール)

Instagram：https://www.instagram.com/celavitokyo/

■会社概要

会社名：株式会社ICONIC LOCATIONS JAPAN

代表取締役：稲塚 晃裕

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-2-3渋谷フクラス17階

設立：2018年10月17日