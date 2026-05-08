『劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」』より、「イリヤ」「美遊・エーデルフェルト」がウエディング水着ver.で立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「フリュー」より、『劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」ウエディング水着ver. 1/7スケール 完成品フィギュア』の「イリヤ」「美遊・エーデルフェルト」を現在、それぞれご案内中です。

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●劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」イリヤ ウエディング水着ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201431&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」美遊・エーデルフェルト ウエディング水着ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201433&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」ウエディング水着ver. 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：各20,900円(税込)

□発売日：2027年1月予定

□ブランド：フリュー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約210mm(台座含まない)

【素材】プラスチック

原型制作：モワノー

彩色制作：B_Sachi

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●劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」イリヤ ウエディング水着ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201431&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

◇『劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」』の「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン」がウエディング水着ver.で立体化！



フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、「イリヤスフィール・フォン・アインツベルン ウエディング水着ver.」が1/7スケールフィギュアで登場！

ウエディング水着イラストをもとに、可憐で華やかなイリヤの姿を丁寧に再現。

やわらかな表情や、イリヤの愛らしい目元まで繊細に造形しました。

透明感のあるドレスが、上品で幻想的な雰囲気を演出。

ドレス全体のシワの表現や立体感にこだわり、軽やかになびく布の柔らかさまで感じられる仕上がりとなっています。

ベールには淡く色味を加え、美しいグラデーションを表現。

さらに、花やレース模様などの細かな装飾も丁寧に造形し、華やかな世界観をより一層引き立てています。

イリヤらしい可憐さが詰まった一体を、ぜひお手元でご堪能ください。

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●劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」美遊・エーデルフェルト ウエディング水着ver. 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201433&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

◇『劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」』の「美遊・エーデルフェルト」がウエディング水着ver.で立体化！

フリューの高品質ホビーブランド『F：NEX』より、「美遊・エーデルフェルト ウエディング水着ver.」が1/7スケールフィギュアで登場！

ウエディング水着イラストをもとに、落ち着きと上品さを感じさせる姿を丁寧に再現。

クールさの中にもどこか可愛らしさのある困り顔の表情で、美遊らしさを表現しました。

透明感あふれるドレスが、柔らかく上品な輝きを演出。細やかなシワ造形や生地の重なりにより、ベールや腰布の軽やかさと美しいシルエットを引き立てています。

ベールには淡いカラーリングを施し、繊細なグラデーションや花・レース模様などの装飾によって、美遊の持つ気品ある魅力をより際立たせています。

美遊ならではの凛とした美しさと可憐さを兼ね備えた一体を、ぜひお手元でご堪能ください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=29544&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C)2021 ひろやまひろし・TYPE-MOON／KADOKAWA／劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」製作委員会

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