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「人」と「暮らし」を「デザイン」でつなぐ国際イベント「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」開催
5月30日にWorld Interiors Day デザイン シンポジウムを開催
公益財団法人日本デザイン振興会（以下、JDP）と公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（以下、JID）は、5月30日（土）から6月7日（日）の期間、「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」を開催します。
JDPとJIDが加盟するインテリアデザイン分野の国際的組織であるIFI（国際インテリアアーキテクト/デザイナー団体連合）は、毎年5月の最終土曜日を「World Interiors Day」とし、全世界共通のテーマでインテリアデザインの役割について考える日として定めています。
IFIのメンバーであるJIDとJDPは、グローバルプラットフォームの一翼を担い、日本から「デザイン力」を発信します。その一環として、日本では2016年以来、この日を含んだ週を「ワールド・インテリアウィーク イン ジャパン（WIW）」として、「人の暮らしをデザインでつなぐ」をミッションに多彩なイベントを開催してきました。各種イベントを通じ、参加者が生活環境を見つめ直し、暮らしやインテリアデザインにおける質の向上を図り、より良い環境をつくることを目的としています。
2026年の「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」は、「Designing Relationships - Connecting Cultures, Systems, and Sensibilities - 新たなつながりをデザインする」をテーマに、セミナー、海外インテリアレポートなどを5月30日（土）から6月7日（日）まで全国各地で展開します。5月30日（土）には、メインイベントとして「World Interiors Day デザインシンポジウム」を開催します。
現代のデザインは、単に空間や形を創出する行為にとどまらず、人・文化・制度・感性といった多様な要素のあいだに新たな関係性を編み出す行為へと拡張しています。グローバル化とデジタル化が進むなかで、異なる価値観や背景を持つ人々が交差し、つながる機会はますます増えています。その一方で、表層的な接続にとどまらない、より深く意味のある関係性の構築が求められています。シンポジウムでは、日本、台湾、ベトナム、そしてアジアのネットワークを背景に、世界のデザインがどのように文化や制度、価値をつなぎ、新たな対話と協働を生み出す力となり得るのかを探ります。
「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」開催概要
■イベント名
「World Interiors Week 2026 in Japan」(WIW)
実行委員⻑ 喜多 俊之
公式ウェブサイト https://wiwjapan.org/
■開催期間
2026年5月30日（土）から6月7日（日）まで
■開催内容
「みんなでつくる参加型イベント」など全国各地から募集する企画参加型オンラインイベント、インテリアショップ・ショールームをつなぐネットワークイベント
■主催
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（JID）https://jid.or.jp/
公益財団法人日本デザイン振興会(JDP) https://www.jidp.or.jp/
※サポート
国際インテリアアーキテクト/ デザイナー団体連合（IFI）https://ifiworld.org/
※協力
APSDA（アジア太平洋空間デザイン協会）Asia-Pacific Space Designs Alliance https://apsda.org/
CSID（中華民國室内設計協会）Chinese Society of Interior Designers https://csid.org/
■メインイベント
World Interiors Day デザインシンポジウム「Designing Relationships - Connecting Cultures, Systems, and Sensibilities - 新たなつながりをデザインする」
開催日： 2026年5月30日（土）受付13:40〜／シンポジウム 14:00 - 16:30／交流会 16:30 - 17:00
会 場： インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 デザインハブ内）
パネリスト：
●キート・オン 氏（シンガポール在住／インテリアデザイナー／APSDA元理事長2021-2025）（事前収録VTR）
●ジョー・リン 氏（台湾在住／建築家/インテリアデザイナー／Yen Partnership Architects founding partner／CYCU（中原大学)教授/客員評論家／CSID理事長／APSDA理事長 2025-2027）
基調講演「つながりの「メカニズム」を設計する」
●丹羽 隆志 氏（ベトナム在住/建築家/Takashi Niwa Architects 代表／京都芸術大学大学院教授/東京都立大学非常勤講師）
講演「価値のカタチ化ではぐくむコミュニケーション」
●高濱 史子 氏（日本在住/建築家/株式会社高濱史子小松智彦建築設計 共同代表／工学院大学建築学部建築デザイン学科 教授）
講演「見えない関係性をデザインする」
申 込： 事前登録制
参加費： 一般 2,000円／学生無料
定 員： 対面参加80名
参加申込URL（Peatix）：https://peatix.com/event/4960404
シンポジウム公式ウェブサイト：https://wiwjapan.org/events-cale/event/2541.html
参考資料１：登壇者プロフィール (敬称略)
Joe Lin (Lin Yen-Ying) (台湾)
建築家/インテリアデザイナー | Yen Partnership Architects founding partner／CYCU（中原大学）教授／客員評論家／CSID理事長／APSDA理事長 2025-2027
YEN Partnership Architectsの創設パートナー。現在、中国インテリアデザイナー協会（台湾CSID）理事長、アジア太平洋空間デザイナー協会 (APSDA) 理事長を務める。台湾の淡江大学で学士号を、国立台湾大学で土木工学の修士号を取得。中原大学（CYCU）建築学科で教鞭を執る傍ら、客員批評家として、建築と都市空間における新たな可能性を探る学術研究や空間理論に関する講義やプレゼンテーションを行っている。自身のチームを率いて数々のデザイン賞を受賞。レッドドットデザイン賞、iFデザイン賞、VMARKデザイン賞の審査員、ゴールデンピンデザイン賞およびシンガポールインテリアデザイン賞受賞者、TID賞の立役者、国際的な審査、システム設計、ネットワーク構築における豊富な知識を専門とする。
丹羽 隆志（にわ たかし）
ベトナム在住 | 建築家 | Takashi Niwa Architects代表／京都芸術大学大学院教授／東京都立大学非常勤講師
1979年石川県生まれ。2003年東京都立大学大学院（深尾精一研究室）修了。2005年より岡部憲明アーキテクチャーネットワークにて日本・マレーシアのプロジェクトに携わる。2010年よりベトナムを拠点に活動。Vo Trong Nghia Architects（VTNアーキテクツ）にパートナーとして参画しハノイオフィスを設立、2018年まで代表を務める。同年、Takashi Niwa Architects（丹羽隆志アーキテクツ）をハノイに設立。建築を軸に、家具・インテリアから橋梁まで幅広いスケールでデザインを手がける。2023年より京都芸術大学大学院教授、2025年より東京都立大学非常勤講師。2023年度アシュイ賞「ベトナム年間最優秀建築家」受賞。主な作品にベカメックス東急Hikari、チャンフンダオ橋（Tran Hung Dao橋）、Pizza 4P's Phan Ke Binhレストラン、Urban Sparkleなど。
郄濱 史子（たかはま ふみこ）
建築家 | 株式会社郄濱史子小松智彦建築設計 共同代表／工学院大学建築学部建築デザイン学科教授
1979年生まれ。2003年京都大学卒業。東京大学大学院に進学、スイス連邦工科大学チューリヒ校留学、Christian Kerez、HHF Architectsでのインターンシップを経て2007年同大学院修士課程修了。2007年より2012年までHerzog & de Meuron勤務。2012年 +ft+/郄濱史子建築設計事務所設立、神戸大学学術推進研究員。2013年-2015年東京大学特任研究員。2017年工学院大学非常勤講師、2023年-2024年芝浦工業大学非常勤講師。2024年株式会社郄濱史子小松智彦建築設計に改組。2025年東京大学非常勤講師、2026年4月より工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。主な作品に「JINS Holdings Tokyo Head Office」「Christian Dada Singapore」「Giant House in Oiso」ほか。著書に『海外で建築を仕事にする』(共著、学芸出版社)。
参考資料２：ワールドインテリアウィーク イン ジャパン（WIW）について
「ワールドインテリアウィーク イン ジャパン（WIW）」は、国際インテリアアーキテクト/デザイナー団体連合（IFI）が主導して、創造性に富んだ社会の構築とインテリアデザインの向上、住宅関連企業などを中心とする産業全体にその効果を反映させて発展に寄与することを主な目的に、毎年開催されています。IFIの構成メンバーである日本インテリアデザイナー協会（JID）と日本デザイン振興会（JDP）は、そのグローバルプラットフォームの一翼を担い、日本から「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」としてデザインを発信します。
本件に関するお問合わせ先
・報道関係者のお問い合わせ：公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail：press@jidp.or.jp
・一般からのお問い合わせ：公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 Tel：03-5322-6560 E-mail：head@jid.or.jp
関連リンク
ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン
https://wiwjapan.org/
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（JID）
https://jid.or.jp/
公益財団法人日本デザイン振興会
https://www.jidp.or.jp/
2026年5月8日
公益財団法人日本デザイン振興会
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会
公益財団法人日本デザイン振興会
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会
公益財団法人日本デザイン振興会（以下、JDP）と公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（以下、JID）は、5月30日（土）から6月7日（日）の期間、「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」を開催します。
IFIのメンバーであるJIDとJDPは、グローバルプラットフォームの一翼を担い、日本から「デザイン力」を発信します。その一環として、日本では2016年以来、この日を含んだ週を「ワールド・インテリアウィーク イン ジャパン（WIW）」として、「人の暮らしをデザインでつなぐ」をミッションに多彩なイベントを開催してきました。各種イベントを通じ、参加者が生活環境を見つめ直し、暮らしやインテリアデザインにおける質の向上を図り、より良い環境をつくることを目的としています。
2026年の「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」は、「Designing Relationships - Connecting Cultures, Systems, and Sensibilities - 新たなつながりをデザインする」をテーマに、セミナー、海外インテリアレポートなどを5月30日（土）から6月7日（日）まで全国各地で展開します。5月30日（土）には、メインイベントとして「World Interiors Day デザインシンポジウム」を開催します。
現代のデザインは、単に空間や形を創出する行為にとどまらず、人・文化・制度・感性といった多様な要素のあいだに新たな関係性を編み出す行為へと拡張しています。グローバル化とデジタル化が進むなかで、異なる価値観や背景を持つ人々が交差し、つながる機会はますます増えています。その一方で、表層的な接続にとどまらない、より深く意味のある関係性の構築が求められています。シンポジウムでは、日本、台湾、ベトナム、そしてアジアのネットワークを背景に、世界のデザインがどのように文化や制度、価値をつなぎ、新たな対話と協働を生み出す力となり得るのかを探ります。
「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」開催概要
■イベント名
「World Interiors Week 2026 in Japan」(WIW)
実行委員⻑ 喜多 俊之
公式ウェブサイト https://wiwjapan.org/
■開催期間
2026年5月30日（土）から6月7日（日）まで
■開催内容
「みんなでつくる参加型イベント」など全国各地から募集する企画参加型オンラインイベント、インテリアショップ・ショールームをつなぐネットワークイベント
■主催
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（JID）https://jid.or.jp/
公益財団法人日本デザイン振興会(JDP) https://www.jidp.or.jp/
※サポート
国際インテリアアーキテクト/ デザイナー団体連合（IFI）https://ifiworld.org/
※協力
APSDA（アジア太平洋空間デザイン協会）Asia-Pacific Space Designs Alliance https://apsda.org/
CSID（中華民國室内設計協会）Chinese Society of Interior Designers https://csid.org/
■メインイベント
World Interiors Day デザインシンポジウム「Designing Relationships - Connecting Cultures, Systems, and Sensibilities - 新たなつながりをデザインする」
開催日： 2026年5月30日（土）受付13:40〜／シンポジウム 14:00 - 16:30／交流会 16:30 - 17:00
会 場： インターナショナル・デザイン・リエゾンセンター
（東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5階 デザインハブ内）
パネリスト：
●キート・オン 氏（シンガポール在住／インテリアデザイナー／APSDA元理事長2021-2025）（事前収録VTR）
●ジョー・リン 氏（台湾在住／建築家/インテリアデザイナー／Yen Partnership Architects founding partner／CYCU（中原大学)教授/客員評論家／CSID理事長／APSDA理事長 2025-2027）
基調講演「つながりの「メカニズム」を設計する」
●丹羽 隆志 氏（ベトナム在住/建築家/Takashi Niwa Architects 代表／京都芸術大学大学院教授/東京都立大学非常勤講師）
講演「価値のカタチ化ではぐくむコミュニケーション」
●高濱 史子 氏（日本在住/建築家/株式会社高濱史子小松智彦建築設計 共同代表／工学院大学建築学部建築デザイン学科 教授）
講演「見えない関係性をデザインする」
申 込： 事前登録制
参加費： 一般 2,000円／学生無料
定 員： 対面参加80名
参加申込URL（Peatix）：https://peatix.com/event/4960404
シンポジウム公式ウェブサイト：https://wiwjapan.org/events-cale/event/2541.html
参考資料１：登壇者プロフィール (敬称略)
Joe Lin (Lin Yen-Ying) (台湾)
建築家/インテリアデザイナー | Yen Partnership Architects founding partner／CYCU（中原大学）教授／客員評論家／CSID理事長／APSDA理事長 2025-2027
YEN Partnership Architectsの創設パートナー。現在、中国インテリアデザイナー協会（台湾CSID）理事長、アジア太平洋空間デザイナー協会 (APSDA) 理事長を務める。台湾の淡江大学で学士号を、国立台湾大学で土木工学の修士号を取得。中原大学（CYCU）建築学科で教鞭を執る傍ら、客員批評家として、建築と都市空間における新たな可能性を探る学術研究や空間理論に関する講義やプレゼンテーションを行っている。自身のチームを率いて数々のデザイン賞を受賞。レッドドットデザイン賞、iFデザイン賞、VMARKデザイン賞の審査員、ゴールデンピンデザイン賞およびシンガポールインテリアデザイン賞受賞者、TID賞の立役者、国際的な審査、システム設計、ネットワーク構築における豊富な知識を専門とする。
丹羽 隆志（にわ たかし）
ベトナム在住 | 建築家 | Takashi Niwa Architects代表／京都芸術大学大学院教授／東京都立大学非常勤講師
1979年石川県生まれ。2003年東京都立大学大学院（深尾精一研究室）修了。2005年より岡部憲明アーキテクチャーネットワークにて日本・マレーシアのプロジェクトに携わる。2010年よりベトナムを拠点に活動。Vo Trong Nghia Architects（VTNアーキテクツ）にパートナーとして参画しハノイオフィスを設立、2018年まで代表を務める。同年、Takashi Niwa Architects（丹羽隆志アーキテクツ）をハノイに設立。建築を軸に、家具・インテリアから橋梁まで幅広いスケールでデザインを手がける。2023年より京都芸術大学大学院教授、2025年より東京都立大学非常勤講師。2023年度アシュイ賞「ベトナム年間最優秀建築家」受賞。主な作品にベカメックス東急Hikari、チャンフンダオ橋（Tran Hung Dao橋）、Pizza 4P's Phan Ke Binhレストラン、Urban Sparkleなど。
郄濱 史子（たかはま ふみこ）
建築家 | 株式会社郄濱史子小松智彦建築設計 共同代表／工学院大学建築学部建築デザイン学科教授
1979年生まれ。2003年京都大学卒業。東京大学大学院に進学、スイス連邦工科大学チューリヒ校留学、Christian Kerez、HHF Architectsでのインターンシップを経て2007年同大学院修士課程修了。2007年より2012年までHerzog & de Meuron勤務。2012年 +ft+/郄濱史子建築設計事務所設立、神戸大学学術推進研究員。2013年-2015年東京大学特任研究員。2017年工学院大学非常勤講師、2023年-2024年芝浦工業大学非常勤講師。2024年株式会社郄濱史子小松智彦建築設計に改組。2025年東京大学非常勤講師、2026年4月より工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。主な作品に「JINS Holdings Tokyo Head Office」「Christian Dada Singapore」「Giant House in Oiso」ほか。著書に『海外で建築を仕事にする』(共著、学芸出版社)。
参考資料２：ワールドインテリアウィーク イン ジャパン（WIW）について
「ワールドインテリアウィーク イン ジャパン（WIW）」は、国際インテリアアーキテクト/デザイナー団体連合（IFI）が主導して、創造性に富んだ社会の構築とインテリアデザインの向上、住宅関連企業などを中心とする産業全体にその効果を反映させて発展に寄与することを主な目的に、毎年開催されています。IFIの構成メンバーである日本インテリアデザイナー協会（JID）と日本デザイン振興会（JDP）は、そのグローバルプラットフォームの一翼を担い、日本から「ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン」としてデザインを発信します。
本件に関するお問合わせ先
・報道関係者のお問い合わせ：公益財団法人日本デザイン振興会 広報窓口 E-mail：press@jidp.or.jp
・一般からのお問い合わせ：公益社団法人日本インテリアデザイナー協会 Tel：03-5322-6560 E-mail：head@jid.or.jp
関連リンク
ワールドインテリアウィーク2026 イン ジャパン
https://wiwjapan.org/
公益社団法人日本インテリアデザイナー協会（JID）
https://jid.or.jp/
公益財団法人日本デザイン振興会
https://www.jidp.or.jp/