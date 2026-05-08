アンダーソン・パークがメットガラでアミリのカスタムテーラリングを着用

株式会社スタッフインターナショナルジャパンAnderson .Paak（アンダーソン・パーク）

Anderson .Paak（アンダーソン・パーク）は、2026年5月4日にニューヨークのメトロポリタン美術館にて開催された「コスチューム・アート」を祝うメットガラ 2026にて、AMIRI（アミリ）のカスタムテーラリングを着用しました。スターバースト クリスタル ダブルブレストブレザーに、アラバスター ヴィスコースサテン ロングスリーブシャツとサテンタイを合わせ、ブラックのクラシック キックフレアトラウザーを着用しました。

着用ルックについて：

スターバースト クリスタル ダブルブレストブレザーは、大陸を越えた職人技によって作り上げられています。生地はイタリアの由緒あるテーラリング工場で織られ、アミリのテーラリングアトリエにて裁断および部分的な縫製が行われた後、インドへと運ばれ、そこで完全な手作業によって仕上げが施されました。それぞれのスターモチーフは、2025年春夏コレクションのランウェイから着想を得ており、Miles Davis（マイルス・デイビス）以降、一時代を築いたアメリカのビッグバンドジャズのフロントマンたちにインスピレーションを受けています。すべてのスターは職人技によって表現され、ラインストーン、ビーズ、そして精緻な刺繍を手作業で縫い付け、一つひとつ丁寧に作り上げられています。

アラバスター サテン ロングスリーブシャツとそれに合わせたタイ、そしてクラシック キックフレアトラウザーは、アミリのアイコンを再解釈したもので、ブランドの象徴的な要素に根差しながら、統一されたカラーパレットと新たな文脈で昇華させています。伝統的なクラフツマンシップが生きたアートとして表現されています。