＜News＞2026年5月15日『EGGコンソール ハイドライドII PC-8801』をSteam(R) 向けにリリース予定。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年5月8日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」の他機種向け展開である「EGGコンソール」にて、T&E SOFTの名作アクションRPG「EGGコンソール ハイドライドII PC-8801」をSteam(R)向けに5月15日より配信開始する予定であることをお知らせいたします。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４ヒーロー画像

神に選ばれし者となって、フェアリーランドを狙う邪悪な意識を封印しよう！

今度は魔法を駆使して、前作の6倍にもなるフィールドマップを攻略しよう！

【基本情報】

タイトル ： EGGコンソール ハイドライドII PC-8801

ジャンル ： アクション、ロールプレイングゲーム

メーカー ： T&E SOFT

オリジナル版発売年：1985年

配信サイトURL ： https://store.steampowered.com/app/4555570/EGG_II_PC8801/

発 売 日 ： 2026年5月15日（金・予定）

価 格 ： 1,200円（税込）（日本）

権利表記 ：

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.

【『ハイドライドII』について】

1985年にT&E SOFTからリリースされたアクションRPGです。神に選ばれた心の清らかな主人公は、邪悪な意識を封印する冒険に出発します。



前作で好評だった体当たりによる攻撃システムはもちろん、今回は新たにFIRE、ICE、WAVE、JUMPなどの魔法が使用可能となり、パラメーターにFORTH（良心）が追加されたことで善悪の概念なども表現されています。他にも会話モードによる情報収集、街での買い物やキャラクターの育成、前作の6倍ものマップなど、質・量ともに前作を大きく凌駕しています。



当時アクティブRPGと称された本作は、アクション性が肝（キモ）。プレイヤーは攻撃と防御のモードを切り替えながら、モンスターに体当たりで戦います。モンスターを倒せば経験値が手に入り、レベルアップしてより強くなっていきます。傷ついたときは、平地などで休ませることで自動的に体力が回復する仕様となっています。

【『EGGコンソール ハイドライドII PC-8801』について】

・「シーンセレクト」モード

アプリケーション標準で用意している、ゲーム内のシーンをすぐに楽しめます。

ラスボス戦やエンディングなど8つのシーンを収録。

シーンセレクト画面

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージジャケットをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/egg/

あのゲームのサントラがココだけに！？ 約9,000曲配信中！『EGG MUSIC』URL ：

https://www.amusement-center.com/project/emusic/

動画でゲーム紹介！ YouTube内チャンネル『EGGチャンネル』URL ：

https://www.youtube.com/ProjectEGG

最新情報を即ゲット！ 公式Twitter『EGGなう！』URL ：

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『プロジェクトEGG』公式Facebook URL ：

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【報道機関からのお問い合わせ】

株式会社D4エンタープライズ http://www.d4e.co.jp/

Mail：info@d4e.co.jp