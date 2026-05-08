SBI生命「コのほけん！ Insurance of the Year 2026～就業不能保険部門～」にて「働く人のたより」が３年連続で第１位を獲得

SBIインシュアランスグループ株式会社

SBI生命保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：篠原 秀典、以下「SBI生命」）は、Sasuke Financial Lab株式会社が2026年5月7日に発表した「コのほけん！ Insurance of the Year 2026～就業不能保険部門～」において、「働く人のたより」が３年連続となる第１位を獲得したことをお知らせいたします。

▼コのほけん！ Insurance of the Year 2026

https://konohoken.com/award/

当ランキングはSasuke Financial Lab株式会社が運営する保険比較サイト「コのほけん！（https://konohoken.com/）」に掲載されている保険商品を対象として、2025年1月1日～2025年12月31日の間で申込件数が多かった保険商品を、保険カテゴリ別に選出したものです。

就業不能保険「働く人のたより」は、業界最安水準（※1）の保険料を実現した点、業界で初めて（※2）保障するリスクを、全疾病型・3疾病型・がん保障型の3つのタイプから選択可能にした点、全疾病型は精神疾患も保障する点、給付金の受け取り方を「満額タイプ」と「ハーフタイプ」から選ぶことができる点、妊娠系疾患もカバー（※3）する点で、多くのお客さまからご好評をいただいております。

▼SBI生命の商品詳細は下記URLをご覧ください

https://www.sbilife.co.jp/products/disability/

■Sasuke Financial Lab株式会社

保険比較サイト「コのほけん！」（https://konohoken.com/）

本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB

設立： 2016年3月

代表者：代表取締役 松井 清隆

事業内容：デジタル保険代理店「コのほけん！」の運営。保険業界向け各種コンサルティング、デザイン、システム開発等

（※1）ネット申込が可能な支払対象外期間60日の就業不能保険を、SBI生命を含む生命保険会社3社で以下の条件で比較した結果、最安の保険料との差が10％未満であったため業界最安水準という表記を使用。（2024年9月1日時点）

【比較条件】30歳・40歳・50歳、男・女、就業不能給付金月額10万円・15万円・20万円、保険期間60歳満了・65歳満了・70歳満了、月払、特約なし。

（※2）SBI生命調べ（2019年11月20日時点）

（※3）妊娠中にお申込みいただいた場合、特定疾病不担保法が適用され保障の対象外になることがあります。

※保障内容の詳細、保険金・給付金のお支払事由については、「契約概要および重要事項のお知らせ

（注意喚起情報）」・「ご契約のしおり・約款」にてご確認ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

SBI生命保険株式会社 マーケティング部

TEL：03-6229-0917