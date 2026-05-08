「サウナ付きモーニング」が好評【秀吉の黄金の茶室】コンセプト、行列店の天むす＆きしめん＆手羽先をサウナとセットで楽しめる店が4/25(土)オープン！

合同会社３７黄金に輝く店舗外観

2026年4月25日、愛知県名古屋市中村区太閤通に『 ナゴヤメシ 』及び『 ナゴヤサウナ 』がオープン。（本社：愛知県津島市、合同会社37 代表 矢野克磨）

その名の通り、名古屋めしだけでも、サウナだけでもご利用できる複合型飲食店となっています。

’’太閤通’’の名の通り、豊臣秀吉生誕の地ということからコンセプトは「黄金の茶室」。

総工費1億6800万円かけてリノベーションされた、

黄金に輝く外観が目を引く新たな名古屋のグルメスポットです。

店舗内観 カウンターの奥がサウナ受付

こだわりの海老塩でさらに味わい深く▶︎ 注目メニューは行列店監修「サウナ付きモーニング」

通常、サウナだけで75分で1,500円～のところ、

1,600円で 天むす＋あおさの味噌汁のセットに「サウナ60分付き」の超お得プラン。

これからの時代は、喫茶店ではなくサウナ！？

サウナでじっくり語らう朝をご提供。

整った体に、赤だしのコクが染みます。

名古屋市の国際センター駅エリアで絶えず行列を作り、松坂屋にも出店を広げるなど勢いが止まらない「天むす処 けしき」。そのけしきが監修した天むす・きしめん・手羽先を食べられます。

天むすの中身は 小海老・かしわ昆布 からセレクトOK。

オープンしてからもモーニングセットが好評です。

もちろんモーニング以外にも定食やサウナ付きのランチセット、オリジナルクラフトビールもご用意しています。サめしとしてだけでなく、飲食店「ナゴヤメシ」だけでも十分にご満足いただける内容になっています。

▶︎ 豊臣兄弟で話題「秀吉生誕の地」石碑のある『太閤秀吉功路』のそば

名古屋メシをフルで楽しむなら ナゴヤメシ定食2023年手羽先サミットで優勝した無限手羽先もご提供！

「太閤通」の地の名の通り、大河ドラマで注目される豊臣秀吉や加藤清正の生誕地と言われる名古屋市中村区には、名古屋駅の西側「駅西」から秀吉生誕の地（豊公誕生之碑）の石碑が立つ「中村公園」までの道のりが「太閤秀吉功路」として整備されています。

秀吉の生涯を描いた「太閤秀吉モニュメント」が30基設置されており、（令和3年に完成）新たな散策路・観光の場所としても注目されています。

大河ドラマで再注目の秀吉を巡る観光スポットに「黄金の茶室」風の「ナゴヤメシ」という選択肢を。

名古屋市中村区HP：https://www.city.nagoya.jp/nakamura/miryoku/1020769/1020770/1033307.html

▶︎ 総工費1.6億超、黄金に輝くサウナ室は嬉しい会話OK 黙浴サウナも完備

部屋の大きさに併せて特注で作られたオリジナルストーブ。オートロウリュとセルフロウリュ対応

かつての茶室が、限られた空間の中で余計なものを削ぎ落とし、精神を静かに整える場所だったように。ナゴヤサウナのサウナ室もまた、熱の中で思考を手放し、自分自身と向き合うための “静かな炉” です。名古屋のアイデンティティである「黄金」を、豪華さではなく、素材の美しさとして再定義しています。

モーニングとセットになっている60分のサウナタイムですが、こちらのサウナ室は会話も可能。交流浴サウナ室としています。

サウナブームの中、コロナで会話禁止などのルールに拍車がかかり、サウナへの敷居の高さを感じる方もいると思います。「整い方」や「楽しみ方」は人それぞれ。厳しいルールに縛られず、せっかく街の中心地にあるナゴヤサウナで気軽にサウナを楽しんでほしい、その思いから、サウナ室は2種類用意し、会話可能の交流浴サウナ室と、黙浴専用のサウナ室を設置しています。

▶︎ 名古屋の中心地でルーフトップの開放的な外気浴ができる

ビル一棟がナゴヤメシ・ナゴヤサウナの建物のため屋上での贅沢なトトノイ時間を楽しめます

空との一体感を楽しめるルーフトップ外気浴もナゴヤサウナの特徴の１つ。

空を見上げ、風を感じ、都会の真ん中で深く呼吸を取り戻す。

特別なサウナ時間を名古屋の中心部で体験できます。

３F 水風呂

水風呂は2種類ご用意。

1. シングル水風呂（9℃）

チラー完備。深くて静かな冷却で、一瞬で全身が研ぎ澄まされる。

2. 水風呂（15℃）

はじめての方も入りやすい温度設定。じっくりと身体を冷ます、オーソドックスな一槝。

２F 洗い場

整う前後に使うお風呂もしっかり広めの設計。

２F 脱衣所

間接照明のムードと和が調和した脱衣所も完備。

▶︎CMOはモデル兼サーファー、次の挑戦はサウナ＆飲食を新定番にすること

19歳の時にサーフィンを始め、プロサーファー萩原健太さんに出会い「自分もプロになりたい」と毎日海に入り続ける生活。同時にファッション誌 Fine専属モデルとしてモデル活動もスタート。その後muta のriderとしてウェイクサーフィン世界大会に出場し世界ランキング5位まで経験。

『今回、知人を通してカニエサウナ運営の方と出会い、サウナの素晴らしさを体感する中で感じた「こうだったらいいな」を表現したサウナと、「高クオリティの名古屋めしのお店」で自分の大好きな名古屋を発信できるご縁をいただきました。海のそばで生きてきた僕が次に挑戦するのがサウナと飲食の新しい場所づくりです。』

ナゴヤサウナCMO 仁枝 拳二（にえだ けんじ）

1992年 1月12日生まれ（34歳）

muta rider,アパレルスタッフ

＜実績＞

サーファー活動：wake surfing world ranking 5位 muta所属 rider

モデル活動：日之出出版『Fine』専属モデル

muta MARINE・AKM nagoya・ガーデンレストラン徳川園

TV出演：CBCテレビ開局60周年記念スペシャルドラマ「ハートロスの女たち」～遠くの虹と近くの鍋～・BS-TBS『アロイ THAI～魅惑のタイ料理探訪問・「1分入魂 新春SP」日本テレビ

ショーモデル：MATSUZAKAYA FASHION WEEKS NAGOYA・ゼクシィフェスタ東・モード学園・ヘアショー『STYLING COLLECTION』・アストンマーチン・GRAND FRONT OSAKA COLLECTION・SUMMER GALA PARTY

▶︎ 手掛けたのは愛知県の若者たちから支持を得る カニエサウナ

私たちは愛知県海部郡蟹江町でカニエサウナを運営し、“毎日通いたくなる、普通にいいサウナ” をコンセプトに、 地域に根ざしたサウナ文化を育んできました。

愛知県初のルーフトップ外気浴、 高温高湿でしっかり汗をかけるサウナ室、体調や好みに合わせて選べる水風呂、 そして日常使いに欠かせないお風呂。

特別すぎないけれど、確かに心地いい。 そんな場所を積み重ねてきた結果、カニエサウナは人が集い、自然と会話が生まれる、 街の日常の一部になってきました。

名古屋や東海圏に多数サウナが増えている中、「デザイン」「快適性」「コミュニティ性」 この三つをすべて満たす場所はまだまだ多くありません。私たちは「ととのう」体験を通して、 人と人、人と街が、ゆるやかにつながる場所を作りたいと、今回新しい挑戦として、”名古屋の中心地に“都市型のととのい空間”をつくるべく、ナゴヤメシ・ナゴヤサウナ をオープンしました。仕事終わりでも、休日でも、 ふらっと立ち寄れる“街のオアシス”を目指しています。

ナゴヤメシ概要

宮業時間 年中無休

日・月 8時～22時

火・水・木 10時～22時

金・土 8時～24時

祝前日 ～24時

祝日 8時～

場所：〒453-0811

名古屋市中村区太閤通6丁目86番地3

駐車場有。

サウナ付きモーニングは 日、月、金、土、祝の

朝8時から開店している日のみとなります。

メニュー

ナゴヤメシ定食（冷・温）1,900円

手羽天定食 1,700円

天きし定食（冷・温） 1,500円

天むす定食 1,300円

★モーニング・・・1,600円（8~10時までに入館）

∟天むす2個＋あおさ味噌汁＋サウナ60分付き

★ランチ・・・・2,800円（平日限定・15時までに入館）

∟メニューはお店にご確認下さい。＋サウナ90分付き

夜遅くまで＆リーズナブルで日常使いのしやすさも嬉しいナゴヤサウナ概要

営業時間 年中無休

日、月 8時～25時

火、水、木 10時～25時

金、土 8時～27時

祝前日 ～27時

祝日 8時～

サウナ料金

平日 75分 1,500円 19時以降 75分 1,700円

土日祝 75分 1,700円 19時以降 75分 1,900円

延長 15分 300円

タオルレンタル 200円

サウナ満喫プラン（平日限定・15時までに入館） 180分 3,000円

※ 入浴料にはサウナ・水風呂・外気浴が全て含まれ、さらにドリンク3種類が飲み放題！

※ 男性専用サウナ施設です。女性のお客様はレディースデーをご利用ください

（開催日は公式 Instagram @nagoyasauna にて随時告知）

HP：https://nagoyasauna.com/

Instagram：https://www.instagram.com/nagoyameshi37/（ナゴヤメシ）

https://www.instagram.com/nagoyasauna/（ナゴヤサウナ）

アクセス：名古屋市営バス 34番線中村巡回 稲西車庫行き「大宮町」徒歩2分

名古屋市営バス 名駅24系統/幹栄 「大門町西」徒歩2分

名古屋市営地下鉄 桜通線「太閤通」駅徒歩15分

【報道関係者様】

随時取材の受付を行っております。ご要望にも可能な限り対応いたしますので遠慮なくご連絡くださいませ。担当者および取材対応者：仁枝（にえだ）