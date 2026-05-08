アイドル6組がファンへの思いを歌詞と振り付けに込めてステージで戦う─「Project I-dreaM」、第2回が本日より本格始動！

株式会社Natee

アイドルとファンが一体となって夢のステージを目指すパフォーマンスバトルプロジェクト

「Project I-dreaM（プロジェクト アイドリーム）」（以下プロドリ）が、本日5月8日

（金）より本格始動いたします。

本プロジェクトは、三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大西

幸彦）が提供するカードローンブランド「SMBCモビット」の主催で実施いたします。

2025年に第1回を開催し大きな反響を呼んだ本企画は、今年は参加アイドルグループを3組か

ら6組へ倍増し、公式サイト・公式Xアカウントを立ち上げます。前回よりスケールアップし

てお届けいたします。

Project I-dreaM とは

「夢の舞台は、キミとつくる。」をコンセプトに掲げる本プロジェクトは、アイドルグルー

プが課題曲の歌詞と振り付けをゼロから自身で制作し、ライブで披露するパフォーマンスバ

トル企画です。

バトルに向けて、アイドルが「ファンへの感謝」をテーマにオリジナルの歌詞と振り付けを

制作する本気の挑戦を、随時ショート動画などでお届けします。その集大成として、7月14

日（火）のライブパフォーマンスで優勝グループを決定いたします。

バトルは、ファンによる応援投票と審査員の評価により勝敗が決まります。ファンによる応

援投票も勝敗を握る重要な鍵となるので、まさに「アイドルとファンが一体となって挑むパ

フォーマンスバトル企画」です。

優勝グループは、オリジナルソングを完成させて発表。さらに、プロドリがアイドルの「叶

えたいこと」を実現するための特別サポートを用意しています。内容は順次発表予定です。

アイドルがプロジェクトに挑む様子は、SMBCモビット公式TikTokアカウントおよびプロドリ

公式各SNSにて順次発信してまいります。

【公式サイト・SNSアカウント】

・プロドリ公式サイト：https://www.mobit.ne.jp/lp/project-idream/index.html

・プロドリ公式YouTube：https://www.youtube.com/@ProjectI-dreaM.official

・プロドリ公式X：https://x.com/Project_I_dreaM

・SMBCモビット公式TikTok：https://www.tiktok.com/@smbcmobit

【パフォーマンスバトルライブ概要】

開催日時：2026年7月14日（火）※開演時間は今後発表いたします。

会場：白金高輪SELENE b2

配信：当日の様子は、SMBCモビット公式TikTokアカウントより生配信を予定。

【出演者】

※出演者は五十音順に掲載しております。

参加アイドルグループ（6組）

アップアップガールズ（２）、ウイバナ webana.、kimikara（きみから）、さよならステイチューン、すてねこキャッツ、ドットビーピーエム

パフォーマンス審査員

えりなっち、高橋愛、ペルピンズ

MC

ネコニスズ

参加アイドルプロフィール

■アップアップガールズ（２）

「全力で青春する」をモットーに2017年に結成された7人組王道アイドルグループ。通称「にきちゃん」として親しまれ、FM FUJIでのレギュラー番組を持つなど幅広いメディアで活躍。昨年のプロドリでは、高い評価を得ながら惜しくも優勝を逃した。新体制で迎える今年、リベンジに挑む。

TikTok：https://www.tiktok.com/@uug2official

X：https://x.com/uug2official

■ウイバナ webana.

「わたしより、わたしたちで。ほんとうのたいせつを、ふやしていこう。」を掲げて活動する4人組グループ。1stシングル「初花」でオリコン1位を獲得。グループ新章のスタートを切った今、歌で届ける表現者として初参戦。

X：https://x.com/webana_official

■kimikara（きみから）

「こんなにも世界が輝くのは、君がいるから」をコンセプトに2023年2月にデビュー。一時の活動休止を経て新体制でリスタートを切り、再始動の勢いをプロドリにぶつける。

TikTok：https://www.tiktok.com/@kimikara_official

X：https://x.com/kimikara_info

■さよならステイチューン

ニューレトロをコンセプトに活動する“最新型王道アイドル”6人組ユニット。「見た目は王道アイドル、楽曲はシティ派」のスタイルで、洗練されたパフォーマンスが特徴。メンバーの根岸かのんは昨年のプロドリ優勝グループ・ゆるめるモ！の大ファンとして知られており、憧れのグループが立った舞台へ、自らも挑む。

TikTok：https://www.tiktok.com/@dspmsayostay

X：https://x.com/sayostay

■すてねこキャッツ

「路地裏から世界を駆け回る！」をキャッチコピーに掲げる8名の気まぐれアイドルユニット。愛称は「#すてキャ」。昨年のプロドリに出場後、メンバーを刷新した現体制で今年に再挑戦。下剋上を狙う。

TikTok：https://www.tiktok.com/@suteneko_cats

X：https://x.com/SUTENEKO_CATS

■ドットビーピーエム

懐かしさと新しさが「どっと」押し寄せる5人組アイドル。「ニューレトロ」なサウンドでちょっぴりビターな女心を歌う。サウンドプロデューサーはAAA「恋音と雨空」でレコード大賞作品賞を受賞した岡村洋佑。プロドリ初参戦。

TikTok：https://www.tiktok.com/@dot_bpm2

X：https://x.com/dot_BPM

審査員プロフィール

■えりなっち

忘れられない振り付けを生み出す振付師。ポップでキャッチーかつテクニカルな作品テイストで、TVCMやアーティスト、テーマパークなどの振り付けを多数担当。

M!LK「Aiシャンデリア」CANDY TUNE「アイしちゃってます(ハート)」CUTIE STREET「ぷりきゅきゅ」など有名アイドル楽曲の振り付け実績あり。

TikTok：https://www.tiktok.com/@akiyacloudy

X：https://x.com/akiyacloudy

■高橋愛

2001年、15歳で「モーニング娘。」オーディションに応募総数2万5千人の中から合格し、5期メンバーとしてデビュー。第6代リーダーとしてプラチナ期を支え10年間在籍。

グループ卒業後は女優としてミュージカルや舞台・ドラマに出演する傍ら、ファッションモデルとしても活躍。自身のこだわりを生かした各ファッションブランドとのコラボアイテムの展開や、ジェンダーレスコスメのプロデュースなど活動の幅を広げている。SNS総フォロワー数は430万人以上。

TikTok：https://www.tiktok.com/@i_am_takahashi

X：https://x.com/i_am_takahashi_

■ペルピンズ

ペルピンズはペルー×日本のハーフRIOSKEと、フィリピン×日本のハーフKAZから成る人気急上昇中の音楽ユニット。RIOSKEの圧倒的な歌唱力とKAZのディレクション能力で、 総合的な音楽活動を展開。

「ねぇねぇRIOSKE!〇〇うたって」の動画がSNSでバズり、総フォロワー数は150万人を超え、動画の累計再生回数は10億回を突破。ワーナーミュージックからメジャーデビューを果たし、数々のフェスやイベントなどでアーティストとしても精力的に活動を行う。

TikTok：https://www.tiktok.com/@perupines

X：https://x.com/PeruPines

キャンペーンスケジュール

プロドリ実施にあたり、以下のスケジュールでキャンペーン・応援投票を実施いたします。ぜひご参加ください！

１.5月8日(金)～：X開設キャンペーン

プロドリ公式Xアカウント開設を記念したキャンペーン。抽選でQUOカードPayが当たります。

２.5月25日(月)～：Tシャツプレゼントキャンペーン

抽選でプロドリオリジナルTシャツ（一部サイン入り）が当たります。

３.6月8日(月)～：LIVEチケットプレゼントキャンペーン

7月14日（火）のパフォーマンスバトルへの無料ご招待チケットが当たります。

４.6月8日(月)～：応援投票＋コメント募集

公式サイトより、応援するアイドルへの投票＆コメントが可能です。投票結果はLIVEでの勝敗に影響します。

５.7月3日(金)～：X優勝予想キャンペーン

優勝アイドルを予想していただき、的中させた方のなかから抽選でQUOカードPayが当たります。

※詳細はプロドリ公式サイト(https://www.mobit.ne.jp/lp/project-idream/index.html)をご確認ください。

本リリースに関するお問い合わせ

「Project I-dreaM」は株式会社Nateeが企画・制作を担当しております。

株式会社Natee 広報チーム

お問い合わせフォーム：https://natee.jp/contact

Email：pr@natee.co.jp

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし、産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。

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