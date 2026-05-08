サンリオキャラクターズとコラボした「JJ50周年スペシャルPOP-UPストア」が博多で開催決定！

株式会社光文社

【JJ 50 × Sanrio charactersキービジュアル】

『JJ』創刊50周年を記念して、みんな大好き「サンリオキャラクターズ」とのスペシャルコラボが実現！ JJらしいオリジナルのファッションをまとったサンリオキャラクターズと「JJ 50」のロゴが可愛くあしらわれた12アイテムを販売します。また、POP-UPショップ「JJ 50 × Sanrio characters POP-UP STORE」を2026年5月13日（水）～5月19日（火）に博多阪急4階プロモーションスペース4にて開催します！

JJ 創刊50周年記念ロゴをサンリオキャラクターズがお祝いするように囲むコラボデザインや、サンリオキャラクターズが「JJ50」のロゴと組み合わさったデザインを中心に全12アイテムを展開！

商品一覧

推しキャラクターがいる方はもちろん、かつてJJ読者だった世代の方にも楽しんでいただけるラインナップが揃います。ぜひPOP-UP STOREへ遊びに来てください！

JJ公式サイト：https://jj-jj.net/

JJ公式Instagram：@jj_official_jj(https://www.instagram.com/jj_official_jj/)

JJ公式X：@jj_official_jj(https://x.com/jj_official_jj)

概要

JJ 50×Sanrio characters POP-UP STORE

期間：2026年5月13日（水）～19日（火）

会場：博多阪急4階プロモーションスペース4

住所：福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１

営業時間：10:00～20:00 ※最終日のみ18時終了

電話番号：092‐461-1381

お問い合わせ先：株式会社Revreel(info@revreel.jp)

このPOP-UPは他の地方での開催も予定しております。続報は随時、JJnetとJJ公式SNSにてお知らせしていきますので、引き続きチェックしてください！

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社光文社 事業開発部

E-mail : international@kobunsha.com

TEL : 03-5395-8164