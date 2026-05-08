TVアニメ「葬送のフリーレン」× 農園リゾートTHE FARMコラボ『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』限定描きおこしイラスト全種公開。グランピング宿泊プラン宿泊者限定オリジナルグッズ化も決定

株式会社ザファーム

農園リゾートTHE FARM（所在地：千葉県香取市）は、人気TVアニメ「葬送のフリーレン」とのコラボ企画「思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路」において、コラボ限定描きおこしイラストの全種類を公開しました。

本企画のために制作された描きおこしイラストは、フリーレンをはじめ、フェルン、シュタルク、ヒンメル、ハイター、アイゼンの全6種。自然豊かなTHE FARMの風景と物語の余韻が重なり合う、ここでしか見ることのできない特別なビジュアルとなっています。

さらに、本イラストを使用したオリジナルグッズの展開も決定。

中には、コラボ宿泊プランをご利用のお客様のみが購入できる限定アイテムも用意されており、作品の世界観を“体験し、持ち帰る”ことができる特別な企画となっています。

＜特設サイト＞

TVアニメ「葬送のフリーレン」×農園リゾートTHE FARMグランピング宿泊コラボレーション企画 『思い出を紡ぐ、星と焚き火の旅路』特設サイト

https://creative.thefarm.jp/frieren_thefarm-katori

デザインコンセプト

コラボ企画の舞台となる農園リゾートTHE FARMは、年間約100種類の野菜を育てる農園を有し、宿泊者が無料で「野菜収穫体験」を楽しめる体験型リゾート施設です。「農ある暮らしをすべての人へ」というコンセプトのもと、自然と触れ合う特別な時間を提供しています。

一方、「葬送のフリーレン」に登場するキャラクターたちは、旅の中で各地の人々の依頼を受け、さまざまな“人助け”をしてきました。



そこで本企画では、キャラクターたちが農作業を手伝うシーンをコンセプトに設定。農園での作業に合わせた、オーバーオール姿の描きおこしデザインが誕生しました。

農作業着に身を包んだ愛らしいキャラクターたちのビジュアルとともに、農業体験を通して生まれる思い出を、グッズとして、そして記憶として持ち帰っていただくことを目指しています。

イラスト紹介

フリーレン

かぼちゃの収穫のお手伝いをするフリーレン。

報酬の魔導書のために、一生懸命。

フェルン

一番大きくて、一番甘く実ったいちごを見極めている。

シュタルク

自慢の斧で、ピーマンも真っ二つ。

ヒンメル

トマトを手に、今日も決めポーズ。

収穫中でも、かっこよさは忘れない。

ハイター

さつまいも掘りでにっこり。

お手伝いの後の一杯が沁みる。

アイゼン

黙々と収穫作業。

気づけば一番大物を掘り当てている頼もしさ。

オリジナルグッズ販売について

本コラボで展開予定のオリジナルグッズの詳細につきましては、2026年5月末頃～6月の公開を予定しております。

描きおこしイラストを使用した多彩なラインナップをご用意しております。コラボ宿泊プランにてご宿泊のお客様のみがご購入いただける限定アイテムも登場予定です。

作品の世界観をより深く楽しめる特別なグッズ展開に、ぜひご期待ください。

宿泊完売・販売再開について

「葬送のフリーレン」コラボ宿泊プランは、2026年3月30日（月）の予約受付開始直後より想定を大きく上回る反響をいただき、一部日程においては早期に満室となる状況となりました。

その後、多くのお客様からのご要望を受け、受け入れ体制の調整を行い、このたび一部日程において販売を再開しております。

※現在も引き続き多くのご予約をいただいており、日程によっては再び満室となる可能性がございます。

「葬送のフリーレン」について

【イントロダクション】

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(作画)による漫画「葬送のフリーレン」。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。

これまでに「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」新生賞、「第69回(2023年度)小学館漫画賞」、「第48回講談社漫画賞」少年部門など数々の漫画賞を受賞。

そして現在発売中のコミックスは累計部数3,500万部を突破！漫画ファンの間で旋風を起こしている。

それを原作とするTVアニメは2023年9月から2024年3月まで放送され、国内外で幅広い、数多くのファンを獲得し、大きな反響を呼んだ。

そしてこの度、待望の第2期が2026年1月より日本テレビ系で放送決定！

フリーレンの「人の心を知る旅」が、再び始まる―。

【ストーリー】

勇者ヒンメル一行によって魔王が倒された世界。ヒンメルらと共に平和をもたらした千年以上生きるエルフの魔法使い・フリーレンは、寿命を迎えたヒンメルの死を受けての涙とその想いから、“人の心を知る旅”に出る。道中に出会った、かつての仲間ハイターに育てられた魔法使いフェルン、同じく仲間のアイゼンの弟子である戦士シュタルクと共に、魂の眠る地《オレオール》を目指すフリーレン。旅の中で出会う人々との交流、狡猾な魔族や魔物との戦い。時に穏やかに、時にくだらなく、時に激しく、時に胸に迫る…。その全てが、その一瞬一瞬が、3人のかけがえのないものとして積み重ねられていく。この旅の先に待っているものは、果たして――――。

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

《アニメ情報》

TVアニメ第2期

2026年1月16日放送開始

毎週金曜よる11:00

日本テレビ系全国30局ネット “FRIDAY ANIME NIGHT”にて

※放送時間は変更になる場合があります。

【アニメ公式HP】http://frieren-anime.jp

【アニメ公式X】http://twitter.com/Anime_Frieren/

【アニメ公式TikTok】https://www.tiktok.com/@anime_frieren

《コミックス情報》

シリーズ世界累計部数3500万部突破！

第1巻～第15巻発売中

原作／山田鐘人 作画／アベツカサ

少年サンデーコミックス

発行／小学館

【原作公式HP】https://websunday.net/work/708/

【原作公式X】https://twitter.com/FRIEREN_PR

【原作公式TikTok】https://www.tiktok.com/@frieren_pr

【原作公式Instagram】https://www.instagram.com/frieren_pr

【原作公式Blusky】https://bsky.app/profile/frieren.websunday.net

【週刊少年サンデー公式HP】https://websunday.net/

【週刊少年サンデー公式X】https://twitter.com/shonen_sunday

【原作コピーライト】(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名