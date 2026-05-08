nosh×不二家コラボ第二弾！国産「白桃ピューレ」や「クラウンメロンソース」使用した初夏を感じる新フレーバー2種が登場

ナッシュ株式会社

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションに掲げ、手軽に美味しく栄養管理ができる冷凍宅配食サービス「nosh（ナッシュ）」を提供するナッシュ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：田中 智也）は、株式会社不二家（本社：東京都文京区、代表取締役社長：河村宣行）の“ミルキー”とコラボしたスイーツ第二弾として「白桃ミルキークリーム カップシフォン」、「メロンミルキークリーム カップシフォン」の2種を5月8日（金）から販売します。

■“ミルキー”コラボの背景

白桃ミルキークリーム カップシフォンメロンミルキークリーム カップシフォン

「ファミリーやスイーツ好きの方々にも、罪悪感なく満足いただける商品をお届けしたい」という思いから、2025年7月に第1弾を発売。お子様のおやつや、夜のリラックスタイムの「夜食スイーツ」として、多くのお客様からご好評をいただいております。

■ 商品のこだわり

・健康とおいしさの両立

生地に凍り豆腐（高野豆腐）粉を使用することで、糖質に配慮しながら、カップシフォン特有の「ふんわり・しっとり」とした食感を実現しました。

・季節の訪れを感じるフレーバー

第2弾となる今回は、“ミルキー”ならではのやさしい甘さをベースに、和歌山県産白桃のピューレや、静岡県産クラウンメロンのソースを組み合わせ、初夏にふさわしい爽やかな味わいに仕上げました。今後も、その時期にしか味わえない季節感あふれるフレーバーを採用し、1年を通じてお楽しみいただけるような商品展開を予定しています。

◼️商品概要

商品名：白桃ミルキークリーム カップシフォン(3個)

商品URL：https://nosh.jp/menu/detail/1065

栄養成分：

・エネルギー 95kcal

・たんぱく質 2.9g

・糖質 11.7g

・脂質 4.7g

・食塩相当量 0.2g

※エリスリトールを除く糖質9.3g

ふんわり焼き上げたカップシフォンに、和歌山県産白桃のピューレをブレンドしたミルキークリームを閉じ込めました。食べた瞬間に広がる白桃のフルーティーな香りと、ミルキーならではの深いコクが絶妙に溶け合います。白桃本来のやさしい甘みを存分に堪能できる、心ほどける一品です。

商品名：メロンミルキークリーム カップシフォン(3個)

商品URL：https://nosh.jp/menu/detail/1066

栄養成分：

・エネルギー 95kcal

・たんぱく質 2.9g

・糖質 11.8g

・脂質 4.7g

・食塩相当量 0.2g

※エリスリトールを除く糖質9.5g

果物の王様といわれるマスクメロンの一種である、静岡県産クラウンメロンのソースをブレンドした、ミルキークリームをたっぷりと詰めました。メロンの芳醇な香りが、まろやかなミルキークリームの甘みを一層引き立てます。糖質に配慮していると思えないほどの満足感と、上品な後味をお楽しみいただける贅沢なスイーツです。

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

※冷凍庫から取り出し、冷蔵庫で20分ほど解凍してお楽しみください。

※半解凍でも美味しくお召しあがりいただけます。

※解凍後は当日中にお召しあがりください。

※クラウンメロンは株式会社クラウンメロンの登録商標です。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう約100種類の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2026年4月には累計販売食数1.6億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名：ナッシュ株式会社

所在地：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者：代表取締役 田中 智也

設立：2016年6月

事業内容：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL：https://nosh.jp/