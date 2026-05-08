マンガ配信サービス「サイコミ」10周年記念スペシャルコンテンツを公開、人気連載作品の一挙無料など各種キャンペーンを開催！
株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日(金)にサービス開始10周年を迎えることを記念して、特設サイトをはじめとする10周年記念スペシャルコンテンツを公開しました。あわせて、10周年を記念した各種キャンペーンを開催します。
さらに、連携施策として、「LINEマンガ」にて「\0パス（ゼロパス）」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”も開催中です。
2016年に「最高のマンガコンテンツを無料で毎日！」をキャッチフレーズとしてサービスを開始した「サイコミ」は、作家の皆さま、読者の皆さまの温かいご支援に支えられ、10周年を迎えることができました。日頃の感謝を込めて、特設サイトや10周年記念PVの公開のほか、作家の皆さまからお寄せいただいたお祝いイラスト＆メッセージのシェアキャンペーン、人気連載作品の一挙無料公開、10周年特別ミッションなど、多彩な企画を実施します。この機会にぜひ「サイコミ」をお楽しみください。
「サイコミ」10周年記念スペシャルコンテンツ一覧
１.10周年記念特設サイト公開
２.10周年記念PV公開
３.「お祝いイラストシェアキャンペーン」開催
４.「55作品を一気読み！全話無料キャンペーン」開催
５.「サイコミ10周年記念特別ミッション」開催
１.10周年を記念した特設サイト公開
「サイコミ」10周年を記念した特別サイトを期間限定で公開しました。
作家の皆さまからのお祝いイラスト＆メッセージなど、今しか見られないコンテンツも！ぜひご覧ください。
「サイコミ」10周年記念特設サイト：https://10th-anniversary.cycomi.com/
２.10周年を記念した特別PV公開
「読みたいのは“今”面白い漫画だ。」をコンセプトに、「サイコミ」作品のキャラクターたちが可愛く、カッコよく生き生きと躍動します。こちらもぜひご覧ください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7zFeYUMRfhM ]
「サイコミ」10周年記念スペシャルPV：https://www.youtube.com/watch?v=7zFeYUMRfhM
３.「お祝いイラストシェアキャンペーン」開催
お祝いイラスト＆メッセージのページ（ https://10th-anniversary.cycomi.com/celebration/ ）で公開されているイラストをX(旧Twitter)でシェアすると、抽選で100名様に10周年記念ビジュアルがプリントされたオリジナルQUOカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催！皆さまからのご応募をお待ちしています。
・プレゼント内容
10周年オリジナルQUOカード1,000円分 100名様
・応募期間
2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年5月18日(月)11:59
・応募方法
１.サイコミ公式Xアカウント（@cycomi https://x.com/cycomi ）をフォローします。
２.「10周年特設サイト」のお祝いイラスト＆メッセージのページ（ https://10th-anniversary.cycomi.com/celebration/ ）からお好きな作品を選択し、イラストの下にあるバナー「お祝いイラストをシェアする！」をタップします。
３.シェア時に投稿画面に挿入されるシェア文言およびハッシュタグ「#お祝いイラストシェアキャンペーン」をつけたまま、Ｘに投稿します。
以上で応募が完了します。
※当選結果は当選者のみに連絡します。2026年5月下旬以降、順次サイコミ公式Xアカウントにて個別にご案内予定です
※プレゼント内容は予告なく変更となる場合があります
※10周年特設サイトからのみ応募可能です
※お祝いイラスト＆メッセージのページ（ https://10th-anniversary.cycomi.com/celebration/ ）下部の「応募規約」をご確認のうえ、ご応募ください
４.「55作品を一気読み！全話無料キャンペーン」開催
72時間限定で、人気連載55作品の全話無料キャンペーンを開催します。気になっていた作品を一気に最新話まで読み進めるチャンス！この機会に、新しい作品との出会いを探してみませんか。
・開催期間
2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年5月11日(月)11:59
・対象作品
キービジュアル掲載作品である『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』『パーフェクトグリッター』『今どきの若いモンは』『剣に焦ぐ』『終の退魔師―エンダーガイスター―』『日陰者でもやり直していいですか？』をはじめ、「サイコミ」の人気連載55作品、計5,500チャプター以上が対象です。詳細は以下のお知らせにてご確認ください。
「サイコミ」内お知らせページ：https://cycomi.com/info/1346
※先読みは対象外となります
※対象作品、期間、話数は予告なく変更になる場合があります
５.「サイコミ10周年記念特別ミッション」開催
毎日更新されるデイリーミッションを期間中すべて達成すると、最大400ボーナスコインを獲得できます。ミッションは「毎日2話連載マンガを読む」「毎日デイリーボーナスを2回受け取る」の2種類のみ！
ぜひ毎日ログインして、ミッション報酬をお受け取りください。
「サイコミ」内お知らせページ：https://cycomi.com/info/1347
・開催期間
2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年5月18日(月)11:59
※「サイコミ」WEB版でミッションに参加するにはログインする必要があります
※期間中に新たなミッションが追加される場合がございます
※「毎日デイリーボーナスを2回受け取ろう！」のミッションは2026年5月9日(土)0:00から開始します
※ミッションのコイン受け取り期間は2026年5月25日(月)23:59までです
「LINEマンガ」で“サイコミ10周年記念フェア”開催中
10周年を記念した連携施策として、「LINEマンガ」にて「\0パス（ゼロパス）」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”を開催中です。
『明日、私は誰かのカノジョ』『付き合えなくていいのに』など映像化された完結作も含まれますので、この機会に読み返してみるのはいかがでしょうか。
・開催期間
2026年5月8日(金)0:00 ～ 2026年6月7日(日)23:59
・対象作品
TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには
終の退魔師―エンダーガイスター―＜無修正ver.＞
【新装版】今どきの若いモンは
Forward!-フォワード!- 世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。
剣に焦ぐ
クレイジーラン
私がわたしを売る理由
まさかな恋になりました。
すきだから、だよ
明日、私は誰かのカノジョ
ファミリー・ショー
鶴子はまだ四十五だから！
付き合えなくていいのに
バリボー！ 低身長でバカにされていた俺が分析力で高校バレーのスーパーエースに!!
ヒナ 値付けされた子役たち
都市伝説が殺ってくる
「\0パス（ゼロパス）」とは：https://help2.line.me/linemanga/?contentId=20019455
「サイコミ」とは
オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。
サービス概要
タイトル：サイコミ
配信開始日：2016年5月8日
開発・運営：株式会社Cygames
ダウンロードURL：
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi
App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273
ブラウザ版：https://cycomi.com
公式X：https://x.com/cycomi
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official
公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama
※推奨環境はこちら( https://cycomi.com/requirements )をご参照ください。
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【権利表記】
※ご掲載の際は下記権利表記をご記載くださいますよう、お願いいたします
(C) Cygames, Inc.
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