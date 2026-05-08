マンガ配信サービス「サイコミ」10周年記念スペシャルコンテンツを公開、人気連載作品の一挙無料など各種キャンペーンを開催！

写真拡大 (全4枚)

株式会社Cygames


株式会社Cygames(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一)は、マンガ配信サービス「サイコミ」が2026年5月8日(金)にサービス開始10周年を迎えることを記念して、特設サイトをはじめとする10周年記念スペシャルコンテンツを公開しました。あわせて、10周年を記念した各種キャンペーンを開催します。


さらに、連携施策として、「LINEマンガ」にて「\0パス（ゼロパス）」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”も開催中です。



2016年に「最高のマンガコンテンツを無料で毎日！」をキャッチフレーズとしてサービスを開始した「サイコミ」は、作家の皆さま、読者の皆さまの温かいご支援に支えられ、10周年を迎えることができました。日頃の感謝を込めて、特設サイトや10周年記念PVの公開のほか、作家の皆さまからお寄せいただいたお祝いイラスト＆メッセージのシェアキャンペーン、人気連載作品の一挙無料公開、10周年特別ミッションなど、多彩な企画を実施します。この機会にぜひ「サイコミ」をお楽しみください。




「サイコミ」10周年記念スペシャルコンテンツ一覧


１.10周年記念特設サイト公開


２.10周年記念PV公開


３.「お祝いイラストシェアキャンペーン」開催


４.「55作品を一気読み！全話無料キャンペーン」開催


５.「サイコミ10周年記念特別ミッション」開催



１.10周年を記念した特設サイト公開

「サイコミ」10周年を記念した特別サイトを期間限定で公開しました。


作家の皆さまからのお祝いイラスト＆メッセージなど、今しか見られないコンテンツも！ぜひご覧ください。


「サイコミ」10周年記念特設サイト：https://10th-anniversary.cycomi.com/



２.10周年を記念した特別PV公開

「読みたいのは“今”面白い漫画だ。」をコンセプトに、「サイコミ」作品のキャラクターたちが可愛く、カッコよく生き生きと躍動します。こちらもぜひご覧ください。



[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7zFeYUMRfhM ]

「サイコミ」10周年記念スペシャルPV：https://www.youtube.com/watch?v=7zFeYUMRfhM



３.「お祝いイラストシェアキャンペーン」開催



お祝いイラスト＆メッセージのページ（ https://10th-anniversary.cycomi.com/celebration/ ）で公開されているイラストをX(旧Twitter)でシェアすると、抽選で100名様に10周年記念ビジュアルがプリントされたオリジナルQUOカード1,000円分が当たるキャンペーンを開催！皆さまからのご応募をお待ちしています。



・プレゼント内容


10周年オリジナルQUOカード1,000円分　100名様



・応募期間


2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年5月18日(月)11:59



・応募方法


１.サイコミ公式Xアカウント（@cycomi https://x.com/cycomi ）をフォローします。


２.「10周年特設サイト」のお祝いイラスト＆メッセージのページ（ https://10th-anniversary.cycomi.com/celebration/ ）からお好きな作品を選択し、イラストの下にあるバナー「お祝いイラストをシェアする！」をタップします。


３.シェア時に投稿画面に挿入されるシェア文言およびハッシュタグ「#お祝いイラストシェアキャンペーン」をつけたまま、Ｘに投稿します。


以上で応募が完了します。



※当選結果は当選者のみに連絡します。2026年5月下旬以降、順次サイコミ公式Xアカウントにて個別にご案内予定です


※プレゼント内容は予告なく変更となる場合があります


※10周年特設サイトからのみ応募可能です


※お祝いイラスト＆メッセージのページ（ https://10th-anniversary.cycomi.com/celebration/ ）下部の「応募規約」をご確認のうえ、ご応募ください



４.「55作品を一気読み！全話無料キャンペーン」開催



72時間限定で、人気連載55作品の全話無料キャンペーンを開催します。気になっていた作品を一気に最新話まで読み進めるチャンス！この機会に、新しい作品との出会いを探してみませんか。



・開催期間


2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年5月11日(月)11:59



・対象作品


キービジュアル掲載作品である『TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには』『パーフェクトグリッター』『今どきの若いモンは』『剣に焦ぐ』『終の退魔師―エンダーガイスター―』『日陰者でもやり直していいですか？』をはじめ、「サイコミ」の人気連載55作品、計5,500チャプター以上が対象です。詳細は以下のお知らせにてご確認ください。


「サイコミ」内お知らせページ：https://cycomi.com/info/1346



※先読みは対象外となります


※対象作品、期間、話数は予告なく変更になる場合があります



５.「サイコミ10周年記念特別ミッション」開催



毎日更新されるデイリーミッションを期間中すべて達成すると、最大400ボーナスコインを獲得できます。ミッションは「毎日2話連載マンガを読む」「毎日デイリーボーナスを2回受け取る」の2種類のみ！


ぜひ毎日ログインして、ミッション報酬をお受け取りください。


「サイコミ」内お知らせページ：https://cycomi.com/info/1347



・開催期間


2026年5月8日(金)12:00 ～ 2026年5月18日(月)11:59



※「サイコミ」WEB版でミッションに参加するにはログインする必要があります


※期間中に新たなミッションが追加される場合がございます


※「毎日デイリーボーナスを2回受け取ろう！」のミッションは2026年5月9日(土)0:00から開始します


※ミッションのコイン受け取り期間は2026年5月25日(月)23:59までです




「LINEマンガ」で“サイコミ10周年記念フェア”開催中


10周年を記念した連携施策として、「LINEマンガ」にて「\0パス（ゼロパス）」で「サイコミ」作品が読める“サイコミ10周年記念フェア”を開催中です。


『明日、私は誰かのカノジョ』『付き合えなくていいのに』など映像化された完結作も含まれますので、この機会に読み返してみるのはいかがでしょうか。



・開催期間


2026年5月8日(金)0:00 ～ 2026年6月7日(日)23:59



・対象作品


TSUYOSHI 誰も勝てない、アイツには


終の退魔師―エンダーガイスター―＜無修正ver.＞


【新装版】今どきの若いモンは


Forward!-フォワード!-　世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。


剣に焦ぐ


クレイジーラン


私がわたしを売る理由


まさかな恋になりました。


すきだから、だよ


明日、私は誰かのカノジョ


ファミリー・ショー


鶴子はまだ四十五だから！


付き合えなくていいのに


バリボー！　低身長でバカにされていた俺が分析力で高校バレーのスーパーエースに!!


ヒナ 値付けされた子役たち


都市伝説が殺ってくる



「\0パス（ゼロパス）」とは：https://help2.line.me/linemanga/?contentId=20019455



「サイコミ」とは


オリジナルのマンガタイトルが読めるマンガ配信サービスで、累計ダウンロード数は2,000万を突破しています。




サービス概要


タイトル：サイコミ


配信開始日：2016年5月8日


開発・運営：株式会社Cygames


ダウンロードURL：


Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cygames.cycomi


App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1099688273


ブラウザ版：https://cycomi.com


公式X：https://x.com/cycomi


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cycomi_official


公式TikTokショートドラマ：https://www.tiktok.com/@cycomishortdrama


※推奨環境はこちら( https://cycomi.com/requirements )をご参照ください。


-----------------------------------------------------------------------------------------


【権利表記】


※ご掲載の際は下記権利表記をご記載くださいますよう、お願いいたします


(C) Cygames, Inc.


(C) Kyosuke Maruyama ・ Zoo / Cygames, Inc.


(C) Hinao Wono / Cygames, Inc.


(C) Kohei Yoshitani / Cygames, Inc.


(C) Shuku Asaoka / Cygames, Inc.


(C) Takashi Yomoyama / Cygames, Inc.


(C) Mikumi Yuchi / Cygames, Inc.


(C) An Ogura/COMIC ROOM


(C) Shin Ikezawa・Yu Tsurusaki / Cygames, Inc.


(C) Yuta Yoshida / Cygames, Inc.


(C) Kyu Natsuko / Cygames, Inc.


(C) Ayato Tsuda / Cygames, Inc.


(C) Tsukumo Asakusa / Cygames, Inc.


-----------------------------------------------------------------------------------------