スイートコーンの自然な甘みと塩味の絶妙なバランス。甘いコーンポタージュのような味わいのショコリキサー登場！ゴディバ「スイートコーン ショコリキサー」

ゴディバ ジャパン株式会社

ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「スイートコーン ショコリキサー」を、2026年5月29日（金）よりGODIVA cafe、ゴディバデザート、ゴディバ クレープ、およびアウトレット店にて販売します。

「スイートコーン ショコリキサー」

固定概念にとらわれない、ゴディバのクラフトマンシップ溢れる一杯です。スイートコーンの自然な風味を、ホワイトチョコレートとハニーバターソースがやさしく包み込みます。素材の持つ甘みと塩味、その絶妙な均衡を実現した、飲むほどに惹き込まれる味わいをお楽しみください。ホイップクリームの上には、炙ったコーンを大胆にトッピングしました。

※スイートコーン23％使用（とうもろこし中）



▼本商品のサイトリンクはこちら

https://www.godiva.co.jp/drink/clr_sweet_corn.html



■商品概要

商品名：

「スイートコーン ショコリキサー」



販売期間：

2026年5月29日（金）～ ※無くなり次第終了



取扱店：

ゴディバカフェ、ゴディバデザート、ゴディバ クレープ、ゴディバアウトレット店 （https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSWT/）

※一部お取扱いの無い店舗がございます



価格（税込）/内容量：

レギュラーサイズ 830円／270ml

ラージサイズ 940円／350ml

※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）