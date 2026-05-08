スイートコーンの自然な甘みと塩味の絶妙なバランス。甘いコーンポタージュのような味わいのショコリキサー登場！ゴディバ「スイートコーン ショコリキサー」
ゴディバ ジャパン株式会社
「スイートコーン ショコリキサー」
商品名：
ゴディバ ジャパン株式会社（東京都港区）は、チョコレートドリンク「ショコリキサー」の新フレーバー「スイートコーン ショコリキサー」を、2026年5月29日（金）よりGODIVA cafe、ゴディバデザート、ゴディバ クレープ、およびアウトレット店にて販売します。
「スイートコーン ショコリキサー」
固定概念にとらわれない、ゴディバのクラフトマンシップ溢れる一杯です。スイートコーンの自然な風味を、ホワイトチョコレートとハニーバターソースがやさしく包み込みます。素材の持つ甘みと塩味、その絶妙な均衡を実現した、飲むほどに惹き込まれる味わいをお楽しみください。ホイップクリームの上には、炙ったコーンを大胆にトッピングしました。
※スイートコーン23％使用（とうもろこし中）
▼本商品のサイトリンクはこちら
https://www.godiva.co.jp/drink/clr_sweet_corn.html
■商品概要
商品名：
「スイートコーン ショコリキサー」
販売期間：
2026年5月29日（金）～ ※無くなり次第終了
取扱店：
ゴディバカフェ、ゴディバデザート、ゴディバ クレープ、ゴディバアウトレット店 （https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSWT/）
※一部お取扱いの無い店舗がございます
価格（税込）/内容量：
レギュラーサイズ 830円／270ml
ラージサイズ 940円／350ml
※表示価格は消費税8%を含む税込価格です（イートインご利用の場合、10%の消費税となります）