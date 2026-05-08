TOKIUM、食品流通業界向けオンラインイベント「FOOD INNOVATION」に登壇

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年5月20日（水）・21日（木）に開催される、食品流通業界の最先端を学ぶオンラインイベント「FOOD INNOVATION」に登壇します。また、5月13日（水）に開催される事前収録イベント＆交流会にもブースを出展いたします。

■登壇概要

タイトル：なぜ請求書処理はAIでここまで変わるのか？

～食品業界の経理担当者を経理作業から解放する方法～

登壇日時：2026年5月20日（水）14:50～15:00

登壇内容：食品業界の経理現場には、膨大な請求書明細の照合や拠点ごとの按分処理など

特有の課題があります。本セッションでは、月に数千枚の請求書を処理する食

品流通企業の事例をもとに、AIによって請求書の受領とデータ化から納品書と

の突合までを一気通貫で自動化する手法を紹介します。

■イベント概要

開催日時：2026年5月20日（水）・21日（木）

開催場所：オンライン

参加費用：無料

アーカイブ配信：有 ※5月22日(金)～5月31日(日)まで

概要ページ：https://proguide.co.jp/foodinnovation#top .

事前登録：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_X0P7XsQ5RDGogYQrpdel1Q#/registration

■FOOD INNOVATION 事前収録イベント＆交流会

開催日時：2026年5月13日(水)16:00-19:30

開催場所：東京都中央区入船3-2-10アーバンネット入船ビル 4F

参加費用：無料

■FOOD INNOVATIONとは

日本食糧新聞社が主催する、食品流通業界の最新動向と未来戦略を学ぶオンラインイベントです。流通・メーカー・外食・テクノロジー企業など業界の第一線で活躍する専門家が登壇し、DX、データ活用、物流改革、売場づくりなど多角的なテーマから食品ビジネスの最前線を解説します。

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=43453764-foodinnovation_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0508_2)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://www.keihi.com/move-ax/(https://www.keihi.com/move-ax/?utm_campaign=43453764-foodinnovation_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=moveax_0508_2)

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=43453764-foodinnovation_260508&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0508_2)