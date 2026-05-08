【ロイヤルホスト デリ】　父の日に“美味しいひととき”を贈ろう父の日限定のギフトセットを5月22日（金）より販売開始！

ロイヤルホールディングス株式会社

ロイヤルグループの食品事業を担うロイヤル株式会社は、「Royal Host Deli（ロイヤルホスト デリ）」より、6月21日の父の日に向けた特別なギフトセットを販売いたします。2026年5月22日（金）より期間限定で、「《お酒に合う》父の日限定ディナーセット」と「《6種食べ比べ》父の日限定カレー＆ドリアセット」の2種類を販売いたします。

※画像はイメージです。

ロイヤルホスト デリでは、家族のために日々頑張るお父さんへ、本格洋食メニューを詰め合わせた特別なギフトセットをご用意しました。ぜひこの機会に、日頃の感謝の気持ちをロイヤルホスト デリの”美味しいひととき”で届けてみませんか？

ロイヤルホストで長年親しまれてきたハンバーグやドリア、カレーなどの定番メニューを中心に、特別なギフトセットとして詰め合わせました。ご家庭で温めるだけで楽しめる手軽さと、ロイヤルホストらしい味わいを両立させています。

ラインアップは、煮込み風ハンバーグやジャンバラヤなどを揃えた「《お酒に合う》父の日限定ディナーセット」と、人気のカレー3種とドリア3種を食べ比べできる「《6種食べ比べ》父の日限定カレー＆ドリアセット」の2種類をご用意。洋食好きの方にはもちろん、ワインやお酒と一緒に愉しみたい方にもおすすめです。

ご家族で囲む賑やかな食卓にはもちろん、お父さんが楽しむ贅沢なひとときにも。家族がお父さんへ「いつもありがとう」の気持ちを添えて贈るギフトとして、幅広くお楽しみいただけるセットです。

■販売概要

販売方法：公式オンラインストア(https://www.shoproyal.jp/)

販売期間：2026年5月22日（金）～2026年6月26日（金）

※2026年6月21日（日）の父の日までのお届けをご希望の場合は、6月16日（火）までにご注文ください。

※コンビニ払いをご利用の場合は6月6日（土）までにご注文ください。

※交通事情や天候、遠隔地や離島などのお届け先によって、配送が遅れる場合がございます。

■商品紹介※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。『《お酒に合う》父の日限定ディナーセット』 5,200 円（税込・送料込）

セット内容：

・煮込み風ハンバーグ×2

・ジャンバラヤ×1

・ビーフシチュードリア×１

・フレンチオニオンスープ×2

煮込み風ハンバーグのコク深い旨みや、ビーフシチュードリアの濃厚なソース、ケイジャンスパイスの風味が食欲をそそるジャンバラヤなど、個性豊かな洋食メニューを詰め合わせました。

ご家族で囲む食卓はもちろん、お好きなお酒とともに過ごすくつろぎのひとときにもおすすめの、父の日にピッタリなセットです。

※画像はイメージです。すべて冷凍商品です。『《6種食べ比べ》父の日限定カレー＆ドリアセット』 6,000 円（税込・送料込）

セット内容：

・ビーフジャワカレー×１

・欧風ビーフカレー×１

・マハラジャチキンカレー×１

・コスモドリア×１

・海老と帆立のシーフードドリア×１

・ビーフジャワカレー風ドリア×１

それぞれ異なる個性を楽しめるカレー3種と、濃厚なソースと具材の旨みが広がるドリア3種を詰め合わせました。

食べ比べながら味の違いを楽しめる、バラエティ豊かなセットです。その日の気分に合わせて選ぶ楽しさと、ご家庭でゆったりと味わう時間をお届けします。

また、オプションとして2種類のギフトカードをご用意しており、贈るシーンやお相手に合わせてお選びいただけます。父の日の贈り物として、日頃の感謝の気持ちを添えてお届けいたします。

※画像はイメージです。■ロイヤルホスト デリ

ロイヤルホスト デリは、ロイヤルホストで培われた味と品質を、ご家庭の食卓へ届けるブランドです。お家でご家族と。お友達やお世話になった方への贈り物として。わたしたちロイヤルホスト デリの「普段を、豊かに。」する美味しさをお愉しみください。

■ロイヤルグループ店舗数

https://www.royal-holdings.co.jp/co/group/storedata/

■ロイヤルグループ公式 YouTube チャンネル

https://www.youtube.com/@ROYAL_Holdings