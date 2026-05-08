電子マニピュレーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（標準把持ツール、カスタム把持ツール）・分析レポートを発表
2026年5月8日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電子マニピュレーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電子マニピュレーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電子マニピュレーター市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は74.1百万ドルと評価され、2031年には94.1百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.5%であり、産業自動化の進展に伴い緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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電子マニピュレーターは、作業者の負担を軽減しながら重量物の搬送や位置決めを支援する装置です。電動制御により精密な操作が可能であり、安全性と作業効率の向上に寄与します。
特に人間と機械の協働環境において重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では標準把持工具とカスタム把持工具に分かれており、用途別では自動車、製造、輸送および物流などに分類されています。
特に製造業における作業効率化ニーズの高まりが市場を支えています。
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主要企業としては、Positech、Indeva、ATIS Srl、Movomech、Zasche Handling、Dalmec、ASE Systems、GCI、Givens Engineering、Ergonomic Partnersなどが挙げられます。
さらにUnidex、Manibo、Ergoflex、Vinca、Automech Systemsなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州および北米では労働環境改善や安全対策の強化により市場需要が維持されています。
一方でアジア太平洋地域でも製造業の発展に伴い需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、労働負担軽減ニーズ、安全性向上への要求、産業自動化の進展が挙げられます。一方で、設備導入コストや市場規模の制約が課題となっています。
また、スマート化や高度制御技術の導入が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「電子マニピュレーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、電子マニピュレーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、電子マニピュレーター市場の世界動向について詳細に分析したものです。2024年の市場規模は74.1百万ドルと評価され、2031年には94.1百万ドルに達すると予測されています。
予測期間における年平均成長率は3.5%であり、産業自動化の進展に伴い緩やかな成長が見込まれています。また、関税制度や国際的な政策変化が市場競争や地域経済、供給網の安定性に与える影響についても検討されています。
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電子マニピュレーターは、作業者の負担を軽減しながら重量物の搬送や位置決めを支援する装置です。電動制御により精密な操作が可能であり、安全性と作業効率の向上に寄与します。
特に人間と機械の協働環境において重要な役割を果たしています。
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本レポートでは、定量分析と定性分析の両面から市場を評価しています。需給動向、競争環境、価格動向などを多角的に分析し、市場変化の要因を明らかにしています。
また、主要企業の製品事例や市場シェアの推計を提示し、2025年時点の競争状況を把握することができます。
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市場は種類別および用途別に分類されています。種類別では標準把持工具とカスタム把持工具に分かれており、用途別では自動車、製造、輸送および物流などに分類されています。
特に製造業における作業効率化ニーズの高まりが市場を支えています。
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主要企業としては、Positech、Indeva、ATIS Srl、Movomech、Zasche Handling、Dalmec、ASE Systems、GCI、Givens Engineering、Ergonomic Partnersなどが挙げられます。
さらにUnidex、Manibo、Ergoflex、Vinca、Automech Systemsなども市場において重要な役割を担っています。これら企業は技術革新や製品開発を通じて競争力を強化しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカが主要市場として分析されています。特に欧州および北米では労働環境改善や安全対策の強化により市場需要が維持されています。
一方でアジア太平洋地域でも製造業の発展に伴い需要が増加しています。
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市場成長の要因としては、労働負担軽減ニーズ、安全性向上への要求、産業自動化の進展が挙げられます。一方で、設備導入コストや市場規模の制約が課題となっています。
また、スマート化や高度制御技術の導入が新たな市場機会を創出しています。
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さらに、本レポートでは原材料供給、産業構造、流通経路、顧客動向についても分析しています。これにより企業は市場機会を把握し、戦略的な意思決定に活用することが可能です。
全体として、本市場は今後も安定した成長が見込まれる分野であり、継続的な注視が必要です。
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目次
1. 市場概要
● 1.1 製品概要および適用範囲