【東北初】岩手県八幡平市の「水稲中干し」プロジェクトがJ-クレジット認証

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、岩手県八幡平市（市長：佐々木 孝弘、以下「八幡平市」）と推進する「八幡平市中干プロジェクト」が、J-クレジット制度※1の「第68回認証委員会」において、プログラム型プロジェクト※2として正式にJ-クレジットとして認証されたことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、2024年9月6日の八幡平市との契約締結※3に基づき、米の生産が盛んな同市において、J-クレジット創出を目指すものです。水田から排出されるメタンガスを抑制する「水稲栽培における中干し期間の延長」を方法論として採用しています。

バイウィルと業務提携している株式会社岩手銀行（本社：岩手県盛岡市、代表取締役頭取：岩山徹）は、本プロジェクトにおいて、参加する農家の会員募集を支援する役割を担っており、両者が連携することで農家への周知や参加を後押ししています。この支援により、地域の農家が負担なくJ-クレジット販売による副収入を得られる仕組みづくりに貢献しています。

市町村がプロジェクトの運営・管理者を担い、本方法論においてクレジット認証を受けるのは、東北地方で初の事例となります。

※1：J-クレジットとは、森林経営や省エネ設備の導入等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。

※2：プログラム型プロジェクトとは、複数のCO2削減・吸収活動を取りまとめ、1つのJ-クレジット創出プロジェクトとして登録する形態のこと。単独ではプロジェクト登録が非現実的な小規模の削減活動も、取りまとめることでJ-クレジットを創出することが可能となる。

※3：岩手県八幡平市が地域の水田からJ-クレジットを創出。農家の副収入獲得および環境貢献を支援

https://www.bywill.co.jp/news/20240925

【認証プロジェクトの概要】

本プロジェクトのスキーム

本プロジェクトは、八幡平市が事務局として地域の農家を取りまとめ、バイウィルがプロジェクトの登録・認証手続きを支援する「プログラム型」の仕組みを採用しています。2025年のプロジェクト登録完了から、この度、初回のクレジット認証に至りました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13100/table/444_1_27cc70c0eaeff430648dc17ca6028d8a.jpg?v=202605081251 ]

【今後の展望】

水田から発生するメタンガスは、日本全体のメタンガス排出量の約4割※4を占めていると言われており、農業分野における温室効果ガス削減に向けた重要な課題となっています。 本プロジェクトでは、八幡平市の主要産業である稲作において、慣行よりも中干し期間を7日間以上延長することで、メタンガスの排出を抑制しました。今回、自治体が主導して地域農家を巻き込み、実証から認証までを完遂したことは、東北地方における「持続可能な農業」と「カーボンニュートラル」を両立させる先駆的なモデルケースとなります。

※4：出典：農林水産省の公式リーフレットや国立環境研究所「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」などに基づく

農林水産省の公式リーフレット

https://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/kankyou/attach/pdf/240806-16.pdf

国立環境研究所「温室効果ガスインベントリオフィス」公式ページ

https://www.nies.go.jp/gio/archive/nir/index.html

【八幡平市 概要】

■名称：八幡平市

■所在地：岩手県八幡平市野駄21-170

■代表者：市長 佐々木 孝弘

■公式HP: https://www.city.hachimantai.lg.jp/

【バイウィル 会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区銀座七丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）