VRChat、『超メタフェス2026』にブース出展

VRChat Inc.

世界をリードする没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」を運営するVRChat Inc.（本社：米国、CEO：Graham Gaylor）は、2026年5月23日（土）に秋葉原UDXで開催されるVRChatユーザー向け交流会「超メタフェス2026」に出展致します。

イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171307/table/9_1_8b30387bf46a08a8c415d2ea713b00ce.jpg?v=202605081251 ]

１.VRChatアカウントによるデジタル整理券システムの導入

VRChatユーザー向けの交流会である本イベントは、VRChatアカウントと紐づいたデジタル整理券システムを採用しています。本システムでは「一般参加事前登録」、優先入場できる「超メタフェスPlus購入」、「懇親会参加申込」が可能となっています。

ご来場予定の方は以下のURLにてVRChatアカウントを登録の上、お申込みください。

https://ticket.vrcmtg.jp/

また、VRChatアカウントとの紐づけ時に当イベントへの参加表明をオンにすると、VRChat上のフレンドで他に誰が参加表明しているかを確認できます。

２.VRChat内で使用できる限定アイテム「ワープエフェクト」無料配布

当イベントの即売会エリアに来場された方には、VRChat内で使用できる限定アイテム「ワープエフェクト」が無料配布されます。VRChat内でワールドにJOIN/LEAVEした際に「METAFES」というロゴ入りのエフェクトが表示される、当イベント限定で配布されるアイテムとなります。

ワールドJOIN時のエフェクトワールドLEAVE時のエフェクト

３.VRChatブース＆ステージ @UDX 4F UDX GALLERY NEXT-1

UDX4階のUDX GALLERY NEXT-1には、VRChatのメンバーとコミュニケーションできる「VRChatスタッフになんでもお話しできるコーナー（日本語可）」ブースを出展予定です。また、UDX GALLERY-NEXT-1の特設ステージにて、ステージイベントも実施予定です。

超メタフェス2025でのVRChatブースの様子

以上、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

◼️VRChatについて

VRChatは、VRChat Inc.（米国）が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。ユーザーは、選択したアバターとして世界中の人々と交流し、ゲーム、イベント、会話を楽しむことができます。高度にカスタマイズ可能な空間と活気あるコミュニティが、世界中で何百万人ものユーザーを魅了しています。

URL : https://hello.vrchat.com/