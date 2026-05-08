世界で唯一の“うに牧場”が育む、圧倒的な甘みと旨み！食べるほどに海を豊かにする「洋野うに牧場の四年うに」が今年も解禁

株式会社北三陸ファクトリー洋野うに牧場の四年うに

株式会社北三陸ファクトリー（本社：岩手県九戸郡洋野町、代表取締役：下苧坪 之典、以下：北三陸ファクトリー）は、岩手県洋野町の特産品である「洋野うに牧場の四年うに」の今シーズンの出荷を、2026年5月8日より開始いたしました。販売期間は8月中旬頃までを予定しております。

■「美味しさ」と「海洋再生」を両立する、独自の仕組み

近年、魚の産卵や生育の場所となる藻場が消失し、海が砂漠化する「磯焼け」が世界各地で深刻化しています。原因のひとつに、ウニが海藻を食べ尽くす“食害”があげられ、ウニの駆除が推進されています。しかし駆除されたウニの大半は餌（海藻）が不足した環境で育ったため身入りが悪く、多くが廃棄されているのが現状です。

そのような中、洋野町では「磯焼け」と「身入りの悪いウニ」という2つの課題を解決しながら、地域外へは美味しいウニを届け、地域内には経済的な価値を生み出す、独自の仕組みを構築しております。

＜1. 世界で唯一の“うに牧場(R)”（※1）＞

うに牧場(R)は1960年代後半、当時の漁師たちが遠浅の岩盤地帯に178本もの溝を掘って作った増殖溝で、その総延長は約18kmに及びます。溝には沖から天然の海藻が流れ集まってくるため、昆布が繁茂するウニにとって恵まれた餌場となっております。美味しいウニがすくすく育つ環境のため、牛などの牧場にならって「うに牧場(R)」と呼ぶようになりました。

（※1）世界に唯一：自社調べ

うに牧場(R)の一部＜2. 栽培漁業センターにおける“稚ウニ”の飼育＞

洋野町の種市漁港には「うに栽培漁業センター」という施設があり、ウニの孵化から、満1歳になるまでの陸上飼育を行っております。専門家によって適切に管理された環境で育ったウニは、1年間で1センチメートルほどのサイズになります。

うに栽培漁業センターで育つ稚うに＜3. 漁師とダイバーによる、沖合・うに牧場(R)での2段育成＞

栽培漁業センターで育ったウニは、漁師とダイバーの手によって沖合の漁場へ放流され、2年間を過ごします。その後、今度はうに牧場(R)へと移されたウニは、昆布が繁茂する環境で1年間、十分に餌を摂取し、合計4年間をかけて身入り・旨味に優れた最高品質のウニに仕上がります。うに牧場(R)へは、沖合で生まれ育った身入りの悪いウニも移動。海藻の少ない沖合のウニを適切に間引きしつつ、美味しく育てることで、海洋再生にも寄与しています。

沖合漁場での作業＜4. 地域全体で管理する独自サイクル＞

完成したウニを鮮度抜群の状態でお客様へお届けできるよう、上記の4年サイクルに加えて、水揚げ・加工・出荷までを、産官学の様々なメンバーが連携して、厳格に管理。これにより「美味しさ」と「海洋再生」を両立する持続可能なウニ漁業を、地域一丸となって実現しております。

■北三陸ファクトリー代表取締役 下苧坪之典のコメント

「洋野うに牧場の四年うに」の4年サイクル

今年も待ちに待った、「洋野うに牧場の四年うに」の季節がやってきました。このウニは、自然の恵みと、地域の人々の努力と、うに牧場(R)という文化など、様々な奇跡が積み重なった結晶です。圧倒的な甘み・旨みが特徴で、自信をもってお届けできる品質になっております。解禁仕立ての5月は、私たちが「うにヌーヴォー」と呼ぶ、すっきりとした甘み・旨みが感じられる期間。濃厚さとはまた違う魅力がありますので、できれば調味料を付けずに澄んだ味わいをダイレクトにお楽しみいただきたいです。

これからも美味しいウニや海産物、豊かな海と地域を未来の子供たちへ残せるように。“美味しく食べる”ことで、ぜひ私たちの「海洋再生」の取り組みに、ご参加いただけたら嬉しいです。

■購入方法

公式オンラインショップ: https://kitasanrikufactory-store.com/

レストランや販売店のご担当者様向けお問い合わせ：info@kitasanrikufactory.co.jp

■北三陸ファクトリーについて

本州最大のウニの水揚げを誇り、持続的なウニ漁業が確立している岩手県洋野町で、高品質なウニのブランドを展開するサステナブル・シーフードのリーディングカンパニーです。「北三陸から、世界の海を豊かにする」をミッションに、高品質なウニを育てるノウハウを蓄積。新たな「ウニ再生養殖システム」の技術で世界と繋がり、持続可能な水産業の未来をつくるための取り組みを推進しています。2023年にはオーストラリア法人を設立し、国内外で事業を展開。2026年2月には洋野町に、ウニ再生養殖システムを搭載した大規模陸上養殖場計画『UNI-VERSE Site(TM) Hirono』の第一弾となる実証実験棟を落成。高品質なウニの通年生産を目指して実証実験に取り組んでいます。

社 名：株式会社北三陸ファクトリー

関連会社：株式会社ひろの屋／KSF Australia Pty Ltd／Tasmania Blue Seafood Pty Ltd／一般社団法人moova （モーバ）

所在地：岩手県九戸郡洋野町種市第22地割133番地1

設 立：2018年10月1日

代表者：代表取締役 下苧坪之典（したうつぼ ゆきのり）

事業内容：農林水産加工物の製造加工・販売、6次化拠点開発の企画運営、水産業に関する技術開発

U R L ：https://kitasanrikufactory.co.jp/