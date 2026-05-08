ブランドを牽引するYouTubeコンテンツクリエイタープロジェクト企画「XREALとゲーム：次世代のクリエイター募集！」を開始

XREAL株式会社

AR（拡張現実）グラスを開発・販売しているXREALは、AR業界におけるXREALの存在感を高め、ブランドを牽引するYouTubeコンテンツクリエイターとの共同プロジェクト企画「XREALとゲーム：次世代のクリエイター募集！」を2026年5月9日（土）より開始いたします。

本企画では、公式サイトよりご応募いただいたクリエイターの中から、条件を満たす方に「XREAL 1S ＋ XREAL Eye」を提供し、提供製品を使用した「AR×ゲーム体験」の魅力を伝えるレビュー動画をYouTubeにて公開いただきます。

■募集要項

XREALとゲーム：次世代のクリエイター募集！

応募期間：2026年5月9日（土）12:00 ～ 2026年6月9日（火）23:59

提供製品：XREAL 1S ＋ XREAL Eye

応募条件：・YouTubeチャンネル登録者数1,000人以上

・過去にゲームまたはガジェット関連のレビューコンテンツを投稿している

・「AR×ゲーム」という領域に強い関心がある

制作期間：契約締結および製品発送後、1か月以内に提出

動画内容：製品のセールスポイント（USP）の紹介、XREAL 1Sを使用したゲームプレイシーンの挿入、清潔感のある背景、クリアな音声、十分な視聴スペースの確保

提出方法：公開前にXREALによる内容審査が必要。承認後、指定のメールアドレス（jpmktg@xreal.com）に送付

募集サイト：https://www.xreal.com/jp/gamecreators

応募フォーム：https://xreal.typeform.com/to/rJRHokqO

注意事項：制作いただく動画に関しては、PR表記等の記載をお願いさせていただく可能性がございます。

＜関連イベント：XREAL Gaming Challenge＞

XREALは2026年5月9日（土）、渋谷PARCO 10Fにて没入型ゲーム体験イベント「XREAL Gaming Challenge」を開催します。ARグラスで最大500インチ級の仮想大画面を体験できるほか、人気ゲーム系YouTubeコンテンツクリエイターと1対1で対戦できる「Beat the Creator」企画も実施。参加費無料で、事前応募・当日参加ともに受け付けています。

詳細資料：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000268.000070978.html

■XREALについて

XREALは、急成長中のAR（拡張現実）企業で、物理的な世界とデジタルの世界を融合させるハードウェアとソフトウェアのソリューションによって、次世代のユーザーインタラクションの到来を提供しています。

ARグラス製品「XREAL Air 2シリーズ、XREAL Oneシリーズ」を通じて拡張現実体験を革新してきました。

ARを誰しもが利用でき、アクセスできるような世界を目指し、日々開発や普及活動に励んでいます。

それに共感していただいている多くの投資家と世界有数の5G企業とのパートナーシップに支えられながら、今日XREALのARグラスはグローバルで展開されています。

■販売元（国内）

XREAL 株式会社

住所：〒107-0052 東京都港区赤坂５丁目４－１５ ARAプレイス赤坂７階

新規取引、広報・マーケティングについて：japan@xreal.com

購入前・購入後のご相談、修理交換について: jpas@xreal.com

開発について: developer@xreal.com

■公式サイト

https://www.xreal.com/jp

■Amazon販売先

https://amzn.to/45afN4l

■楽天市場販売先

https://www.rakuten.co.jp/xreal/

■取り扱い販売店

https://www.xreal.com/jp/air/stores/

■SNS（国内アカウント）

X（旧twitter） https://twitter.com/xrealjapan

Instagram https://instagram.com/xreal_japan

YouTube https://youtube.com/@XREALJapan