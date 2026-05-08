50代以上の猛暑の悩み1位は「メイクの毛穴落ち」販売部数No.1雑誌『ハルメク』読者の声から生まれた“災害級の暑さ” への備え年齢肌とメイクを守る「メイクキープ＆UVスプレー」が誕生

株式会社ハルメクホールディングス

販売部数 No.1（※1）雑誌「ハルメク」を発行する株式会社ハルメク（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮澤 孝夫、株式会社ハルメクホールディングス100%子会社）は、夏のメイク崩れや毛穴落ちに悩むシニア世代の女性に向けて、メイク落ちを防ぎながらUVケアもできる「ハルメク メイクキープ＆UVスプレー」を開発し、通販および全国22店舗の「ハルメク おみせ」で販売開始したことをお知らせします。

（※1）日本ABC協会発行社レポート（2025年1月～6月）

ハルメク 通販サイト：https://ec.halmek.co.jp/shop/e/ecos-plu/?utm_source=2000&utm_medium=pr&utm_campaign=pr202605#uvcare(https://ec.halmek.co.jp/shop/e/ecos-plu/?utm_source=2000&utm_medium=pr&utm_campaign=pr202605#uvcare)

開発背景

近年、夏の猛暑化が進んでいます。気象庁によると、2025年6月から8月の平均気温は平年差＋2.36℃（※2）で、災害級とも言われるほど暑い日が続きました。こうした中、ハルメクの調査では、「猛暑により肌や髪に関して特に困ったこと・不快に感じたこと」の1位は「汗でメイクが落ちる・毛穴落ち」（17.5％）、2位は「汗でスキンケアがしにくい」（14.1％）と、汗が原因の悩みが上位2位を占める結果となりました（※3）。

こうした声を受けて、ハルメク世代の夏のメイクとスキンケアの悩みを解決するために開発したのが「ハルメク メイクキープ＆UVスプレー」です。

メイクの上からシュッとひと吹きするだけで、朝のメイクしたての美しさをキープ。紫外線吸収剤（※4）や、余分な皮脂をキャッチするさらさらパウダー（※5）を配合することで、紫外線や汗による皮脂崩れを防ぐ膜をつくり、日焼けやメイクのヨレ、テカリを防ぎます。50代以上特有の「薄層化」が進むデリケートな肌に寄り添えるよう、天然保湿成分のエイジ発酵素3種（※6）を配合し、硬くなりがちな大人の肌にうるおいを与え、ふっくら明るく整えます。

＜肌の薄層化とは＞

年齢とともに角質層が薄くなり、うるおいを保ち、外部刺激から守る力が弱まっていく肌構造の変化のことを、ハルメクでは「薄層化」という視点で捉えています。こうした年齢に伴う肌の変化が、乾燥やハリ不足、角質肥厚によるくすみなどの肌年齢悩みが現れやすくなる一因になっています。

・肌の薄層化について：https://ec.halmek.co.jp/shop/e/ecos-thi/

（※2）出典：気象庁ホームページ「2025年夏（6月～8月）の天候」（https://www.data.jma.go.jp/cpd/longfcst/seasonal/202508/202508s.html）

（※3）ハルメク 生きかた上手研究所「2025年猛暑による生活や消費への影響」調査

（※4）メトキシケイヒ酸エチルヘキシル

（※5）オクテニルコハク酸デンプンAl(感触改良成分)

（※6）コメ発酵液、乳酸桿菌/セイヨウナシ果汁発酵液、ヨーグルト液（牛乳）

「ハルメク メイクキープ＆UVスプレー」４つの特長

1．メイク・日焼け止めの「落ち」を防ぐ

日焼け止め成分である紫外線吸収剤（※4）や、余分な皮脂をキャッチするさらさらパウダーを配合し、日焼けも皮脂のテカリも防いで、朝のメイクしたての美しさをキープ。汗をかいてもサラサラ感が続きます。

2．エイジ発酵素3種配合で薄層化が進むハルメク世代の肌にやさしい設計

コメ発酵液・セイヨウナシ果汁発酵液・ヨーグルトエキスの3種のエイジ発酵素（※6）（保湿成分）を配合し、薄層化が進む大人の肌にうるおいを与え、ふっくら明るく整えます。

3． SPF50+、PA++++のUVカットなのに、洗顔料や石鹸で落とせる

肌の炎症を招き、日焼けにつながりやすいUVB（紫外線B波）も、シワ・たるみの原因になりやすいUVA（紫外線A波）もしっかり防ぐ日焼け止めでありながら、洗顔料や石鹸で簡単に落とせます。

4．微粒な霧で塗り漏れなし！ 透明なスプレーで白くならず、日焼け止めの塗り直しも便利

微粒な霧で噴射されるので、ぐるりと顔にひと回しするだけで、簡単に塗り漏れなくつきます。透明なスプレーなので顔だけでなく、体や髪にも使え、外出先の塗り直しにも便利です。

開発担当者コメント：ハルメク コスメ商品開発課 リーダー 苔口千夏

昨今の猛暑による汗でのメイク崩れや、強まる紫外線ダメージのお悩みに応えるために開発しました。ひと吹きでメイクキープとUVケアを同時に叶え、石鹸や洗顔料で落とせるため、毎日手軽に使えます。

目指した使用感は「何もつけたくない真夏でも、むしろ使いたくなる心地よさ」。

開発では、サラサラ感を高める粉体とミストの両立に苦戦しましたが、エアゾール容器を採用することでスプレーの目詰まりという課題を解決し、サラサラ感とメイクキープ力を実現しました。

おすすめは、ご自宅の洗面台とお出かけ用のバッグに1本ずつの “2本持ち” 。朝の仕上げや外出前にひと吹き。外出先でも、透明タイプのため、白浮きや服への付着を気にせずシュッとひと吹きで、簡単に塗り直せます。今夏は、この1本で涼やかに、美しくお過ごしください。

商品情報

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。

健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://magazine.halmek.co.jp

「ハルメク コスメ」とは

「ハルメク コスメ」は、ハルメクが20年以上、50代以上の女性の声に耳を傾け、大人の肌や髪のことを研究し続けて開発しています。たっぷり塗っても乾くのは、肌が薄くなっていたから。肌や髪の年齢変化の理由を知ってケアをする。そして自分を好きになれる。

肌と髪、大人の「薄層化」と向き合うコスメ。それが「ハルメク コスメ」です。

・ハルメク COSMETICS： https://ec.halmek.co.jp/shop/e/ecosme/

【長く愛される3つのこだわり】

1．長く愛されるための、心地よさの設計

どんな日の肌にも「心地よい」と感じていただける使用感を追求しています。しっとりと頼もしいのに、不思議なほどベタつかない。大人の肌が季節を問わず使い続けられるスキンケアです。

2．私たちは、独りよがりのものづくりをいたしません。

新しい製品を生む時も、今ある製品を磨き上げる時も、いつも最初にあるのはハルメクの化粧品をご愛用くださるお客様から届く、切実な「お声」です。その一つひとつを真摯に受け止め、製品に落とし込んで、お試しいただいてから世の中に送り出しています。私たちの製品は、お客様との深い絆から生まれる「信頼の証」です。

3．肌は一度では変わらないから。大人の肌に寄り添う定期便を。

大人の肌に必要なのは、一時的な変化ではなく“習慣”。そのために続けやすい定期便をご用意しました。ハルメクの「定期おトク便」はご自身のペースで続けられる仕組みです。肌や髪の変化、季節に合わせてスキップや解約もお気軽にお選びいただけます。

販売部数No.1雑誌「ハルメク」をはじめ多角的なサービスを展開するハルメクグループ

50代からの女性が前向きに明るく生きるための価値ある情報をお届けしています。

健康、料理、おしゃれ、お金、著名人のインタビューなど、幅広い情報が満載です。 また、雑誌「ハルメク」の定期購読者には、本誌とともに提供するカタログを同封し、オリジナル商品を主として販売。カタログの他、自社通販サイトや百貨店を中心とした店舗展開など、幅広いチャネルを展開しています。販売している商材は、ファッション・インナー・コスメ・美容・健康など多岐にわたり、独自のシンクタンクである「ハルメク 生きかた上手研究所」を通じて利用者の声を徹底的に調査、反映した商品開発で、多くの女性から支持を得ています。

雑誌「ハルメク」公式サイト ： https://magazine.halmek.co.jp

■会社概要

商号 ： 株式会社ハルメク

代表者 ： 代表取締役社長 宮澤 孝夫

本社所在地 ： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂四丁目 1 番 1 号

設立 ： 2012年7月24日

事業内容 ： 出版ならびに通信販売業

会社サイト ： https://www.halmek-holdings.co.jp/company/group/halmek/