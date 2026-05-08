安心・安全を支える整備力、『ネクステージ姫路店』が自動車整備優良事業者として表彰

株式会社ネクステージ

株式会社ネクステージ（代表取締役会長兼社長：広田靖治、本社：愛知県名古屋市中区、以下「ネクステージ」)は、当社が運営する『ネクステージ姫路店』が「令和７年度自動車整備優良事業者」として兵庫陸運部長より表彰されましたのでお知らせします。

ネクステージ姫路店 橘 陽介 工場長

本表彰は、令和７年度において継続車検および中古新規検査を運輸支局へ120台以上持ち込み、かつ不合格率1.5％以下という厳格な基準を満たした事業者に対し、その優れた整備品質と実績を評価し授与されるものです。

ネクステージ姫路店は、日々の整備業務において高い技術力と品質管理を徹底し、お客様に安心・安全なカーライフを提供してまいりました。今回の受賞は、これまでの取り組みが高く評価されたものと受け止めております。

表彰式は令和８年4月30日（木）、兵庫県自動車整備会館（兵庫県神戸市東灘区）にて執り行われ、当社からは橘工場長が代表として出席いたしました。

■橘工場長コメント

「このたびはこのような栄誉ある賞を賜り、大変光栄に存じます。

今回の受賞は、日々現場で品質向上に取り組んできたスタッフ一人ひとりの努力の積み重ねによるものです。

今後も現状に満足することなく、より高い整備品質と安全性の確保に努め、お客様に安心してお車をご利用いただける環境づくりに取り組んでまいります。」

ネクステージは今後も、お客様に信頼いただけるサービスの提供を通じて、整備品質のさらなる向上と安全確保に努めてまいります。

■ネクステージ姫路店

＜店舗名称＞ ネクステージ姫路店

＜住所＞ 兵庫県姫路市飾磨区英賀１９５４-１

＜電話番号＞ 079-243-4907

＜営業時間＞ 10:00～20：00

※整備受付は18：00まで

＜定休日＞ 毎月第三水曜日（祝日除く）

＜HP＞ https://www.nextage.jp/shop/1296/

『ネクステージ姫路店』

●株式会社ネクステージ

ネクステージは、主な事業として新車・中古車の販売事業、整備事業、保険代理店事業、自動車買取事業、カーコーティング事業を行っています。自動車に関わる多様なサービスを提供し、地域に密着した「みんなに愛されるクルマ屋さん」となるべく、お客様の安心・安全なカーライフに寄り添っていきます。そして、“カーライフのパートナーとして、人々の生活をより豊かに”することを目的に「みんなに愛されるクルマ屋さん」を目指しています。