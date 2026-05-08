2mの落下衝撃に耐えるクリアケースと3種の高性能ガラス保護フィルムを展開　iPhone 17e対応アクセサリを5月8日より発売開始

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）はiPhone 17e対応のアクセサリーを、Amazon.co.jpにて2026年5月8日（金）より発売いたします。

■Belkin SheerForce Clear Liteシリーズ for iPhone 17e / 16e

本製品は、iPhone 17eおよび16eの洗練されたデザインをそのまま活かしつつ、最高レベルの安心感を提供するために設計された専用クリアケースです。厚さわずか2mm、重さ約37gという超薄型・軽量設計を実現しながら、独立した第三者機関による試験を経て、MIL-STD-810G規格に基づく2メートルの落下試験に合格しており、日常の予期せぬ衝撃から大切なデバイスを守り抜きます。

素材には特殊なUV耐性設計を施しており、クリアケース特有の悩みである「黄ばみ」を抑え、新品のような透明感を長期間キープできるのが大きな特徴です。また、強力な磁気リングを内蔵しているため、MagSafe対応の充電器やアクセサリーもしっかりと吸着し、シームレスな使い心地を提供します。カメラ周りや前面のフチを高く設計することで、レンズや液晶へのキズも徹底的にガード。カリフォルニアでデザインされた信頼のクオリティと2年間の長期保証で、iPhoneをスマートかつ安全に保護し続けます。

≪製品の特長≫

2mの落下試験をクリアした優れた耐衝撃性：米軍MIL規格に準拠した厳しい試験をクリアしており、最大2mの高さからの落下衝撃を吸収します。日常使いでの擦り傷や不意のトラブルから、iPhoneを360°フルカバーで守ります。

クリアな状態が長く続くUV耐性設計：第三者機関による約2年間の使用シミュレーションをパスした特殊素材を採用しました。紫外線による変色を防ぎ、クリアな美しさを長期間保ちます。

強力なマグネットでMagSafeをフル活用：背面に強力な磁気リングを内蔵しており、MagSafe充電器やモバイルバッテリー、車載マウントなどにピタッと吸着します。装着したままストレスなく、快適にワイヤレス充電が行えます。

2mmの超薄型デザイン：ケースの厚みをわずか2mmに抑えることで、まるで何も付けていないような自然な握り心地を実現しました。約37gと非常に軽量なため、長時間の操作でも手が疲れにくいのが魅力です。

細部までこだわった設計：カメラ周りを1.25mm、液晶画面側を1.5mm高く設計しており、デスクに置いた際でも直接触れることがありません。また、押しやすさを追求したボタン設計により、操作性も妥協していません。

2年間の製品保証：カリフォルニアで設計された確かな品質に加え、2年間の長期製品保証を付帯しています。万が一の際も手厚いサポートが受けられるため、新しいiPhoneを安心して使い始められます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin SheerForce Clear Liteシリーズ for iPhone 17e / 16e

販売サイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRG1P4YV

型番：MSA064

価格：2,490円（税込）

発売日：5月8日(金)

対応モデル：iPhone 17e、iPhone 16e

保証期間：2年

■Belkin ScreenForce TemperedGlass 画面保護フィルム

本製品はiPhone 17e対応の、高品質な強化ガラスを使用した画面保護フィルムです。厳選されたガラス材を採用し、圧倒的な透明感と滑らかなタッチ感を実現。iPhone17eのための製品設計により、Face IDやインカメラの動作を妨げることなく、デバイス本来の美しさを保ちながら使用可能です。

また、表面には9Hの硬度を誇る耐傷加工と、指紋や汚れがつきにくい撥水撥油コーティングを施しており、日常のあらゆる傷や汚れから画面を保護します。第三者機関による試験結果に基づき、従来のガラスと比較し最大15倍の強度を誇り、大切なスマートフォンを強固に守ります。

1.8メートルの落下試験をクリアしており、優れた衝撃耐久性を証明済みです。なお、新世代の「サンド型無塵貼り付けケース（Easyトレイ）」が付属しており、自宅でもホコリの侵入を防ぎ、気泡のないプロレベルの美しい仕上がりで簡単に貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce TemperedGlass 画面保護フィルム

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRFW3V8K

型番：OVA286

価格：1,936円（税込）

発売日：5月8日(金)

対応モデル：iPhone 17e (iPhone 16eとも互換性有)

保証期間：2年

■Belkin ScreenForce TemperedGlass 覗き見防止強化ガラスフィルム

本製品はiPhone 17e対応の、プライバシー保護に特化した覗き見防止強化ガラスフィルムです。厳選されたAGC社製のガラス材を採用し、正面からはクリアな画面を保ちつつ、左右30度傾けると画面が暗くなる双方向覗き見防止機能を搭載。iPhone17eのための製品設計により、Face IDの動作を妨げることなく、スマートフォンを横にすれば友人との画面共有も可能です。

また、表面には9Hの硬度を誇る耐傷加工と、指紋や汚れがつきにくい撥水撥油コーティングを施しており、日常のあらゆる傷や汚れから画面を保護します。従来ガラスと比較して最大15倍の強度を誇り、大切なスマートフォンを強固に守ります。

1.8メートルの落下試験をクリアしており、優れた衝撃耐久性が証明されています。なお、新世代の「サンド型無塵貼り付けケース（Easyトレイ）」が付属しており、自宅でもホコリの侵入を防ぎ、気泡のないプロレベルの美しい仕上がりで簡単に貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce TemperedGlass 覗き見防止強化ガラスフィルム

販売サイト： https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRG8L39L

型番：OVA287

価格：1,936円（税込）

発売日：5月8日(金)

対応モデル：iPhone 17e (iPhone 16eとも互換性有)

保証期間：2年

■Belkin ScreenForce Titan SmartShield 反射防止画面保護フィルム

本製品はiPhone 17e対応の、AR反射防止設計と強化ナノチタン保護を採用した画面保護フィルムです。厳選されたガラス材を使用し、プロ仕様のアンチグレア技術で強い光の下でもクリアな視認性を実現。iPhone17eのための製品設計により、Face IDの動作を妨げず、さらにGRS認証を取得したリサイクル素材を60%使用した環境配慮型製品でもあります。

また、表面には9Hの硬度を誇る耐傷加工と、指紋や汚れがつきにくい撥水撥油コーティングを施しています。分子レベルの二酸化チタンを配合した設計により放熱性能を向上させ、従来ガラスと比較して最大18倍の強度を誇り、大切なスマートフォンを強固に守ります。

2メートルの落下試験をクリアしており、優れた衝撃耐久性を証明済みです。なお、新世代の「サンド型無塵貼り付けケース（Easyトレイ）」が付属しており、自宅でもホコリの侵入を防ぎ、気泡のないプロレベルの美しい仕上がりで簡単に貼り付けを行うことができます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin ScreenForce Titan SmartShield 反射防止画面保護フィルム

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRFMTDDM

型番：OVA288

価格：2,691円（税込）

発売日：5月8日(金)

対応モデル：iPhone 17e (iPhone 16eとも互換性有)

保証期間：2年

＜Belkinについて＞

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト：http://www.belkin.com/jp/

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