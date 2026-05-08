≪世界最大級のカー・フェス≫「FUELFEST JAPAN 2026 5th」が8月11日に開催! 今年も、海外ハリウッド・セレブ達が来日! 映画の世界が、富士スピード・ウェイで繰り広げられます。

株式会社Kamiwaza-Japan今年からはFUELFEST WORLD TOURとなり、世界で年間11回開催

世界最大級のカー・フェス「FUELFEST JAPAN 2026」が今年も8月11日(祭日・山の日)に富士スピード・ウェイで開催。今年は、記念すべき5回目となる「FUELFEST JAPAN 2026 5th」は8月11日(山の日)に戻ってきました。

FUELFESTがスタートした目的は、世界で、地震や津波などの災害に襲われた国へ24時間以内に駆け付け支援を行う団体「Reach Out Worldwide」 (ROWW)を支援するために開催されました。

ROWWは、2010年にPaul Walker (故ポール・ウォーカー)が設立し、ポール・ウォーカー自身も、100人以上のメンバーと共に災害が発生した国へ飛行機で飛び、医療支援救助活動を行う団体です。現在、故ポール・ウォーカーの実の弟、コディ・ウォーカーが引き継ぎ、災害支援活動を全世界で行っています。FUELFEST JAPANの売上の一部も災害支援団体ROWWへ寄付。

毎年、映画ワイルドスピードで有名な、ハリウッドスター達が米国より来日、昨年は、【 ミシェル・ロドリゲス】人気カー・アクションシリーズ「ワイルド・スピード」(役名:レティ)と「Cody Walker」が来日! 今年は、誰が来日し、FUELFEST JAPANを盛り上げてくれるのか!! 今から楽しみです。オープニングは、映画ワイルドスピードのレプリカ車両を、セレブ達が映画と同じ車両に乗って登場! まるで、映画の収録を見ているような、ライブ感を感じれるのはFUELFEST JAPANの醍醐味です。来場者約30,000人が映画の世界に酔いしれ、映画の世界、車の音、匂い、走りのカッコよさを体験していただけます。

今年の開催時間は10am~6pmになり、4pｍからは、「人気のパレードラン」もスタート、サーキットを走り、映画シーンを体験してください。★2,000台のチューニング・カー展示 ★200台のスーパーカーの走行枠 ★100対決/200台の０~200ｍドラッグレース対決 ★ハリウッドスター達のトークショー ★Movieドリフト・エリア ★1,000台のパレードランと盛りだくさんのコンテンツに ★50店舗以上のフードエリアが、お腹を満たします。夏の思い出に、世界最大級のカー・フェスをお楽しみください。 【公式Webサイト】https://fuelfest.jp

【 ミシェル・ロドリゲス】人気カーアクションシリーズ「ワイルド・スピード」(役名:レティ)と故ポールの弟「Cody Walker」が、映画車両のレプリカで登場! (2025年)「ミシェル・ロドリゲス」「Cody Walker」が、オープニラングで登場 (2025年は、雨の中)オープニングは、映画「ワイルド・スピード」の有名シーンを再現(2026年)海外セレブ+国内ゲストを迎え、トークショーを開催 (2025年出演者Cody Walker + Michelle Rodriguez+勝田範彦選手+勝田貴元選手+豊田章男会長+豊田大輔さん+一樂智也)「ミシェル・ロドリゲス」人気カーアクションシリーズ「ワイルド・スピード」(役名:レティ)さんが、有名車両で登場(2025年)「Cody Walker」が、「勝田貴元」選手のWRCラリーカーでWRCを体験(2025年)「ミシェル・ロドリゲス」が、「勝田貴元」選手のWRCラリーカーでWRCを体験(2025年)「ミシェル・ロドリゲス」(役名:レティ)「ミシェル・ロドリゲス」さんがドリフを観戦(2025年)Cody Walkerが豊田章男会長へ挨拶(2025年)＜勝田範彦（カツタ ノリヒコ）選手> 全日本ラリードライバー＜勝田貴元（カツタ タカモト）選手>WRCラリードライバー今年もドリフ・エリアでは、プロ・ドリフターがアクションドリフトを繰り広げます。 同乗走行でドリフトを体験いただける同乗体験コーナーもご用意(2026年)グランドスタンドより観戦いただけます(2026年)1,000台のパレード・ランは人気のコンテンツ(2026年)イベント広場では、VIP CAR + Dressup Car 300台がイベントを盛り上げます(2026年)Bピットでは、06BASEスピンオフ Showが開催(2026年)

【FUELFEST JAPAN 2026 開催プログラム】

★オープニング (ハリウッド・セレブがワイルドスピード・レプリカ車両で登場)

★ 0~200m ストリート・ドラック・レース (100対決/200台)

(映画の様に2台の真ん中で可愛い女の子がスタートの合図をだす)

★ デモ・ラン走行会 (メイン・コース200台)

★ ドリフト・コースでは、「Movie Drift」「80'90'Drift」 開催

★ WRC ラリー・エリア

★ 映画メモリアル・シーン

★ ワイルドスピード映画車両レプリカ・エリア

★ オフィシャル・インフルエンサー・エリア

★ オフィシャル・ライバー・エリア

★ オフィシャル・神ガール・エリア

★ TOYOTA・エリア

★ ポルシェ・エリア

★ RE雨宮・エリア

★ VIPセダン・エリア

★ スポコン・エリア

★ 06BASE・エリア

★ アメリカン・ポリス・エリア

★ 屋台エリア

★ 1,000台のパーレード・ラン+ナイト・パレードラン

フィナーレは、1,000台以上の車達でパレード・ランを開催し、富士サーキット・メインコースが車で埋め尽くされます。夏の思い出に、2,000台以上のチューニング・カー達と過ごせるイベントです。

【販売内容】

★ 一般入場券 1名/6,600円 (40,000枚)

(ファミリーマート店舗にて発券)

★ 駐車券 1台/2,200円 (7,500台)

(ファミリーマート店舗にて発券)

★ Show car 1台/22,000円 (一般チケット2枚付き)

★ VIPシューカー・エリア 1台/165,000円(VIPラウンジ・チケット2枚付き)

★ フォト・チケット 1グループ(最大6名)/220,000円 (限定50グループ)

★ ベンダー・プース A枠(6mx9m)/ 220,000円,B枠(3mx3m)/88,000円



【公式Webサイト】

https://fuelfest.jp



【 FUELFEST JAPAN開催概要】

■日程 2026年8月11日（祭日・山の日）

■内容 日本最大のカー・フェスティバル FUELFEST JAPAN 2026

■会場 富士スピード・ウェイ（〒410-1307 静岡県駿東郡小山町中日向694）

■時間 10:00~18:00

■主催 株式会社Kamiwaza-Japan (FUELFEST JAPAN実行委員会)

〒662ｰ0012 兵庫県西宮市甲陽園東山町5-45-104

Tel:0798-73-1048 (代表) Fax:0798-73-1088

■制作・企画 株式会社Kamiwaza Japan

■問い合わせ先: 株式会社Kamiwaza Japan

FUELFEST実行委員 TEL: 0798-73-1048 (代表)