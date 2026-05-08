ドルトンスクール名古屋校 26年5月31日(日)にオープンキャンパスを開催！～年齢別体験プログラムと妊娠中の方・乳幼児の保護者向けトークサロン同日開催～

学校法人 河合塾

幼児・児童教育を行う河合塾グループのドルトンスクール名古屋校は、5月31日(日)に『オープンキャンパス2026』を開催します。今年は、従来の1才児から小学3年生を対象とした体験プログラムに加え、0才児や出産予定のご家庭を対象とした『ドルトン・トークサロン』を新たに開催します。子どもの自主性や探究心を育むドルトンスクールならではの取り組みや知見を紹介します。

■ドルトンプランを親子で体験するオープンキャンパス

100年以上前にアメリカで生まれたドルトンプランは、ヘレン・パーカーストが提唱した教育モデルで、子ども一人ひとりの興味や発達に応じた学びを重視します。

今回のオープンキャンパスでは、その特色を親子で体感していただけるさまざまなプログラムをご用意しました。

保護者と一緒に参加する1・2才児のプログラムでは、色・音・触感を通して五感を刺激し、手指の発達や集中力の基礎を育てるとともに、他者とのコミュニケーションの芽が育つ様子をご覧いただくことができます。

3～5才児のプログラムでは、『制作ブース』や『思考ラボ』などの多彩な活動を通じて表現力や考える力の基礎を養います。色や素材・言語を使って表現する喜びを体感することができます。

さらに、放課後に通う小学生向けのプログラムでは、今年から新たに「探究ラボ」を追加。紙飛行機を長い時間飛ばすにはどのような折り方が良いかをテーマに、試行錯誤しながら、論理的思考と協同スキルを養います。

同じく今年からの取り組みとして、0才児と出産予定のご家庭を対象とした『ドルトン・トークサロン』を追加。新生児がもつ驚きの能力や、0才から1才にかけて目覚ましく発達する乳児期について、乳児・幼児のプログラム開発に携わったドルトンスクール元校長が、分かりやすくお話しします。また、伸びやかな成長に向けてどのように手助けすればよいかをアドバイスします。

ドルトンスクール独自のプログラムを知ることができる絶好の機会です。ぜひ貴媒体で広くお伝えいただけますと幸いです。当日のご取材も歓迎します。

■ドルトンスクール名古屋校 オープンキャンパス2026 概要

●日時：5月31日(日) 10:00～14:00

※時間内はいつでも出入り可能

●会場：河合塾ドルトンスクール名古屋校

●住所：〒464-8610 名古屋市千種区今池2-2-5

(JR・地下鉄「千種駅」南口 徒歩4分)

●対象：1才児～小学3年生とその保護者、0才児ならびに出産予定の方とそのご家族もご参加いただけます。

●内容：プログラムの詳細はこちら(https://www.kawaijuku.jp/assets/upload/dalton_nagoya_OC.pdf)をご覧ください。

●費用：無料

●申込方法：特設ページよりお申し込みください。https://www.dalton-school.ed.jp/nagoyalp/

●お問合せ：ドルトンスクール名古屋校 TEL:052-735-1611

【河合塾学園ドルトンスクール】 https://www.dalton-school.ed.jp/

1970年に開校した１才～12才の幼児・児童を対象としたスクール（各種学校認可）。ドルトンプランを導入し、『自由』と『協同』の二つの原理のもと、子どもの可能性や興味関心を最大限に引き出す独自のプログラムが特徴。

▪ファーストプログラム…3～5才児 全日制総合教育（月～金）

▪プレイグループ1才児／２才児…週1日～３日

▪アフタースクール幼児（3～5才児）／小学生 週1日～

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