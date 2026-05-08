推し色に浸る、幸せのひととき紫にときめく「パープル アフタヌーンティー」が期間限定で登場

ハイアット セントリック 銀座 東京

銀座 並木通りに位置するモダンなブティックホテル「ハイアット セントリック 銀座 東京」（総支配人：内山渡教、所在地：東京都中央区銀座6-6-7）では、パープルと梅雨の世界観をテーマにした「パープル アフタヌーンティー」を2026年5月11日（月）～6月30日（火）の期間限定で提供いたします。

パープル アフタヌーンティー

本アフタヌーンティーは、「パープル×梅雨」をテーマに、この時期ならではの美しさと味わいを一皿一皿に閉じ込めました。ブルーベリーやカシス、ラベンダーなど、紫を連想させる素材をふんだんに使用し、見た目にも華やかなラインアップに仕上げています。

スイーツには、透明感のあるジュレや軽やかなムース、香り豊かな紅茶などを取り入れ、しっとりとした梅雨の空気に寄り添う、やさしく上品な味わいを表現。一方セイボリーでは、紫キャベツやスモークサーモンを使い、色彩の美しさだけでなく食感や酸味のバランスも楽しめる一品をご用意しました。

パープルカラーで統一された一皿は、まるで紫陽花が咲き誇るような華やかさ。お気に入りの“推しカラー”に包まれるような特別な時間を演出し、思わず写真に収めたくなるようなときめきをお届けします。雨の日のお出かけを特別なひとときへと変える、この季節だからこそ楽しめる、ときめきに浸る“紫のティータイム”をお楽しみください。

メニュー内容：

・紫陽花タルト

・ブルーベリーのレアチーズケーキ

・パープルパンナコッタ

・紅茶のロールケーキ

・ラベンダーパブロバ

・カシスのマカロン

・スモークサーモンと紫キャベツのガレット仕立て

・紫雨（しぐれ）

紫陽花タルト

紫陽花をイメージし、薄紫色の琥珀糖をあふれそうなほどにあしらった華やかなタルトです。アーモンド生地にオーガニックシュガーのカスタードを合わせ、ブルーベリーとブラックベリーを添えています。

ブルーベリーのレアチーズケーキ

なめらかなレアチーズに甘酸っぱいブルーベリーを重ねた軽やかなケーキ。ミルキーなコクの中にすっきりとした酸味が広がり、梅雨の季節にも心地よく楽しめる、軽やかな後味に仕上げました。

パープルパンナコッタ

香り高いバニラのパンナコッタに、バタフライピーで紫色に染めたジュレを重ね、ブルーベリーとブラックベリーを忍ばせました。なめらかさと果実の食感が調和した、涼やかで上品な一品です。

紅茶のロールケーキ

アールグレイが香るしっとりとした生地にブルーベリージャムを重ね、紫色のクリームで巻き上げました。口に入れた瞬間に広がる紅茶の華やかな香りが魅力です。

ラベンダーパブロバ

ラベンダーがふんわり香るメレンゲに、カシスとブルーベリーのジュレを忍ばせ、カシスクリームを重ねました。サクサクとした食感と甘酸っぱい果実のハーモニーを楽しめます。

カシスのマカロン

繊細に焼き上げたマカロンに、甘酸っぱいカシスのガナッシュをサンド。ひと口で軽やかな食感と華やかな酸味が広がり、果実のコクと上品な甘みのバランスが楽しめる一品です。

スモークサーモンと紫キャベツのガレット仕立て

紫キャベツを主役に、色彩と食感のコントラストを楽しめるガレット仕立てに。サワークリームやアーモンドを合わせたサラダ、スモークサーモン、紫キャベツのムースを重ね、爽やかな酸味とコクのバランスをこだわりました。

紫雨（しぐれ）

紫の雫が静かに降り注ぐ情景をイメージした、やさしく爽やかなノンアルコールカクテル。ココナッツのほのかな甘みとソーダの軽やかさに、バイオレットの香りが重なり、雨上がりの空気のように心地よく広がります。

提供価格 ： パープル アフタヌーンティー 全日 7,590円（税・サービス料込）

※コーヒーと紅茶セレクションのフリーフローと乾杯ドリンク1杯が付きます。

パープル ナイトアフタヌーンティー 6,072円（税・サービス料込）

※ナイトアフタヌーンティーは、乾杯ドリンク1杯、お好きなドリンク2杯が付きます。

提供期間 ： 2026年5月11日（月）～ 6月30日（火）

提供時間 ： 12:00‐18:30（最終受付15:30）

（「ナイトアフタヌーンティー」は18:00 ‐ 21:30、最終受付20:00）

※3時間制（「ナイトアフタヌーンティー」は1時間半制）

※L.O.は終了時間の30分前

詳細・予約： https://namiki667.com/news/2026/05/Purple-AfternoonTea.html

※仕入れの状況によりメニュー内容が変更となる場合がございます。

NAMIKI667について

■施設名 ： NAMIKI667

■所在地 ： 東京都中央区銀座6-6-7

ハイアット セントリック 銀座 東京 3階

■総料理長： 石田崇郎（いしだたかお）

■TEL ： 予約／お問い合わせ 03-6837-1300 （受付時間 10:30 - 22:00）

■URL ： http://namiki667.com

■営業時間： 【Dining】 Breakfast：7:00 - 11:00 （L.O.10:30）

Lunch ：11:30 - 15:00（L.O.14:30）

Dinner ：18:00 - 22:00（L.O.21:00）

【Bar & Lounge】日～水11:00 - 22:00（L.O. Food 21:00 | Drink 21:30）

木～土11:00 - 23:30（L.O. Food 22:00 | Drink 23:00）

■席数 ： 【Dining】 102席／プライベートダイニングルーム：2室24席／テラス席：42席

【Bar & Lounge】カウンター 44席／ラウンジシーティング：22席／テラス席：12席

【Dining エリア】

NAMIKI667は、“自宅のようにくつろげる街のレストラン”をコンセプトに、誰もが気軽に立ち寄れる温かな空間を提供しています。ライブ感あふれるショーキッチンやオーブンから立ちのぼる香り、そして素材の持ち味をいかした料理が、五感で愉しむ食体験へと誘います。並木通りに面したテラスからは、季節ごとに表情を変える銀座の景色を望むことができます。吹き抜けの開放的な空間には、活版文字をモチーフにしたアートワークや、人々が行き交う銀座のように多様な素材を織り込んだインテリアが施され、この場所ならではの心地よい雰囲気を生み出しています。個室や多目的スペースも備えており、日常のひとときから特別なシーンまで、幅広い用途でご利用いただけます。

【Bar ＆ Lounge エリア】

3Fのエレベーターを降りるとすぐ目に飛び込んでくるのが、全長約7mのバーカウンターと、鮮やかな赤を基調とした絨毯が印象的な4Fへと渡る大階段。空間を見渡せて、くつろげるラウンジエリアも充実しています。和のテイストを象徴するユニークで独創的なシグネチャーカクテルなど、素材を楽しむカクテルから、幅広い種類のドリンクをご用意しております。季節限定のアフタヌーンティーもカフェタイムに提供。用途により、使い分けのできる居心地の良い空間です。

※最新の営業情報につきましては、ウェブサイトをご覧ください。

https://namiki667.com/

ハイアット セントリック 銀座 東京について

「ハイアット セントリック 銀座 東京」は、銀座の街を縦横無尽に楽しむことができる東京・銀座の代表的な通りのひとつ・並木通りに位置します。世界を代表するラグジュアリーブランドやグルメ、数々の老舗店が集結。常に新しい文化を柔軟に受け入れつつ、伝統を大切にしてきた「銀座」。そんな「銀座らしさ」をユニークなカラーとデザインに落とし込んだ164室の客室は機能と快適性を兼ねた開放的な空間です。

3FフロアのオールデイダイニングNAMIKI667は、斬新なインテリアと新しいメニューで、銀座の新たな食事体験をご提供します。又、バーエリアでは、常に変化する銀座の街を様々なカクテルとこだわりのバーメニューで彩ります。並木通りを望むテラスで、思い思いのひと時をお過ごしください。

新旧の文化が交差する「銀座」の新しい旅の拠点として、旅に関する優れたアンテナを持ち、常に旅先での新しい発見を追い求め、それを仲間とシェアすることに喜びを感じる“アクティブトラベラー”の限りない探検をサポートします。Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentricginza/?locale=ja_JP)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentricginza/)、X(https://twitter.com/HyattCentricGNZ)で、@hyattcentricginza, @HyattCentricGNZをフォローしてください。

■ホテル名 ： ハイアット セントリック 銀座 東京 | Hyatt Centric Ginza Tokyo

総支配人：内山渡教（うちやまただのり）

■開業日 ： 2018年（平成30年）1月22日（月）

■インテリア設計： 株式会社ストリックランド 代表 赤尾洋平（あかおようへい）

■所在地 ： 東京都中央区銀座6丁目6-7

■TEL ： 代表03-6837-1234

宿泊予約03-6837-1313

■公式サイト ： http://hyattcentricginza.jp(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)

■延床面積 ： 11,905.23 m2

■ホテル施設 客室数：164の客室とスイートルーム35 m2～127 m2

料飲施設：ダイニング、 バー＆ラウンジ630 m2

会議施設：レストラン内個室プライベートダイニングルーム86 m2

その他：フィットネスジム80 m2

■フロア構成 1階 エントランス

3階 「NAMIKI667」

4階 レセプション、ライブラリー、フィットネスジム

5～12階 客室

地下 駐車場（機械式）

【アクセス】 東京メトロ銀座駅徒歩3分（日比谷線・丸の内線・銀座線）

JR線有楽町駅徒歩7分（山手線、京浜東北線）

JR線新橋駅徒歩7分（山手線、京浜東北線）

羽田空港まで車で約30分／成田空港まで車で約80分

ハイアット セントリックについて

常に抜群のロケーションに位置するハイアット セントリックはフルサービスのモダンなブティックホテルブランドです。さまざまな活動の中心にいたい旅慣れたお客様を、新しい発見に満ちた冒険の旅へ誘うために作られたホテルです。それぞれのホテルがロビーにお客様同士の交流の場を提供する一方、館内のバーやレストランは、地元で人気のホットスポットとして、愉快な会話、地元の味覚にインスパイアされたメニューやシグネチャーカクテルが味わえます。客室は機能的で過不足ないコンテンポラリーな設えです。熱い心でおもてなしするスタッフが、地元の食やナイトライフなどホットな情報を揃えてお客様をお迎えします。詳しくはhyattcentric.com(https://www.hyatt.com/en-US/brands/hyatt-centric?src=vanity_hyattcentric.com)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/hyattcentric/)、Instagram(https://www.instagram.com/hyattcentric/?hl=ja)で、@HyattCentricをフォローしてください。また、旅の思い出にハッシュタグ「#HyattCentric」を付けた写真の投稿もお待ちしています。