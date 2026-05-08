早大・入山章栄教授 推薦！初心者でも「売れる価値」が作れる『ブランディング1年目の教科書 売れる価値のつくり方』 5/12より発売

総合法令出版株式会社

総合法令出版株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：野村直克）は、ブランドコンサルタント兼デザイナーの浅野恭弘（あさの のりひろ）氏による著書『ブランディング1年目の教科書 売れる価値のつくり方』を、2026年5月12日より全国の書店にて発売いたします。

■早稲田大学ビジネススクール教授 入山章栄氏 推薦！

「AI時代、ブランドの重要性は間違いなく上がる。新しい時代の超実践的必読書！」

■ 「良いものを作れば売れる」時代の終焉。今こそブランディングの出番！

「品質がいい商品なのに、行き届いたサービスなのに、売れない」 そんな課題を抱えていませんか？ もしかすると、お客様に商品の魅力が十分に届いていないのかもしれません。

現代のビジネスにおいて、ブランドをつくり、商品の魅力を正しく伝える取り組みは不可欠です。しかし、ブランドを一から構築するには、商品の魅力やターゲットなど複雑な要素を考える必要があり、「難しそう」「何から始めればいいかわからない」とハードルを感じる方も少なくありません。

本書は、そんな悩みを解決するための「ブランディング初心者向けの教科書」です。

■ 本書の特長

1. 独自のメソッド「クロスピラミッド」で誰でも簡単にブランド構築

「買い手の気持ち」と「売り手の商品」を6つの要素で結びつける独自メソッド「クロスピラミッド」を大公開。たった6つのステップを踏むだけで、コンセプトが整理され、あなたの想いが届くブランドを簡単に構築できます。

2. 誰もが知る有名ブランドの成功事例を超具体的に解説

iPodをはじめとしたアップル製品、「雪見だいふく」、「ブラックニッカ」など、実際に成功を収めている有名ブランドの事例を交えて解説。他社の成功モデルを参考にしながら、自社の商品やサービスに置き換えて実践的に学ぶことができます。

文中で紹介している「クロスピラミッド」

【こんな方におすすめです】

■ 目次

- 初めてブランドをつくろうとしている方- これから起業や新規事業を始めようとしている方- 基礎から実践的なブランディングを学びたいビジネスパーソン

第1章 "ブランド"にはどんな力がある？

第2章 買い手の気持ちをイメージしよう

第3章 あなたの商品を見つめよう

第4章 商品の価値をつくろう

第5章 転ばぬ先の杖・市場調査のしかた

番外編 クロスピラミッドを活用した3つの物語

■ 書籍情報

タイトル： 『ブランディング1年目の教科書 売れる価値のつくり方』

著者： 浅野 恭弘

書籍の体裁：四六判

ページ数：240ページ

定価： 1,600円（税別）

発行：総合法令出版株式会社

ISBN：978-486838-044-3

Amazonページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4868380443

【発売】

2026年5月12日 全国の書店・ネット書店にて発売

Amazonページはこちらから :https://www.amazon.co.jp/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B01%E5%B9%B4%E7%9B%AE%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E5%A3%B2%E3%82%8C%E3%82%8B%E4%BE%A1%E5%80%A4%E3%81%AE%E3%81%A4%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%96%B9-%E6%B5%85%E9%87%8E-%E6%81%AD%E5%BC%98/dp/4868380443/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&dib_tag=se&dib=eyJ2IjoiMSJ9.BW3pXf3RjJa5NWpm7bOIjtfcxlmQDUkC82VG-UNXIS6B-vtyU0XKSf1_S0PyEpdF-fDCb4tXqOYCOoge4PDR3InMOcb9drccZSzG0loHW1imy8Bx-opwkcKb1PPw1qVLXX1erzd25Jgz5UbNmEZ86MP2QXGECZWSelk1APqY0UKh4fC9sZ1KjLGtOyacp4Xp.5Rsl-GTYCGg2b7iCQprxWzDl9foJ57Q3iOGG7I8MH_k&qid=1778127689&sr=1-1

■ 著者プロフィール

浅野 恭弘（あさの のりひろ）

ブランドコンサルタント兼デザイナー / 株式会社アグリエール代表取締役。 日本ブランド経営学会会員。日本消費者行動研究学会会員。

大学卒業後、ブランディング会社にて商品開発・マーケティング・ブランディングに携わり、ニッカウヰスキーのブランド戦略を担当。「ブラックニッカ」「余市」「竹鶴」などのブランディングやデザインを手がける。長らく縮小傾向だったウイスキー市場において、リブランディングや新商品の開発などさまざまな取り組みを行った結果、同社の飛躍的な成長に大きく貢献した。 2021年、食・農業分野のブランド開発や事業開発を行うコンサルティング会社を創業。現在は、独自のブランディングメソッド「クロスピラミッド」を駆使し、企業や自治体の事業開発や課題解決に伴走。これまでに100社以上の企業の売上向上を実現している。