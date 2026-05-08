BLACKPINKのROSEを起用した新ビジュアルを公開　ロープロファイルシューズ「H-STREET」をフィーチャー　日常と非現実が交差する世界観を表現

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、グローバルブランドアンバサダーであるBLACKPINKのROSE（ロゼ）を起用した、ロープロファイルシューズ「H-STREET（エイチ ストリート）」の新ビジュアルを公開しました。

H-STREETは、2003年にライフスタイルモデルとして登場し、1990年代後半のランニングスパイク「Harambee（ハランビー）」から着想を得て再構築された一足です。軽量性とレース仕様のデザインを継承しながら、ロープロファイルなシルエットとシャープなフォルムで、現代のスタイルにマッチするデザインへと進化しています。プーマのロープロファイルシューズを代表するモデルとして位置づけられています。

今回のビジュアルでは、静かな住宅街や整えられた生垣といった日常の風景の中に、どこか非現実的な空気感を織り交ぜた世界観を表現。H-STREETがROSEの日常に自然に溶け込み、日常と非日常が交差する印象的なビジュアルに仕上がっています。彼女ならではのスタイルと存在感が、H-STREETの新たな魅力を引き立てています。

着用しているモデルは、アイボリーのカラーをベースに、メタリックのアクセントを施したデザインが特徴です。ミニマルで洗練されたフォルムに加え、T字型のトゥボックスやスプリントスパイクに着想を得たシルエットを維持しながら、トラック由来の機能美を日常のスタイルへと昇華しています。

H-STREETは、プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストアお台場、プーマストア京都、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア渋谷、プーマストア埼玉コクーンシティ、プーマ公式オンラインストア(https://jp.puma.com/)、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。

※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：H-STREET OG

希望小売価格：12,100円（税込）

商品番号：403692

カラー：05

【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、77年にわたりスポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。プーマは、スポーツと自己表現の可能性を広げることに取り組み、アスリートやすべての人が“自分らしさ”を大切にしながら最高のパフォーマンスを発揮できるよう、挑戦を続けています。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けたパフォーマンス製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.comをご覧ください。(https://jp.puma.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

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