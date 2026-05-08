駅前再開発など市街地としての街づくりが進む調布広場口エリアに出店「チーズガーデン 調布パルコ店」2026年5月22日（金）オープン

株式会社庫や

コロワイドグループのチーズガーデン（株式会社庫や 栃木県那須塩原市、代表取締役社長：久保田令）は、2026年5月22日（金）に、「チーズガーデン 調布パルコ店」をオープンいたします。

※画像はイメージです

『チーズガーデン』は、1994年に栃木県那須で生まれたチーズ菓子専門店です。那須の美しい自然とともに“この地でしか作れない”菓子作りを続けています。看板商品の「御用邸チーズケーキ」をはじめとした各種チーズケーキやチーズクッキー、ガレットチーズなど、チーズにこだわった焼菓子や、オリジナルブレンドティー「手茶」などの販売をしています。これまで国内では栃木県をはじめ、北海道・宮城・群馬・埼玉・東京・神奈川・千葉・新潟・富山・石川・愛知・大阪でも店舗展開しており、一部の店舗ではカフェ業態も運営しております。

「調布パルコ店」では、しっとりとした食感と濃厚な味わいでチーズガーデンの人気No.1を誇る「御用邸チーズケーキ」をはじめとした各種チーズケーキや、人気の焼菓子など、様々な種類のチーズスイーツをご用意しています。冷蔵ショーケースには「御用邸チーズケーキ」などのカットケーキや、「こだわりのティラミス」などの生菓子が並びます。

ご自宅でのスイーツタイムなどの日常使いや手土産、贈り物など、様々な生活シーンでご利用いただける商品ラインアップを展開し、地域の皆さまの日常に寄り添う店舗を目指します。

全国各地において、『チーズガーデン』のチーズケーキ等をご提案することで、『チーズガーデン』のブランド認知向上を図るとともに『チーズガーデン』のファンを増やし、持続的な成長と企業価値の向上に努めてまいります。

〈店舗概要〉

正式名称：チーズガーデン 調布パルコ店

所在地：〒182-0026 東京都調布市小島町1-38-1調布パルコ店 地下1F食品フロア

アクセス：京王線調布駅近接

営業時間：10:00～21:00 ※調布パルコ店の営業時間に準ずる

定休日：不定休 ※調布パルコ店の店休日に準ずる

【「チーズガーデン 調布パルコ店」オープン記念商品販売】

「チーズガーデン 調布パルコ店」のオープンを記念して、オープン記念商品を販売いたします。ご家族やご友人とご一緒に、「チーズガーデン 調布パルコ店」へぜひご来店ください。

１.調布パルコ店 オープン記念HAPPY BAG数量限定販売※画像はイメージです

『チーズガーデン』人気No.1である「御用邸チーズケーキ」と、人気の焼菓子4種をエコバッグに詰め合わせたお得なセットです。

チーズガーデンで1番の人気を誇る「御用邸チーズケーキ」、2種類のチーズのコクとブラックペッパーのピリッとした辛さがクセになる「御用邸チーズクッキー」、たっぷりの焦がしバターとハチミツを使用してふっくらと焼き上げた「フィナンシェ」、良質なバターを使用してザクザクと食べ応えのあるよう厚めに焼き上げた「ガレットチーズ」、ホワイトチョコの甘さとチーズクリームの塩気が絶妙な「チーズランドグシャ」の味わいをお楽しみいただけます。

＜商品概要＞

商品名：調布パルコ店 オープン記念HAPPY BAG

販売価格：3,800円（税込）

販売期間：2026年5月22日（金）～5月24日（日）（予定）

販売数量：100個

セット内容：御用邸チーズケーキ1箱／御用邸チーズクッキー（4枚入）1箱／フィナンシェ（2個入）1箱／ガレットチーズ（2枚入）1箱／チーズラングドシャ（5枚入）1箱

※フィナンシェは、はちみつを使用しているため1歳未満のお子さまには与えないようにお気を付けください。

※商品数に限りがあるため、販売数量に達し次第、販売期間内であっても販売を終了いたします。

２.チーズガーデン那須本店限定販売商品「那須キャラメルチーズサンド」数量限定販売

たっぷりのバターとエダムチーズを使用した、芳醇な香りがひろがるリッチに仕上げたクッキーに、香ばしくローストしたくるみをたっぷりと入れたキャラメルをサンドした、チーズガーデン那須本店のみで販売している商品です。那須産の牛乳を使用してじっくりと仕上げたキャラメルは、甘い香りと強いミルク感が特長で、ローストしたくるみの香ばしさと合わせることで、より濃厚な味わいがお楽しみいただけます。また、クッキー生地には粉状にしたエダムチーズをまとわせました。エダムチーズの香りと塩味もあわせてお楽しみください。



＜商品概要＞

商品名：那須キャラメルチーズサンド

販売価格：1,980円（税込）

販売期間：2026年5月22日（金）～5月24日（日）（予定）

販売数量：100個

※商品数に限りがあるため、販売数量に達し次第、販売期間内であっても販売を終了いたします。

【株式会社庫やについて】

1984年創業。『御用邸チーズケーキ』などのチーズにこだわった焼菓子を製造・販売する洋菓子ブランド「チーズガーデン」やチョコレート菓子専門店「エヌカカオチョコレート」、自然に囲まれた癒し時間を満喫できるレストラン「カフェ＆ガーデンしらさぎ邸」など、栃木県の那須高原発祥のスイーツブランドなどの展開に加え、伝統的な洋菓子作りと独創性を兼ね備えた洋菓子ブランド「欧風菓子グリンデルベルグ」、驚きの食感と味覚で笑顔になれる、東京発のスイーツブランド「purecoco TOKYO（ピュアココ トーキョー）」を展開するなど、スイーツブランドを中心に経営しています。

[庫やホームページ] http://www.kuraya-group.co.jp/

〈運営会社情報〉

会社名：株式会社庫や

設立：1984年（昭和59年）5月29日

創業：1984年（昭和59年）7月3日

所在地：栃木県那須塩原市下田野532-171

代表者：代表取締役社長 久保田 令

事業内容：菓子製造と販売、レストラン事業の経営