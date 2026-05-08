和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

関西マスターズゲームズ2026応援 第３回「南紀ビーチアルティメット大会」開催

～ビーチスポーツとSDGsで南紀エリアを元気に～

一般社団法人和歌山県フライングディスク協会（会長：大島 寛）およびDolphin Papa合同会社（代表：森脇 崇）、南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会は、関西マスターズゲームズ2026を応援する取組みとして、「第３回 南紀ビーチアルティメット大会～アルティメットを楽しめっと!!～」を、2026年5月16日（土）に和歌山県すさみ町・すさみ海水浴場にて開催いたします。

本大会は、2023年2月16日に再調印された「スポーツを通じた地域振興に関する協定」に基づき、南紀エリアをビーチスポーツで活性化する取組みの一環です。海辺の美しい自然環境の中で、年齢・性別・経験を問わず誰もが参加できるビーチアルティメットを通じて、SDGsに掲げられた「渚の美しさと自然の恵み、文化への理解」を深めるとともに、和歌山県内におけるフライングディスク競技の認知度向上・普及振興、県民の心身の健全な発展への貢献を目指します。

和歌山県フライングディスク協会では、これまでも県内外の団体と連携し、「誰でも気軽に参加できる大会づくり」や「セルフジャッジ制によるフェアプレーの実践」「男女混合・世代混合でのプレー機会の創出」「ディスクリサイクルやビーチクリーン活動」などを通じて、SDGs（3,4,5,10,12,14,15,16）の達成に資する取組みを継続してきました。本大会でも、競技と一体となったクリーン活動や、不 要ディスクの回収・リサイクルなど、持続可能な大会運営を推進してまいります。

つきましては、下記のとおり大会概要および参加者募集要項をお知らせいたします。

大会概要

■大会名

関西マスターズゲームズ2026 応援

第３回「南紀ビーチアルティメット大会」～アルティメットを楽しめっと!!

■開催日時

2026年5月16日（土） 9:00～17:00（予定）

■会場

和歌山県西牟婁郡すさみ町 すさみ海水浴場

■主催

一般社団法人和歌山県フライングディスク協会

■共催

Dolphin Papa 合同会社

南紀エリアスポーツ合宿誘致推進協議会

■協力（予定）

すさみ町

ムーブメントアカデミー

一般社団法人大阪府フライングディスク協会

奈良県フライングディスク協会

西日本フライングディスク協会

■後援（予定）

和歌山県

すさみ町

⽩浜町ビーチスポーツ協会

FM田辺

紀伊民報

一般社団法人日本フライングディスク協会

■協賛

Dolphin Papa 合同会社

■大会の目的・特徴

・南紀エリアにおけるビーチスポーツを通じた地域振興

・子どもから大人まで誰もが楽しめる生涯スポーツ環境の創出

・フライングディスク競技の認知度向上と普及振興

・ビーチクリーン活動やディスクリサイクルを通じたSDGs実践

【和歌山県フライングディスク協会のSDGs取組み：3,4,5,10,12,14,15,16】

競技内容・募集部門

■競技内容

ビーチアルティメット（5人制）

・1チームの登録人数に上限なし

・試合時間は20～30分（エントリー状況により決定）

・各部門ごとに勝敗を競い、試合数はエントリーチーム数に応じて決定人数が揃わないチームや個人参加、未経験者の参加も歓迎し、主催者側で他チームとの合同編成等の調整を行います。大会中にはビーチクリーン活動も実施し、参加者に積極的な参加を呼びかけます。

■開催部門

・市町部門

・ゆる部門（初心者歓迎）

・オープン部門

・ウィメン部門

・ミックス部門

・小中学生部門

※各部門とも、予定チーム数に達し次第エントリーを締切ります。

※ミックス部門不成立の場合はオープン部門での参加となります。

※小中学生部門は保護者または指導者等の付き添いが必須です。

※ゆる部門は男女比・大人子どもの比率制限なし。小・中・高生・専門学校・職場の新興チーム、カムバック層、ファミリー参加、初心者チームなど幅広い参加を想定しています。

※お一人での参加も歓迎し、主催者側でチーム編成を行います。

※参加人数・年齢に上限はありません。

■募集対象

一般社団法人日本フライングディスク協会（JFDA）会員・⾮会員を問わず、「スピリット・オブ・ザ・ゲーム（フェアプレー精神）」に基づいてスポーツを楽しめる方。

■参加費

【１人2,000円】

※大会記念ディスクなどの参加賞を準備しております。

※当日のメンバー追加は可能です。

■エントリー方法

【１.参加チーム登録⇒２.メンバーエントリー⇒３.参加費振込】

※期日までに順に完了して下さい。

１.参加チーム登録（個人参加の場合は個人で登録）

登録締切り【2026年5月8日（金）21時】

右記URLのGoogle Formsよりお願い致します。

https://forms.gle/CVHmMEFEztaeh1gMA

２.メンバーエントリー提出（エントリーシート兼大会参加誓約書）

以下サイト下部よりExcelシートをダウンロードし、必要事項を入力して下記メールアドレス宛に提出して下さい。

https://note.com/wfda1997/n/nfc67865b4e0d

エントリーシート（Excel）提出先メールアドレス

wfda.moriwaki@gmail.com

提出締切り【2026年5月8日（金）21時】

３.参加費振込み（個人参加の場合は個人で登録）

振込締切り【2026年5月8日（金）】

※保険加入の関係上「エントリーの締切り」「参加費振込の締切り」を守ってください。

※参加登録を取り消す(参加辞退‧キャンセル)の場合は、直接メールでご連絡ください。

※当日スケジュール発表後のキャンセル対応は出来兼ねますのでご了承下さい。

メンバーエントリーシートの内容を確認のうえ、エントリー人数分の参加費をチーム単位で振込んでください。

＜振込先＞--------------------------------------------------------

Dolphin Papa 合同会社

りそな銀行 和歌山支店 店番:51 普通預金2 口座番号:1283096

電話：090-1025-6099（担当：森脇）

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■宿泊について

ご宿泊される場合は各チームおよび個人で手配をお願いします。

ビーチアルティメット試合運営のポイント

・試合開始5分前にはコートサイドに集合し、円滑な試合進行にご協力ください。

・試合時間、終了の管理は対戦チーム同⼠で実施します。

・タイムアウトは、30分ゲームで各チーム1分×2回、20分ゲームで各チーム1分×1回（いずれも試合時間に含まず）。

・グループリーグは同点の場合引き分け。順位決定トーナメントでは延長戦（最長5分）を行い、得点先取チームを勝ちとします。5分間無得点の場合はフリップにて勝敗を決定します。

・ミックス部門では、コート上の選手のうち2～3名を女性とし、中学生以下は女性としてカウント可能とします。

・男女比の決定は、試合前のフリップに基づき「エンドゾーンA」のチームが得点ごとに選択する方式としますが、安全面等を考慮し、対戦相手との合意により柔軟な運用を行います。

・小中学生部門、ゆる部門については、男女比、大人子どもの比率に制限は設けません。

大会運営と環境・安全への配慮

・会場内は日陰が少ないため、各チームでタープやテント等を準備し、日射、⾬、風への対策をお願いします。

・大会本部に救護スタッフを配置します。

・ウイルス感染対策の一環として、ゲームディスクやスコアシートなどの備品は各コートの備品カゴに設置しますが、試合時間管理等は各チームのストップウォッチやスマートフォン等をご利用ください。

・最終試合終了後は、各コートの備品カゴ回収にご協力ください。

・会場は整備された美しいビーチです。大会プログラム内にクリーンタイムを設定し、全参加者によるクリーン活動を実施します。あわせて、自主的な清掃とゴミの持ち帰りにご協力ください。大会終了後もスタッフによるゴミ収集を行いますが、ごみの削減が感染リスク低減にもつながります。

SDGsへの具体的な取組み

和歌山県フライングディスク協会およびDolphin Papa 合同会社は、近隣府県と連携し、以下のようなSDGs活動に取り組んでいます。

■誰でも気軽に参加できる大会を

・【SDGs-3：すべての人に健康と福祉を】

■審判を必要としないセルフジャッジ制のフェアなスポーツを実践

・【SDGs-4：質の高い教育をみんなに】

・【SDGs-16：平和と公正をすべての人に】

■男女混合「ミックス部門」‧年齢や性別、国籍を問わない「ゆる部門」の開催

・【SDGs-5：ジェンダー平等を実現しよう】

・【SDGs-10：人や国の不平等をなくそう】

■壊れたり使い古したフライングディスクのリサイクル

・【SDGs-12：つくる責任、つかう責任】

■大会参加者による会場のクリーン活動

・【SDGs-14：海の豊かさを守ろう】

・【SDGs-15：陸の豊かさも守ろう】

とりわけ【SDGs-12：つくる責任、つかう責任】の観点から、使えなくなった（割れ、歪み、傷など）または使わなくなったディスクを大会会場で回収し、リサイクルフライングディスク・アップサイクルフライングディスクとして再利用する取組みを行っています。不要なディスクがあれば、大会本部までお持ちいただけると幸いです。

「スピリット・オブザ・ゲーム」の理念に則り、公平で安全・持続可能な大会運営に努めてまいりますので、参加者・関係者の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人和歌山県フライングディスク協会 会長：大島 寛

TEL：090-4303-5243

E-mail：hiroshman@gmail.com

Dolphin Papa 合同会社 代表：森脇 崇

TEL：090-1025-6099

E-mail：wfda.moriwaki@gmail.com