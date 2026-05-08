ADTANK、リテールメディアの次世代モデルの確立を目指す 「Space Intelligence」提供開始

ADTANK株式会社

リテールDXを推進するADTANK株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役CEO：菅野 健一、以下ADTANK）は、リテールメディア事業を加速させ、店舗収益を統合的に最大化させる新サービス「“Space Intelligence”」を提供スタート致します。

■ リテールメディアを成果に繋げる「Space Intelligence」へ

近年、リテールメディアは小売業における新たな収益源として急速に拡大しています。

一方で、その多くは広告枠の販売に留まり、データ活用や購買体験の高度化、LTV最大化までには至っていないのが現状です。

ADTANKは、売り場を単なる販売チャネルではなく、「収益を生み続けるメディア資産」へと進化させる新サービス「Space Intelligence」を提供開始します。

■ Space Intelligenceが実現する4つの変革レイヤー

■ なぜADTANKなのか

- Data Layer（データ基盤）店舗内の顧客行動を可視化し、意思決定を高度化- Commerce Layer（購買変革）棚前を最適化し、購買転換率を最大化- Media Layer（収益化）売り場を広告メディアとして再設計し、持続的収益を創出- Experience Layer（体験価値）XR等によりブランド体験を高度化し、LTVを向上

半世紀にわたる店頭販促の知見と、大手メーカーとの長年の取引で培った実行力を基盤に、 戦略設計から現場実装までを一気通貫で提供可能な点が強みです。

さらに、大木ヘルスケアHDとの連携により、 流通横断でのスケール展開を実現できる稀有なポジションを確立しています。

■ 今後の展望

ADTANKは、「Space Intelligence」を通じて、小売業における売り場の役割を再定義し、

“販売の場”から“収益を生み続ける資産”への転換を推進します。

今後は、リテールメディアを基軸とした新たなエコシステムの構築を目指します。

■ 詳細資料のダウンロードは以下よりお申し込みください（無料）

申込はこちら： https://service.amaizin.biz/adtank/dlform-1

ADTANK株式会社

リアルとデジタル両面での広告リソースと、経営・マーケティング・営業・DX領域の実行知見を一体化し、企業の成長と変革（TURN）を実行レベルまで伴走支援いたします。



会社名：ADTANK株式会社

所在地：〒110-0016 台東区台東4-19-9 山口ビル7 7階

設立：1992年

代表者：代表取締役CEO : 菅野健一、代表取締役COO：飯澤満育

HP：https://adtank.co.jp/



事業内容：

1. 経営支援コンサルティング 独自AIによる分析&成果インパクト別施策によるマーケティング及びPR強化支援

2. セールスプロモーション／DX支援 販促企画、制作、運用を一体で提供し、リアル・デジタル双方の施策を最適化

3. デジタルマーケティング／AI活用支援 データ分析やAIを活用したマーケティング施策の設計・運用

4. リソース提供／プロジェクト支援 専門人材や外部パートナーを活用した実行体制の構築・運用支援