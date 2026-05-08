エベラールがウォッチ＆ワンダーズ2026で新作、スカフォグラフ 200 MCMLIXとタツィオ・ヌヴォラーリを発表

オフィス麦野

エベラールはウォッチ＆ワンダーズ2026で新作として、スカフォグラフ 200 MCMLIX と タツィオ・ヌヴォラーリコレクション新モデルを発表しました。

スカフォグラフ 200 MCMLIX（ミラネーゼメッシュブレスレットタイプ）

これらのモデルは、ブランドが伝統を守りながらも進化し続ける力を改めて示しています。各コレクションの原点を大切にしつつ、革新性を巧みに融合。新作のタイムピースは、1959 年に誕生したメゾン初のダイバーズウォッチ「スカフォグラフ 100」と、伝説的レーシングドライバーに敬意を表して1992年に発表された初代「タツィオ・ヌヴォラーリ」クロノグラフから着想を得ています。

両モデルは、コンパクトなケース、細部まで行き届いた仕上げ、そしてカラーバリエーションの中でもブラックを採用している点が共通しています。さらに、インデックスや新作スカフォグラフ200 MCMLIX の針先にあしらわれた三角形は 1959 年モデルへのオマージュであり、新作タツィオ・ヌヴォラーリのダイヤルを彩るクル・ド・パリパターンの立体的なミクロピラミッドの構成にもその意匠が受け継がれています。

タツィオ・ヌヴォラーリ新モデル レザーブレスレットタイプ

この三角形は、矢の先端をも表現し、強い象徴性を持ちます。土台は歴史やルーツ、伝統を示し、先端は未来や進化への指針を意味します。過去と未来、継承と進化を結びつけ、常に自らのアイデンティティを守りながらも新たな表現へと歩み続けるブランドの象徴となっています。

SCAFOGRAF 200 MCMLIX（スカフォグラフ 200 MCMLIX）

1959 年のオリジナルモデルから着想を得て誕生した新しいスカフォグラフは、プロフェッショナルダイバーとしての使命をそのままに、コンパクトな 39mm ケースに収められ、力強い印象のダイヤルが特徴です。三角形のインデックスや、三つの三角からなる時針の先端は、コレクションの初期から受け継がれてきた独自のアイコン。機能性を重視した設計で、視認性が低い環境でも瞬時に読み取れるようになっており、夜光塗料の効果的な配置も可能です。

時を重ねてその技術的な特徴は美的価値も備えるようになり、洗練された仕上げと融合しつつも、プロ仕様の個性は損なわれません。深海ダイビングに不可欠な自動ヘリウム排出バルブも搭載されています。

スカフォグラフの水中での伝統はコレクションの歴史に深く根付いており、1959 年、モーリス・エベラールが甥を連れてヌーシャテル湖畔で初代 Scafograf200の耐久性を自ら試したという逸話が残されています。

自らその時計を水に沈め、性能を証明する公式テストに臨みました。

この時計は4つのバリエーションで展開されています。ブラックダイヤルにシルバートーンのミニッツトラックとサーキュラーサテン仕上げ、ブラックセラミックベゼルを組み合わせたタイプ。ブラックデグラデダイヤルにブラックベゼルの組み合わせ。ブルーダイヤルにシルバートーンのミニッツトラックとサーキュラーサテン仕上げ、ブルーセラミックベゼルの仕様。そしてブルーデグラデダイヤルにブルーベゼルを合わせたモデルです。

ブラックデグラデダイヤルブルーデグラデダイヤルブラックダイヤルにシルバートーンのミニッツトラックブルーダイヤルにシルバートーンのミニッツトラック

ブルーとブラック、2 つの永遠の定番カラーは、単色とデグラデ両方で登場。細部までこだわり抜かれたディテールとともに、その多様性とタイムレスな魅力をいっそう引き立てます。

時計のヴィンテージな雰囲気をさらに際立たせるのが、新しく導入されたポリッシュ仕上げのステンレス製ミラネーゼメッシュブレスレットです。1950 年代から 1970 年代にかけて、スポーツブレスレットのエレガントな代替として広く親しまれてきたこのスタイルは、メッシュの軽さと柔軟性によって洗練された美しさと快適な着け心地を両立しています。エベラールは細部にまでこだわり、2CLICK(R)クラスプを採用し、調整可能なリンク部分まで編み目の連続性を保つ独自仕様を施しました。

新しく導入されたポリッシュ仕上げのステンレス製ミラネーゼメッシュブレスレット

タツィオ・ヌヴォラーリ コレクション 新モデル

タツィオ・ヌヴォラーリコレクションが新たに登場。40mm ケースを備え、文字盤にはピラミッド型の立体装飾「クル・ド・パリ」があしらわれ、奥行きと動きのある表情を生み出しています。

モータースポーツ界の伝説的人物、タツィオ・ヌヴォラーリ（1892-1953）は、その時代を超えてエベラールに今なお鮮やかに息づいています。1992 年のコレクション誕生以来、彼を称えることは単なる懐古主義ではありません。メゾンにとってヌヴォラーリは抽象的な存在ではなく、人間の才能、勇気、挑戦、そして自らの限界を超える精神を体現する存在です。不可能を愛したヌヴォラーリは、型にはまったチャンピオンではありませんでした。大胆な行動力と揺るぎない意志、車両を自在に操る熟練の技、さらに人を惹きつけるカリスマ性と独自のスタイルを兼ね備えていたのです。

メゾンは常に、ドライバーの世界を象徴するもの -記号や儀式、そして忘れがたいディテール- も称えてきました。彼がレースで着用した黄色いセーターや、ガブリエーレ・ダヌンツィオから贈られた幸運のお守り、小さな金の亀に刻まれた献辞などがその一例です。

「最速の男へ、最も遅い動物より」

ヌヴォラーリが活躍したヴィンテージモータースポーツの世界を想起させる要素は、タイムピースの随所に表現されています。「ペルラージュ」仕上げとマイル表示スケールを備えたベゼル、大型カウンター、ゴールドカーコレクション（リファレンス31176）のサファイアビトレケースバックには、金色アクセントが施された精巧なムーブメントと、アルファロメオ タイプC を駆るタツィオ・ヌヴォラーリを18K ゴールドで再現したオシレーターが配されています。

ブラックダイヤルがコレクションの歴史と連続性を保ちつつ、エレガントな時計によく用いられる「クル・ド・パリ」仕上げによる新しい解釈が、クロノグラフのスポーティな精神と躍動感ある対話を生み出しています。ダイヤルのバリエーションは2種類、ブラック、または繊細なホワイト コキーユ・ドゥ・ウフ（卵殻の意）のアズレ仕上げの時分カウンター付きブラックが用意されています。

このモデルでは、ブラックダイヤルとブラックカウンター仕様で初めて、ダイヤル上に黄色い「TN」シンボルが亀のエンブレムに包まれて登場します。これはタツィオ・ヌヴォラ ーリ本人がレースのウェアや愛用品（カメラなど）に用いていた「TN」モノグラムと同じものです。伝統的な迷信にもかかわらず、ヌヴォラーリがラッキーカラーと信じていた黄色は、中央のクロノグラフ秒針にも反映されています。

ブラックダイヤルにホワイトカウンターというコントラストが際立つバージョンでは、「TN」イニシャルが刻まれた亀のエンブレムがゴールドで表現され、中央のクロノグラフ秒針にも同じトーンが採用されています。

SCAFOGRAF 200 MCMLIX モデル詳細

１.ステンレス製ミラネーゼメッシュブレスレット２.Chassis(R) ステンレススチールブレスレット３.レザーブレスレット





１.ステンレス製ミラネーゼメッシュブレスレットタイプ（Ref：41047.CAM2C）

\985,600（税込）

２.Chassis(R)ステンレススチールブレスレットタイプ（Ref：41047 CA2C）

\943,800（税込）

３.レザーブレスレットタイプ（Ref：41047 CP）

\770,000（税込）

・リファレンス：

41047

・ムーブメント：

自動巻き機械式、グルシデュール製テンプ。センターセコンド針

・ケース：

サテン仕上げとポリッシュ仕上げの縁取りを施したスチール製

・ケース直径：

39.00mm

・ケース厚：

12.30 mm

・ラグ幅：

19.00 mm

・ケースバック：

スチール製、ねじ込み式、パーソナライズ仕様、ヒトデのモチーフを刻印

・ベゼル：

スチール製、セラミックインサート付き、回転式（一方向）、分目盛りの最初の4分の1にヴィンテージ調の夜光塗料を施し。



・ カラー：ブラックまたはブルー

・防水性：

防水性能200m、9時位置に自動ヘリウムエスケープバルブを備えたダイバーズウォッチ

・リューズ：

スチール製、ねじ込み式、防水仕様、浮き彫りの「E」の刻印入り

・ガラス：

ドーム型サファイアガラス、内側に反射防止コーティング

・文字盤：4種類

マットブラックのグラデーション（.01）

マットブラックにアルジャンテ調の円形サテン仕上げ分目盛りを施したもの（.02）

マットブルーのグラデーション（.03）

マットブルーにアルジャンテ調の円形サテン仕上げ分目盛りを施したもの（.04）。

研磨仕上げの縁を持つアプライドインデックス。3時、6時、9時、12時位置には丸型と三角型のインデックスを配置し、ヴィンテージ調の夜光塗料を採用。

・針：

縁がポリッシュ仕上げ、ヴィンテージ風夜光塗料を採用。

時針は1959年モデルに着想を得たオリジナルの三角形先端、分針はバトン型。

中央秒針には円形の夜光セクションを配置。



・ブレスレット：



レザーストラップ 1種類（CP）

撥水加工レザー、ヴィンテージ風。E&C特注スチールバックル。

オプション

DECLIC(R) デプロイアントクラスプ

ブレスレット 2種類

スチール製、メタルメッシュの「ミラネーゼ」スタイル（CAM2C）

Chassis(R) ステンレス・スティールブレスレットスタイル（CA2C）

2CLICK(R) 2ボタン式デプロイアント

クラスプ付き

タツィオ・ヌヴォラーリ 新モデル詳細

１.Charmeステンレススチール ブレスレット２.ブラックアリゲーターストラップ３.グレースエード調ファブリックストラップ

１.Charmeステンレススチールブレスレットタイプ（Ref：31176 CA2C）

\1,343,100（税込）

２.ブラックアリゲーターストラップタイプ（Ref：31176 CPC）

\1,197,900（税込）

３.グレースエード調ファブリックストラップタイプ（Ref：31176 CPT）

\1,171,500（税込）

・リファレンス：31176

・ムーブメント：

自動巻き機械式クロノグラフ。

2つのカウンター：30 分計・12 時間計。

・ケース：

ステンレス・スチール

・ケース径：

40.00mm

・ケース厚：

13.10mm

・ラグ幅：

20.00mm

・ケースバック：

8 本のネジで固定、

縁には金メッキの彫刻が施されたペルラージュ仕上げ、

中央にはサファイアガラスが採用されている

・ベゼル：

ペルラージュ仕上げ、ブラックエングレーブ

マイル/ 時の目盛り

・防水性能：

50m

・リューズ：

スチール製、ねじ込み式、防水仕様

立体的な「E」ロゴ入りの特別仕様

・ガラス：

サファイアクリスタルに反射防止加工

・プッシュボタン：

磨き上げられたスチール製、角型デザイン

2 時位置：クロノグラフのスタート／ストップ

プッシャー

4 時位置：クロノグラフリセットプッシャー

・ダイヤル：

.01 ブラックダイヤル＆ブラックカウンター

.02 ブラックダイヤル＆ホワイト コキーユ・ドゥ・ウフ（白い卵殻）のカウンター

・カウンター：

ダイヤルにはクル・ド・パリ仕上げを施し、カウンターはアズレ仕上げ、アラビア数字ヴィンテージ調の蓄光付き。

9 時位置には、スタイリッシュな亀甲模様(タツィオ・ヌヴォラーリのラッキーチャーム) と TNイニシャルが配置されています。

.01：白色の亀甲模様、イエロー TN

.02：ゴールドの亀甲模様、ホワイト TN

外周に km/h 表記のタキメータースケール周囲

・針：

ヴィンテージ感漂うバトン型、スケルトン仕様

蓄光仕上げ。センタークロノグラフ

秒針はワイヤースタイル（fil）、.01はイエロー、.02 はゴールド

・ストラップ：

ブラックアリゲーター、またはグレースエード調ファブリック

どちらもアクセントステッチ入り。

E&C オリジナル スチール製バックル。

オプション

DECLIC(R) デプロイヤントバックル

・ブレスレット：

Charmeステンレススチール製

2 プッシュボタン付き

2CLICK(R) デプロイヤントバックル、カスタマイズ仕様

「エベラール」について：

スイスの老舗時計メゾン「エベラール」は1887年にスイス高級時計の聖地であるラ・ショー・ド・フォンにて設立され、創業以来一度も生産を止めた事がなく、かつ独立した家族経営を続けている数少ないスイスの老舗時計ブランドです。

1930年代イタリア海軍将校の公式時計として採用され、イタリアが生んだ最も偉大な男、故ジャンニ・アニエッリが生涯愛したとしてイタリアのエグゼクティブ層に圧倒的に支持されています。日本市場においては、2021年7月にオフィス麦野とパートナーシップ契約を結び、満を持しての本格上陸となりました。

Website：https://www.eberhard.jp/

Contact:

エベラールジャパン

〒141-0021

東京都 品川区 上大崎 2-2-6

Tel : 03-5422-8087

Fax : 03-5422-8756

E-mail:

info@offimugino.com

Website:

https://www.eberhard.jp/

画像は以下：

・スカフォグラフ 200 MCMLIX

https://www.dropbox.com/scl/fo/zbhodkc04e4rn6gf6e4s5/AOZOQ1CTvtdnH2sTV38k4Nc?rlkey=tcmvqvn64sugrahieqflsqjx4&st=haqwf49z&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/zbhodkc04e4rn6gf6e4s5/AOZOQ1CTvtdnH2sTV38k4Nc?rlkey=tcmvqvn64sugrahieqflsqjx4&st=haqwf49z&dl=0)

・タツィオ・ヌヴォラーリ

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