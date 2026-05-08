Standard Products 5周年アニバーサリー企画 記念商品「TOTE BAG 5th Anniversary Edition」を5月上旬から順次発売

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）が展開する「Standard Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー、以下「Standard Products」）」は、ブランド誕生5周年アニバーサリー企画として、「TOTE BAG 5th Anniversary Edition」を2026年5月上旬から全国のStandard Products店舗にて順次発売します。

「ちょっといいのが、ずっといい。」をコンセプトに、良質で心地よい日用品を提案するStandard Products。5年間の感謝を込めた記念の商品として、ブランドのロゴをあしらった全12種のトートバッグを展開いたします。

本体と持ち手の配色、デザインを変えたツートーンスタイルが特徴で、定番の無地タイプに加え、ドットやストライプ、チェック柄など、心が弾み生活を彩るラインアップを取り揃えました。ツーハンドルタイプや巾着など用途にあわせて使い方を選べます。

Standard Productsは、今後も使い心地の良さとデザイン性を兼ね備えた商品をお届けしてまいります。

■ 商品一覧

トートバッグ

全3種 各300円（税込330円）

巾着トートバッグ

全3種 各500円（税込550円）

舟形トートバッグ

全2種 各300円（税込330円）

ショルダー付トートバッグ

全2種 各500円（税込550円）

ショッピングトートバッグ

全2種 各500円（税込550円）

※店舗により発売時期、取り扱い商品が異なる場合がございます

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：6,765億円 連結7,242億円（2024年3月～2025年2月末）

■関連リンク

Standard Products5周年特設ページ https://standardproducts.jp/blogs/news/standard-products-5th-anniversary

Standard Products ブランドサイト https://standardproducts.jp/

Standard Products 公式Instagram https://www.instagram.com/standardproducts_official/

【一般のお客様からのお問合せ先】

株式会社大創産業 お問合せフォーム https://www.daiso-sangyo.co.jp/contact