「マネーキャリア」を運営するWizleapが、ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社へ「MCエキスパートクラウド」の提供を開始

株式会社Wizleap

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」（https://money-career.com/）を運営する株式会社Wizleap（東京都渋谷区、代表取締役 谷川昌平）は、ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社（代表：山口 聰）へ、保険代理店向け業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」の提供を開始したことをお知らせします。

■「MCエキスパートクラウド」とは

「MCエキスパートクラウド」は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）です。生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapが、自社相談サービス「マネーキャリア」の運用で培った実務ノウハウをすべて反映。現場の募集人が使いやすいUI/UXと、確実な証跡管理を両立し、募集人が顧客と向き合う時間を最大化します。

サービスサイト：https://expertcloud.money-career.com/

【本システムの主な特徴】

・ 法令遵守に必要な項目が網羅され、入力しないと次ステップに進めない設計による確実な証跡管理

・ 「決められた場所に入力していけば業務が完了する」シンプルなUI/UX

・ 金融庁の監督指針・法規制変更をシステムアップデートで即時反映

・ 推奨商品の選定ロジックをシステム側で厳格に管理し、監査対応を一元化

■「MCエキスパートクラウド」導入の背景と課題

ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社は、顧客に寄り添った提案を強みとしながらも、組織拡大に伴い、以下の課題を抱えていました。

1. システム定着の難しさと運用負荷の増大

メンバーの約9割が保険専業ではないため、複雑な保険システムへの習熟が進みにくく、日常業務の中で操作負担が発生していました。特に本業の合間に行う事務作業において、操作の理解や入力作業自体が心理的なハードルとなっていました。

2. 情報分散による管理業務の非効率化

顧客情報、契約一覧、お客様の声などの重要データが複数のスプレッドシートに分散しており、情報の集約や確認に多くの工数が発生。事業報告書の作成や手数料管理など、管理業務全体の負担が増大していました。

3. コンプライアンス対応における不安定性

認定代理店基準への対応を見据える中で、必要な項目の把握や入力管理が属人的になりやすく、組織として安定した運用を実現する仕組みの構築が求められていました。

■「MCエキスパートクラウド」導入の決め手

導入を決定した決め手は、大きく2点です。

1. 直感的に使えるUI/UXによる高い現場定着性

MCECは、どこに何があるかが一目で分かるシンプルな設計となっており、保険専業ではないIFAメンバーでもマニュアルに依存せず操作が可能です。複雑な操作を前提としないUIにより、システム習熟の負担を最小化し、「誰でも使える」環境を実現できる点が高く評価されました。

2. 現場の要望を即時に反映する開発体制とパートナー性

導入検討時から、現場の細かな要望に対して迅速に対応し、場合によっては即日で改善が行われる開発スピードが評価されました。単なるシステム提供にとどまらず、現場と共にプロダクトを作り上げていく姿勢に信頼感が生まれ、「長期的に伴走できるパートナー」として導入の決定打となりました。

【導入後に得られた主な効果】

・外部データ連携や分析機能が標準搭載されていることで、管理業務にかかる工数を削減

・フェーズ制御により「やるべきことをやらないと進めない」仕組みが構築され、入力漏れを防止

・顧客情報・契約一覧・お客様の声などの分散管理を解消し、情報の一元化を実現

【今後期待する展開】

・IFAメンバー全体への展開による、組織全体でのシステム定着の推進

・事務作業のさらなる効率化により、顧客対応に集中できる環境の強化

・システムを“営業組織のOS”として活用し、持続的な組織拡大を実現

【導入背景に関する記事全文はコチラ】

https://expertcloud.money-career.com/cases/peregrine

■ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社

社名：ペレグリン・ラディアント・アーク株式会社

代表者：山口 聰

事業内容：保険代理店

＜Wizleapの取り組み＞

当社事業を記載します

【マネーキャリア】

お金を考えるきっかけを作る、人生100年時代のお金の不安を解消する、お金の相談プラットフォーム。資産形成やライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の勉強ができるようになります。

URL：https://money-career.com/

【マネーキャリア保険ランキング】

マネーキャリアの保険ランキングは、各保険会社が提供する多彩な保険商品をジャンルごとに比較できるサービスです。

価格や保障内容、特徴をわかりやすく整理しているので、自身に合った保険がすぐにわかります。（一部、保険会社や商品が表示されないものもございます）。

マネーキャリア保険ランキング：https://money-career.com/ranking

【MCマーケットクラウド】

MCマーケットクラウドは、保険共同募集の効率化と成約率改善を実現する、アポ配信企業向けの案件配信システムです。これまで100社以上の保険代理店と共同募集をしてきたマネーキャリアのノウハウをもとにした、圧倒的な使いやすさと独自の専門家スコア機能・分析機能が備わっており、業務効率と成約率の課題を同時に解決します。

URL：https://marketcloud.money-career.com/



【MCエキスパートクラウド】

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現。

マネーキャリアとして業務品質評価基準をクリアした核となっているのが、自社の募集人・エンジニア・管理部門が連携して開発した顧客管理システムです。有料版では、業務品質評価基準に対応したレポート機能を搭載し、AIによる自動化機能を加えることで、募集人がよりスムーズに業務を進め、顧客に向き合う時間の最大化を実現しています。

【金融事業者向けコンサルティング事業】

金融事業者の業務効率化と新規事業立ち上げ支援。

マネーキャリアとして保険代理店の現場で培った実践知をもとに、金融事業者向けに最適化したコンサルティングを提供。保険代理店の業務プロセスの見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援します。既存顧客（会員基盤など）を活用した新たな保険代理店事業の立ち上げも、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一気通貫で伴走します。

【会社概要】

社 名 株式会社Wizleap

所在地 東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者 代表取締役 谷川昌平

設立年月 2017年2月10日

資本金 3億5,000万

事業内容 お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」

アポ配信企業向けの案件配信システム「MCマーケットクラウド」

従業員数 70名※2025年4月時点

URL：https://wizleap.co.jp/