「母の日忘れてた！」当日需要にも。“LINEが届く瞬間”も嬉しい、2度届く母の日ギフト体験。今すぐ贈れる『カーネーション造花付き今治産モコモコカーネーションタオル』発売

株式会社ファイブ

今治直送タオル通販HACOON（運営：株式会社ファイブ）は、母の日限定商品として、カーネーション造花付き『今治産モコモコカーネーションタオル』をLINEギフトにて発売開始いたしました。

近年、住所を知らなくてもLINEでギフトを贈ることができる「ソーシャルギフト（eギフト）」市場が拡大しています。

特に母の日では、“当日需要”が年々高まっており、「母の日を思い出したその瞬間に贈れる」気軽さから、母の日当日や前日に利用が集中する新しいギフト文化として注目されています。

LINEギフトは、LINEでURLを送るだけでギフトを贈ることができるサービスです。

受け取る側は、LINEが届いた瞬間に“母の日ギフトが届いた嬉しさ”を感じることができ、さらに後日、実際にプレゼントが届くことで、もう一度嬉しさを感じられます。

今治直送タオル通販HACOONでは、この“2度嬉しい母の日体験”に着目。

ヘアタオルとしても最適な今治産モコモコタオルに、母の日を象徴するカーネーションの造花を添えることで、「ありがとう」の気持ちがより伝わる母の日ギフトを企画しました。

箱を開けた瞬間、まるで花束を受け取ったような華やかさを演出し、“実用性”と“母の日らしい特別感”を両立したギフトとして提案いたします。

今治カーネーションタオルギフト

https://mall.line.me/sb/haneru-shop/7845906

今治直送タオル通販HACOON LINEギフト店

https://mall.line.me/sb/haneru-shop

LINEギフト カーネーションタオル

ソーシャルギフトだから、今からでも間に合う母の日

LINEギフトは、住所を知らなくてもLINEを通じてギフトを贈ることができるサービスです。

配送先住所の入力は受け取る側が行うため、送り主はLINEでURLを送るだけ。

「母の日をうっかり忘れていた」

「遠方でなかなか会えない」

「気軽に感謝を伝えたい」

そんなニーズに応える、新しいギフトスタイルとして人気を集めています。

HACOONでは、“タオルは毎日触れる贈り物”だからこそ、気持ちが伝わる母の日ギフトとして提案しています。

箱を開けた瞬間、まるで花束。カーネーション造花付きの母の日限定仕様。

今回発売する「カーネーションタオルギフト」は、今治タオルに母の日を象徴するカーネーションの造花を添えた特別仕様。

箱を開けた瞬間に、まるで花束を受け取ったような華やかさを演出します。

タオルは毎日使う実用品でありながら、やさしさや癒しを感じられる贈り物。

さらに造花を添えることで、“ありがとう”の気持ちをより印象的に伝える母の日ギフトに仕上げました。

また、造花を採用することで、母の日の思い出として長く飾って楽しめるのも特徴です。

モコモコでヘアドライふっくら柔らか吸水性実用新案登録第3086950号ソフト・吸水性・ふっくら

毎日使うものだからこそ、“ありがとう”が伝わる。

HACOONが提案する今治タオルギフトは、“毎日触れる贈り物”。

ふと使うたびに、贈ってくれた人を思い出す。

そんな、暮らしに寄り添うギフトを目指しています。

母の日に「何を贈ろう」と悩む方へ。

花だけではなく、実用性も。

実用品だけではなく、華やかさも。

その両方を叶える、新しい母の日ギフトとして提案いたします。

ほどよく伸縮カーネーションデザイン約21×78cmオリジナルBOX入り感謝の気持ちを込めて。ecomoco100%HEART赤ラッピング＋母の日短冊カード＋カーネーション造花付https://mall.line.me/sb/haneru-shop/7845906https://mall.line.me/sb/haneru-shop

商品概要

商品名：今治カーネーションタオルギフト

販売場所：LINEギフト

内容：モコモコタオル2枚＋カーネーション造花付きギフト仕様

用途：母の日ギフト、誕生日ギフト、お祝いギフト など

今治直送タオル通販HACOONについて

今治直送タオル通販HACOONは、“毎日使うタオルを、もっと特別なものへ”をコンセプトに、今治タオルメーカーと共に、やさしい肌触りと高品質にこだわったタオルを全国へ届けています。

母の日や父の日など、季節のギフト提案にも力を入れ、“贈る人も、受け取る人も笑顔になるタオルギフト”を展開しています。

【会社概要】

会社名：株式会社ファイブ

ショップ名：今治直送タオル通販HACOON

所在地：東京都目黒区1-20-8

事業内容：今治タオル製品の企画・販売

【本件に関するお問い合わせ先】

今治直送タオル通販HACOON

URL：https://mall.line.me/sb/haneru-shop

MAIL：info@five-web.jp