【愛知県”2会場”開催決定！】”移動の隙間”を埋める都市型EV「e-NEO」が愛知県に再来！5月23日(土)・24日(日)は名古屋で体験

スカイ・イノベーター株式会社

EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）（運営：スカイ・イノベーター株式会社／本社：東京都渋谷区、代表取締役：三浦 武郎）は、前回の名古屋エリア試乗会での反響を受け、2026年5月に愛知県内2会場で試乗販売会を再開催いたします。

都市部における移動手段の見直しが進む中、「近距離移動において車は大きすぎる」「自転車では少し不便」といった声が増えています。

こうした“移動の隙間”を埋める新たな選択肢として注目されているのが、3人乗り小型EVモビリティ「e-NEO」です。

開催についての詳細はこちら :https://bsc-hd.com/ev/

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画が中止となる場合があります

■“都市の移動”にフィットする小型EVモビリティ

e-NEOは、近距離移動に特化した3輪タイプの小型EVモビリティです。

最高速度50km/h、航続距離約100km、家庭用コンセントによる充電に対応しており、買い物・送迎・通勤など、日常生活の移動をより身近で快適にすることを目的に開発されています。

また、一般的な自動車と比較してコンパクトなサイズ感でありながら、3人乗り仕様を採用。

「想像より現実的だった」「近場移動ならこれで十分かもしれない」といった声も多く、全国各地の試乗会でも反響を集めています。

■出張試乗販売会（大府市、西区花原町）

【大府会場】

開催日：2026年5月23日（土）

開催時間：10:00～17:00

会場：愛知県大府市共栄町

【名古屋会場】

開催日：2026年5月24日（日）

開催時間：10:00～17:00

会場：名古屋市西区花原町

※試乗受付場所詳細は別途メールにてご案内

■名古屋会場限定企画

・チョイノリだけでもOK！アンケート回答で2km圏内のお好きな場所へご案内（片道）

・事前予約のご乗車の方は、当日即見積もりでコスト比較が可能！

※予約や試乗状況、天候によって予告なく企画内容が変更または中止となることがございます。予めご了承ください。

※安全確保のため、運行可否は状況により判断

※送迎範囲は安全かつ法令順守の範囲内で実施

【予約方法】

・EV INNOVATOR公式ホームページ(https://bsc-hd.com/ev/)：https://bsc-hd.com/ev/

・試乗予約フォーム(https://bsc-hd.com/ev/testrun/)：https://bsc-hd.com/ev/testrun/

・電話受付：03-6416-9379（受付時間：全日9:00～18:00）

■「選択肢を知る。今までになかったe-NEOという選択」

誰にでも、多くの選択肢を「体験してから考える」

EV INNOVATORが提案するのは“実際に運転してから判断する”という第三の選択肢です。

e-NEOという“新たな移動手段”

都市型3輪EV「e-NEO」の特徴は以下の通りで、「遠出ではなく、生活の足としての運転」に適した設計です。

・操作がシンプル

・車体がコンパクト

・低速域中心で安心

・ガソリン不要

・電気代換算で約150円／100kmの低コスト

「車両の維持費は見直したい」「移動の自由を手放したくない」「通院や買い物は自分で行きたい」などという声にも、現実的な解を提示したいと考えています。

■対象車両

【NEO-ONE】

出力：3kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：979,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-one/

【NEO-Light】

出力：2kW

最高速度：50km/h

航続距離：100km±*¹

充電方法：普通100v、200v

バッテリー寿命：充電回数約2000回±（5～6年）*²

充電時間：100v/6～7時間、200v/3～4時間*³

車両価格：880,000円（税込）

商品紹介：https://bsc-hd.com/ev/neo-light/

*¹ 航続距離は乗車人数、坂道や渋滞といった道路状況など、お客様のご利用環境や、急発進等のお客様の運転方法等によって異なります。

*² バッテリーの寿命表記は、充電方法や充電頻度、走行距離、ご使用の環境等の影響を受けるため、おおよその目安となります。

*³ 充電時間は、残量0から満充電に至るまでのおおよその目安となります。

■公式SNSアカウント一覧

YouTube：EV INNOVATOR公式チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCZbdSrJrZI5kDKVrMf2q5ZA)

TikTok：@ev_innovator(https://www.tiktok.com/@ev_innovator)

Instagram：@evinnovator(https://www.instagram.com/evinnovator/)

【報道・メディア関係者向け】

■取材/企画のお問合せ・お申込み

【e-NEO】PR事務局（クレステップ合同会社）：eve.cspr925@gmail.com

受付時間：9:00～18:00(土日祝除く)

会社概要

社名：スカイ・イノベーター株式会社

屋号：EV INNOVATOR（イーブイ イノベーター）

所在地：東京都渋谷区松濤1-6-1ワイズ松濤B1F

TEL：03-6416-9379

公式サイト：https://bsc-hd.com/ev/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@EVINNOVATOR

公式instagram：https://www.instagram.com/evinnovator/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/InnovatorE26056

公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@ev_innovator