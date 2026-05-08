ネットスターズ、AptosとWeb3決済の普及に向けた協業に関する基本合意を締結

株式会社ネットスターズ

株式会社ネットスターズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長CEO：李 剛、以下「ネットスターズ」）は、高いスケーラビリティとセキュリティを特徴とするレイヤー1ブロックチェーンを提供するAptos（本社：アメリカ、以下「Aptos」）と、ステーブルコインをはじめとするWeb3型決済の普及に向けた協業について、基本合意書（Memorandum of Understanding、以下「MOU」）を締結したことをお知らせします。

Aptosは、ネットスターズが推進するWeb2とWeb3の金融世界をつなぐゲートウェイ構想「StarPay‑X」におけるパートナーの一社として、本構想の考え方に賛同しています。本MOUは、Web3がもたらす新しい金融機能をWeb2に橋渡しし、両社のソリューションおよび技術特性を活かして実社会での活用を見据えた、協議・検討の枠組みを定めるものです。

（右）Aptos アジア統括責任者 スーハン・ジャオ氏、 （左）株式会社ネットスターズ 代表取締役社長CEO 李 剛

ネットスターズが推進する「StarPay‑X」は、Web3を特定の技術やサービスに依存することなく、既存のキャッシュレス決済の延長線上で、利用者や利用シーンに応じて柔軟に選択できる環境の実現を目指す構想です。

今回のAptosとの連携は、その中でも利用できるチェーンを広げる「マルチチェーン化」をテーマに協議をすすめるものです。

Aptosは、高い処理性能や信頼性を備えたブロックチェーン基盤を提供しており、金融領域やエンタープライズ用途を含む幅広い分野での活用が期待されています。ネットスターズは、同社がこれまでWeb2決済分野で培ってきた知見や加盟店ネットワークを活かし、Aptosとともにより良いユーザー体験を提供する可能性について検討を進めてまいります。

なお、本MOUは、現時点において具体的なサービス提供や導入等を約束するものではありません。今後は本連携を通じて、具体的なサービス提供に向けたスキームの構築を加速させていく方針です。

Aptos アジア統括責任者（Head of ASIA PACIFIC）

スーハン・ジャオ（Suhan Zhao）氏のコメント

「Web3の普及に向けて、私たちはネットスターズとともに、Web決済のための次世代インフラをまさに構築しようとしています。日本で共に協業し、金融の未来を創っていくことができると考えています」

株式会社ネットスターズ代表取締役社長 CEO

李 剛のコメント

「レイヤー1ブロックチェーンであるAptosに『StarPay‑X』構想へご賛同いただけたことをうれしく思います。本MOUをきっかけに、マルチチェーン化に向けた歩みをすすめ、Web3の社会実装に向けた検討を進めてまいります。」

会社概要

Aptos

Aptosは、次世代のレイヤー1ブロックチェーンを提供するWeb3エコシステムです。

高い処理性能とセキュリティを特徴とし、分散型アプリケーション（dApps）や金融分野を含む幅広い用途での活用を想定した設計がなされています。

エンタープライズ利用も視野に入れた技術基盤の構築に注力しており、グローバルでエコシステムの拡大を進めています。

株式会社ネットスターズ

マルチキャッシュレス決済ソリューション「StarPay」を中心に、QRコード決済や各種電子決済および付随するDXサービスを統合的に提供する決済サービス企業です。国内外の多様な決済手段を一括で導入・運用できる仕組みを提供し、加盟店の利便性向上とキャッシュレス社会の発展に貢献しています。

会社サイト：https://www.netstars.co.jp(https://www.netstars.co.jp/)

StarPay-Xサイト：https://www.netstars.co.jp/starpayX