「東北楽天ゴールデンイーグルス 学校観戦プログラム」にBOAT RACE VRスプラッシュバトルを出展！

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOAT RACE振興会（東京都港区六本木）は、2026年5月14日（木）・15日（金）の2日間、東北楽天ゴールデンイーグルス（以下、楽天イーグルス）が取り組んでいる「楽天イーグルス 学校観戦プログラム」に賛同し、臨場感のあるボート操縦体験が楽しめる体験型VRアトラクション「BOAT RACE VR スプラッシュバトル」と「BOAT RACE特設ブース」を出展いたします。

BOAT RACE VR スプラッシュバトル BOAT RACEイニング フォトスポット

「楽天イーグルス 学校観戦プログラム」は、株式会社楽天野球団が主催し、宮城県内の高校生・専門学校生を本拠地・楽天モバイル 最強パーク宮城に招待するプログラムで、今年度は5月14日（木）オリックス・バファローズ戦、15日（金）福岡ソフトバンクホークス戦（両日13:00試合開始予定）がその対象試合となります。学校の教育活動の一環として、プロ野球やプロスポーツの仕事に親しみを感じてもらうことや、野球の楽しさを体感してもらうことを目的としており、今回で9回目の開催となります。

試合当日は「BOAT RACE VRスプラッシュバトル」やボートレーサー養成所入所試験の種目のひとつである「握力測定」に挑戦し、その成績を競い合う「宮城学生No.1決定戦」も同時開催します。その他にも、宮城県内の学生にBOAT RACEの迫力や楽しさ、「職業としてのボートレーサー」の魅力に触れていただけるよう、様々なコンテンツをご用意しております。

宮城県出身の現役ボートレーサーは現在5名登録され、その内3名がヤングレーサー（満30歳未満の若手レーサー）です。しかし、ボートレーサー約1,600名に対し、宮城県出身者は1%未満であり、当会では宮城県の主要行事・イベントへの協賛等を通じ、ボートレースの魅力発信及びボートレーサー募集活動を強化しています。

イベント概要

1. 来場者限定プレゼント

来場者の方に先着でBOAT RACEオリジナルグッズをプレゼントします。

※各日数量限定の為、無くなり次第終了となります。

2. 特設ブース

【時間】11:00～試合終了30分後まで（両日とも、終了時間は予定）

【場所】楽天モバイル 最強パーク宮城 スマイルグリコパーク内

【内容】

（１）宮城学生No.1決定戦～スプラッシュバトル大会～

BOAT RACE VR スプラッシュバトルでタイムアタックを行い、トップ3までにランクインした方に

「クオカード500円分」と「トロフィー」をプレゼント。さらに、14時以降に開催される各日９組限定のエキシビションマッチでは、勝利した方に「楽天イーグルス一軍公式試合観戦チケット引換券（ペア）」をプレゼント。

（２）宮城学生No.1決定戦～握力測定に挑戦～

ボートレーサー養成所入所試験の種目のひとつである「握力測定」にチャレンジし、男女別で

トップ3までにランクインした方に「クオカード500円分」と「トロフィー」をプレゼント。

（３）動体視力ゲーム

タブレットの画面を素早く横切る楽天イーグルスのマスコット「クラッチ」のポーズを当てると、BOAT RACEオリジナルグッズが当たるガラポン抽選会に参加できます。

（４）「BOAT RACEイニング」フォトスポットの展開および限定グッズ配布

楽天モバイル 最強パーク宮城での一軍公式戦において、4回裏終了後のイニング間に開催されるボートレースゲーム「BOAT RACEイニング」のフォトスポットを展開します。フォトスポットにて写真撮影された先着400名様（各日）に「楽天イーグルスキャラクタークリアファイル（BOAT RACEロゴ入り）」をプレゼント。

※学生以外で観戦に来場されているお客様や学校毎での参加予定のない学生の方にもご参加いただけます。

※実施内容は変更となる場合がございます。

イベントロゴ動体視力ゲームガラポン抽選会

「BOAT RACE VRスプラッシュバトル」とは

迫力あるVR映像に合わせて、風・水しぶき・ボートの振動を感じながらボートの操縦が楽しめる、新感覚のボートレース体験型VRアトラクションです。お子様から大人まで幅広い世代の方にボートレースの興奮を身近に体感いただき、ボートレースというスポーツの持つ魅力や迫力を、楽しみながら知っていただくことを目的としています。