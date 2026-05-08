6月9日はドナルドダックのお誕生日！ゆるいアートや遊び心あふれるデザインに愛らしさがぎゅっと詰まった新コレクションをディズニーストアで5月15日（金）より順次発売

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（本社：東京都港区）は、6月9日のドナルドダックのお誕生日に向けて、新コレクション「DONALD BIRTHDAY 2026」と「DONALD FASHION 2026」を、ディズニーストア店舗で5月15日（金）より、ディズニーストア一部店舗※1とディズニー公式オンラインストアでは先行して5月12日（火）より※2順次発売します。販売店舗などの詳細は商品ページよりご確認ください。

特集ページ :http://disneystore.jp/donald-duck/2026/

※1 ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店

※2 ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で5月11日（月）12:00～5月12日（火）7:00の先行販売をいたします。

※ 発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページ(https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20260508_101)よりご確認ください。

(C) Disney

［画像掲載商品］

１. クールブランケット 5,800円/ 【一部店舗限定】ぬいぐるみ（スーパービッグ） 23,500円/

ティッシュボックスカバー 4,800円

２. トートバッグ（保冷） 5,500円/ ぬいぐるみキーチェーン 2,600円/ デニムシャツ 8,800円/ Tシャツ 5,500円/

【Spirit Jersey】長袖Tシャツ 13,200円

■ DONALD BIRTHDAY 2026

ドナルドのお誕生日を記念して、ゆるっと脱力したドナルドが愛らしい新コレクションが登場します。とろけているようなポーズや、つぶらな瞳に癒やされる描き起こしアートを用いた、夏らしい涼しげなカラーのコレクションです。ドナルドの上にちょこんと乗った脱力ポーズのチップとデールにも注目です。

ラインナップは、くつろいだドナルドのぬいぐるみやころんとした丸いフォルムがキュートなぬいぐるみキーチェーンをはじめ、ステーショナリーやバッグなど、バラエティ豊かなアイテムをご用意しました。さらに、帽子のデザインがポイントのチェアマットや、接触冷感生地のブランケット、ルームライトといった、おうちの中でもキャラクターと一緒にくつろげるホーム雑貨が充実。また、一部店舗限定で登場するスーパービッグサイズのぬいぐるみは、もっちり触感でリラックスタイムにもぴったりです。これからの暑い季節も、脱力モードのドナルドと一緒に、のんびり癒やしのひとときをお楽しみください。

［商品一部抜粋］

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■ DONALD FASHION 2026

初夏にぴったりなネイビーとホワイトのボーダー柄や、大胆なキャラクターデザインがアクセントになった新コレクションが登場。遊び心あふれるデザインながら、落ち着いたカラーリングで幅広いスタイリングに取り入れやすいファッションアイテムが揃います。

ラインナップは、細部までこだわったバックデザインが特徴のデニムシャツをはじめ、リバーシブルで楽しめるハット、ボーダー柄がクールな靴下まで、全身でドナルドのコーディネートを楽しめるアイテムが充実。そのほか、フェイスデザインがインパクト抜群のショルダーバッグに加え、キュートなポーズをしたドナルドを散りばめたTシャツや大容量トートバッグなど、キャラクターの魅力を詰め込んだ“ドナルドづくし”のコレクションです。

［商品一部抜粋］

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※ 画像をご使用の場合は、コピーライト (C) Disneyを必ずご記載ください。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ(https://www.disney.co.jp/store/storeinfo)よりご確認ください。

※ ディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定先行販売用の在庫には限りがございます。購入をお約束するものではございません。オンラインストア一般販売並びに実店舗販売分在庫は別途ご用意しております。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。