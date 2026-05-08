推しと泊まるを現実に！新プラン「ぬい狂いホカンス」5月8日より販売開始

株式会社ホテル三日月

株式会社ホテル三日月（本社：千葉県木更津市、代表取締役社長：滿間信樹、以下、当社）は、推し活特化型サービスを展開する株式会社Oshicoco（本社：東京都渋谷区、代表取締役：多田夏帆）と共同で、推しのぬいぐるみと宿泊体験を楽しむ新たなコンセプトの宿泊プラン「ぬい狂いホカンス」を、5月8日に販売を開始します。

近年、Z世代を中心に「推し活」市場は拡大を続けており、“ぬいぐるみと共に過ごす体験”は新たなライフスタイルとして注目を集めています。

当社は従来の宿泊価値に加え、“共感”“没入体験”を重視した新しい滞在スタイルの提案として本プランを企画しました。

～“ぬいもお客様”という発想で、滞在体験を進化～

「ぬいも大切なお客様」という発想のもと、お客様とその“推しのぬいぐるみ”が共に主役となる宿泊体験をご提供します。館内各所に設置されたフォトスポットや演出、限定サービスを通じて、これまでにない滞在価値をお楽しみいただけます。

■プラン概要

プラン名：【ホテル三日月×Oshicoco】ぬい狂いホカンス

料金：通常宿泊料金＋2,750円（税込）

内容：ぬい用コスチューム貸出、限定カクテル、フォトスポット利用等を含みます

予約方法：公式サイトよりご予約ください

■プラン内サービス

・お客様と“ぬい”の名前を記載したウェルカムカードをご用意

・館内３か所（客室／富士見亭／お祭りランド内）にぬい専用フォトスポットを設置

・浴衣やお布団など、ぬい用コスチュームを貸出

・ダイニング「凪」にて、推し色をテーマにした限定カクテル（ぬいサイズ含む）をご提

供

・SNS投稿キャンペーンによるオリジナル特典の進呈

■特設ページ

https://www.mikazuki.co.jp/ryugujo/wp/wp-content/uploads/2026/05/e73961774e4547458b862d126cacc0c8.pdf

当社は、お客様の滞在満足度の向上と創出を図り続けるとともに、今後も、多様化するお客様のニーズに対応し新しい体験価値を通じて、選ばれるリゾートホテルとして取り組んでまいります。