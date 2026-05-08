角上魚類の味が有明で堪能できる貴重な３日間！‘‘Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026‘‘にて東京湾のおいしいお魚を再発見する特別メニューを提供

角上魚類ホールディングス株式会社～Tokyo Tokyo Delicious Museum 有明・シンボルプロムナード公園（東京ビッグサイト前）～(https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/)

鮮魚専門店「角上魚類」を展開する角上魚類ホールディングス株式会社（本社：新潟県長岡市寺泊下荒町 以下、角上魚類）は、2026年5月15日(金)～17日(日)に東京都 有明、シンボルプロムナード公園で開催される「Tokyo Tokyo Delicious Museum2026」 にて東京湾の魚介を使用した食を提供いたします。

普段は郊外の店舗を中心に展開しており、都心部やイベント会場で角上魚類の味をお届けする機会は非常に珍しく、私共にとっても貴重な3日間となります。本イベントでは、会場の目の前に広がる東京湾の豊かな恵みを、自信を持って厳選した限定メニュー～お酒にもよく合う新鮮なお刺身や特製の南蛮漬けなど～として提供いたします。食を通じて東京の海の魅力を再発見していただき、皆様と共に魚食文化をより身近に盛り上げていくことができれば幸いです。

Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026

https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/(https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/)

■開催概要

・日程：2026年5月15日(金)～5月17日(日)

11：00～21：30（最終日のみ20：30終了）

※マーケット・食文化体験（花の広場）11:00～19:00

※ラストオーダー30分前、ドリンクラストオーダー15分前

・会場：有明・シンボルプロムナード公園（東京ビッグサイト前）石と光の広場 / 花の広場

・入場無料（飲食等は有料）※キャッシュレス決済のみご利用可能

・アクセス：りんかい線 国際展示場駅 徒歩1分 / ゆりかもめ 有明駅 徒歩3分 / ゆりかもめ 東京ビッグサイト駅 徒歩5分

・主催：東京都/Tokyo Tokyo Delicious Museum実行委員会

Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026

江戸から続く伝統と、最先端のカルチャーが共存する東京には日本中、そして世界中から集まる多彩な食材と、食の担い手があつまり、世界最高峰の「食文化」を作っています。その、東京の誇る食の魅力を五感で体験するイベントが今回の「Tokyo Tokyo Delicious Museum 2026」です。

角上魚類が伝えたい、東京湾の豊かな魅力

東京には海の幸がたくさん！

日本はぐるりを海に囲まれ、日常的にその幸を享受し、海とともに発展してきました。東京ももちろんそうです。江戸時代、あるいはもっと以前から続く伝統的な魚食文化-江戸前寿司や佃煮、天ぷらなど-がまさにそれを象徴しています。

ですが、今、東京湾は生活から遠くなり、レジャーなどで訪れることはあっても、そこに豊かな海の幸が存在することに思い至らないことは、残念ながら少なくありません。

八丈島産金目鯛炙り、東京湾産黒鯛 刺身

角上魚類ではTokyo Tokyo Delicious Museum で東京湾の恵みを再発見いただき、その魅力を知っていただくために、毎日日替わりで東京湾の海の幸を用意してまいります。

お酒が止まらない！お刺身から南蛮漬けまで、こだわりの日替わりメニュー

角上魚類が提供するメニューは、東京産の地酒やワインなどが楽しめる3日間限定の「居酒屋 東京 -Izakaya TOKYO-」でお楽しみいただけます。

東京湾産すずき南蛮漬け

「東京産」にこだわったメニューが提供されるこの限定居酒屋では、各種アルコールと海の幸のペアリングをご自身でセレクトできます。初めて体験する東京のおいしさに触れていただけること間違いなしです。

角上魚類では、東京湾や八丈島近海で漁獲された魚介を使って、新鮮なお刺身や酸味とコクの南蛮漬け、風味豊かな煮つけを毎日日替わりでご用意いたします。

15日(金)

・八丈島産金目鯛 刺身

・東京湾産すずき 南蛮漬け

16日(土)

・東京湾産黒鯛 刺身

・東京湾産太刀魚 南蛮漬け

17日(日)

・八丈島産金目鯛 刺身

・東京湾産あさりとわかめの煮付け

東京湾産あさりとわかめの煮付け

▼出店場所

居酒屋 東京 -Izakaya TOKYO-

https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/store/izakaya/(https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/store/izakaya/)

東京の酒×東京産食材のペアリングバー。東京には酒蔵、多摩の豊かな自然、そして東京湾の恵みもある。「産地・東京」の魅力を凝縮した3日間限定の居酒屋がここに登場。

＠石と光の広場No.27 …会場マップ https://tokyotokyo-delicious-museum.jp/information/

「東京産」にこだわった角上魚類のメニューが楽しめるのはTokyo Tokyo Delicious Museum の3日間だけ！いつもの店舗では出会えない、Izakaya Tokyo限定メニューをぜひこの機会にお楽しみください。

八丈島産金目鯛 炙り 刺身東京湾産すずき 南蛮漬け東京湾産あさりとわかめの煮付け

※写真はすべてイメージです。

※入荷状況等により、内容や容器等に変更のある場合がございます。

※商品は豊富にご用意いたしますが、売切れの際は何卒ご容赦ください。

角上魚類 全店で「親切係」がご案内いたします

お魚のことは、黄色い帽子の「親切係」におまかせください

角上魚類の対面売場にはまるで市場のように毎日たくさんの魚が並び、初めて見るような魚も多く、食べ方や調理法がわからずご注文に戸惑うお客様も。

角上魚類では、知識豊富な「親切係」という魚のコンシェルジュのようなスタッフを全店に配置しております！魚の特徴や美味しい食べ方、身おろしのアドバイスなど、お客様においしく魚を召し上がっていただけるようにサポートしています。

角上魚類 赤羽店 親切係 中井さん

▼角上魚類 STORY

「クレームの大魔王」から、「神接客」をする店員へ。角上魚類でお客様一人ひとりのニーズを引き出す大ベテラン「親切係」の接客の極意とは(https://prtimes.jp/story/detail/rP6wdlSlOpB)

角上魚類ホールディングス株式会社について

対面売場では身おろし調理無料ですお寿司は一人前から大人数用まで取り揃えています魚の姿盛りなどお刺身盛り合わせも各種ご用意！揚げたて、焼きたてのお魚惣菜がたくさんです

〈会社概要〉

社名／角上魚類ホールディングス株式会社

代表者／柳下浩伸

設立／1976年5月18日

2016年4月1日「角上魚類株式会社」より商号変更

本社／〒940-2502 新潟県長岡市寺泊下荒町9772-20

事業内容／鮮魚店等のグループ会社の経営方針策定および経営管理等

URL／https://www.kakujoe.co.jp/index.php

▼Instagram 公式アカウント @kakujougyorui(https://www.instagram.com/kakujougyorui?igsh=anIyY2w2eHMxdnE0)

▼YouTube 【公式】角上魚類チャンネル(https://m.youtube.com/channel/UCPtc9-LhsthNqIgtl4OvfWw)

目指すは「日本一の魚屋」

魚が好き。お客様が好き。

皆の幸せのために「損得よりも善悪で判断」し、個人の工夫が活かせる現場は活気で満ち溢れています。

当社の目指す日本一とは、決して売上高や店舗数といった規模のことではなく、商品の質、店の質が日本一ということです。

それはすなわち、店で働く社員の質、取り扱う商品の質、会社経営の質が日本一ということなのであり、日本で一番、お客様の役に立つ魚屋になることなのです。

角上魚類はこれからも美味しい魚を、より多くのお客様の食卓へお届けするため店舗展開を進め、躍進してまいります。

Google Maps 角上魚類店舗一覧より

角上魚類は関東信越に展開しております

新潟県 寺泊港、豊洲市場、そして日本各地の漁港から、日々、新鮮な魚介類をご用意しております。

▶Google Maps 角上魚類 店舗一覧(https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1T6BjO5e_NHUmNOMw-4Ps2RlaAjQOsoY&usp=sharing)