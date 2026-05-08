TRUSTDOCK、5/13～15開催「デジタル化・DX推進展」（ODEX）に出展。「API × BPO」で確認業務のコストを事業価値に転換

株式会社TRUSTDOCK

株式会社TRUSTDOCK（東京都中央区、代表取締役：千葉孝浩）は、2026年5月13日(水)から15日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「第6回デジタル化・DX推進展」に出展いたします。

また5月13日(水) 12:10～12:40には、本展示会内で、執行役員 Verification事業部長・田崎十悟によるセミナー『自社での審査業務はもう不要！ API×BPOで書類・人物・資格など各種確認業務から現場を解放する「究極の業務代替モデル」』を実施いたします。

出展概要

TRUSTDOCKは、顧客の本人確認やリスクチェック、法人確認など、煩雑で正確性の求められる「人や会社の確認」をデジタル化し、コストを事業価値に変える確認DXサービスです。

テクノロジー基盤とBPOの提供で、業務自体のアウトソースを可能にし、コスト削減・業務効率化・サービス価値向上に貢献いたします。

本展示会では、オンラインで完了する「確認」をその場で体験できる実機デモをご用意しております。さらに300社以上の実績の中から、具体的な導入事例を多数ご紹介いたします。「まずは情報収集から」という方も、ぜひお気軽にTRUSTDOCKブースへお立ち寄りください。

- 展示会名：第6回デジタル化・DX推進展- 会期：2026年5月13日（水）～15日（金）- 時間：10:00～17:00- 会場：東京ビッグサイト 西3・4ホール、南1～4ホール（東京都江東区有明3-11-1）- 出展社名：株式会社TRUSTDOCK- 小間番号：W2-24（西3ホール）- 主催：デジタル化・DX推進展 実行委員会（株式会社イノベント 内）

来場お申し込み：以下のフォームより来場登録をお願いいたします（無料）

https://innovent-expo.jp/odex/entry/

実施セミナー概要

自社での審査業務はもう不要！ API×BPOで書類・人物・資格など各種確認業務から現場を解放する「究極の業務代替モデル」



バックオフィス担当者の皆様！

「DXを推進したいが、現場のオペレーションが複雑すぎて手が回らない、結局人海戦術になっている……」このようなお悩みはありませんか？

その「確認業務」、もう自社で実施する必要はありません。

本セミナーでは、オンライン本人確認（eKYC）のリーディングカンパニーであるTRUSTDOCKが、最新のデジタル技術（API）と、プロフェッショナルな専門オペレーション（BPO）を掛け合わせた「究極の業務代替モデル」を公開します。

- 日時：2026年5月13日(水) 12:10～12:40- 場所：セミナー会場E- 講演番号：E-3- 参加お申し込み：以下ページの「申込む」ボタンをクリックし、参加登録をお願いいたします（セミナーのお申し込みには、本展示会の来場登録が必須です）https://innovent-expo.jp/odex/seminar/detail/#E-3登壇者プロフィール

株式会社TRUSTDOCK

執行役員 Verification事業部長

田崎 十悟

20年以上に渡り国内外の大手サイバーセキュリティソリューションベンダーやエンタープライズソフトウェアベンダーで、エンタープライズ企業の開拓、アライアンス・チャネルビジネスの企画・立ち上げを担当し、事業の拡大に貢献する。TRUSTDOCKには2022年4月にVerification事業部のエンタープライズおよびアライアンス領域の担当として入社し、2023年より同事業部内の営業部門の責任者、2024年より同事業部責任者を経て、2025年7月より執行役員 兼 Verification事業部長に就任。

「TRUSTDOCK」サービス概要

「TRUSTDOCK」は、eKYC（オンライン本人確認）業務に関するソリューションを、顧客ニーズに合わせてワンストップでご提供する、累計導入社数業界No.1※のサービスです。

犯罪収益移転防止法をはじめ、各種法令に対応したeKYC手法を専門的知見からご提案。法人確認や反社会的勢力リスクチェックにも対応しており、さまざまなAPIを組み合わせて、行政・金融・人材・不動産・ECなど幅広いサービスでスマートな身元確認を実現しています。

さらに、APIやSDKなどテクノロジー基盤の提供だけではなく、24時間365日の確認作業まで一気通貫で対応。本人確認業務における「法令対応」「テクノロジー」「業務プロセス」のすべてを一体化し、“適切な本人確認がなされている状態”を提供するBPaaS（Business Process as a Service）モデルのeKYCサービスとして、最適なDXソリューションをご提案いたします。

サービスサイト：https://biz.trustdock.io/

※ 2024年12月時点での、eKYCのコア機能を自社開発しているサービスにおける導入社数（東京商工リサーチ調べ）

株式会社TRUSTDOCKは、公的個人認証サービスにおける署名検証者（プラットフォーム事業者）の主務大臣認定を、2025年9月26日（金）付で新たに取得いたしました。

これにより、民間事業者はTRUSTDOCKのシステム基盤を用いて、マイナンバーカードの電子証明書を活用したサービスを提供できるようになります。これまで培ってきた技術力・セキュリティ体制をもとに、「公的個人認証の社会実装を支えるインフラ事業者」として、日本のデジタル社会の発展に貢献してまいります。

参考：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000033766.html

【会社概要】

社名 : 株式会社TRUSTDOCK

所在地 : 東京都中央区京橋3-1-1 WeWork東京スクエアガーデン

代表取締役 : 千葉 孝浩

URL：https://trustdock.co.jp/