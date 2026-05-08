探究学習×マンガ英語多読で高校教育に新たな価値を

株式会社BYD

学生向けワークショップ・教育プログラムを提供する株式会社BYD（以下「BYD」、東京都墨田区、代表取締役：井上 創太）と、英語多読学習アプリ『Langaku（ランガク）』を開発・運営するMantra株式会社（以下「Mantra」、東京都文京区、代表取締役 石渡 祥之佑） は、共同で高校生向けの探究学習プログラムの提供を開始します。

本プログラムは、BYDが培ってきた探究学習・ワークショップのノウハウと、Mantraが開発した人気マンガを英語で楽しめるアプリ『Langaku』を組み合わせた、まったく新しい学びの形です。「マンガ×英語×DX」をテーマに、生徒が主体的にサービスや技術を探究し、課題を発見する力を育てます。

第一弾として、2026年4月22日、東京都三鷹市の大成高等学校にて『Langaku』を活用した英語とDXへの関心を高めるワークショップを実施しました。



■ 連携の背景

BYDはこれまで、企業と連携しながら「実社会と結びついた探究学習」を高校の現場に届けてきました。生徒の「好き」や「興味」を起点に、実際のサービスや技術を題材としたワークショップを通じて、ユーザー視点で考え、課題を発見する学びを生み出しています。こうした取り組みを通じて、これからの時代に求められる探究力やDX的思考の育成を支援しています。

今回連携したMantra株式会社は、人気マンガ100作品以上で英語多読学習を楽しめるアプリ『Langaku』を開発・運営するスタートアップです。両社は「学ぶことが楽しい」という体験を起点に生徒の意欲を引き出すという共通のビジョンのもと連携し、本プログラムの共同開発に至りました。



■ マンガを起点にした新しい学びの形

本プログラムでは、『Langaku』を活用し、以下の3つの切り口から探究的な学びを提供します。

マンガ × 英語多読：好きなマンガを英語で読み、「このセリフはこんな英語になるのか」という発見を体験

マンガ × 探究：仲間と感想を共有し、新しい作品に出会う読書体験を通じて思考を深める

マンガ × DX：「Langakuとはどういうサービスか？」をテーマにアプリの機能を探究し、AIや技術の仕組みを共に学ぶ

BYDの進行ノウハウのもと、生徒がディスカッションを重ねながら主体的に学ぶ、ユニークなプログラムです。



■ 大成高等学校での実施について

2026年4月22日、2学年全体で実施している「総合的な探究の時間」にて「ITコース」を選択した合計118名の生徒を対象に実施。振り返りアンケートでは、授業の総合満足度は5段階評価で平均4.09、アプリ内のマンガへの興味度は平均4.16を記録しました。

回答者の65%を占める「英語が苦手」と自認する生徒層においても、約半数（52%）が「英語のマンガを自分一人でも読み進められそう」と実感するなど、英語学習への心理的ハードルの低減と、探究活動としての深い学びの双方で手応えが得られました。

《受講した生徒の声》

「英語を学ぶにしてもやり方は色々あると感じた。好きな漫画を読みながら、日常的に使える英語も学べる点が印象的だった。」

「英語の単語量を調節できる機能が便利だった。わからない単語を登録して復習できる点も使いやすいと感じた。」

「なにかモノやサービスを生み出す際に『自分だったら』と考えてみると、ユーザーにとって使いやすいものができると考えた。」

「アプリを使う側ではなく、開発側に回って考える視点を持つことが大事だと学んだ。」

《大成高等学校 萩原先生のコメント》

英語が苦手だと話していた生徒が、前のめりに取り組む姿勢に驚かされました。

特に、一度読んだことのある漫画に対して、「あのセリフ、英語だとこうなるんだ」と楽しんでいた様子が印象的でした。

複数の要素とテクノロジーを組み合わせることで、新たな価値を見出せることを体感できたのではないかと思います。

こうした気づきや考え方を出発点として、それぞれの興味・関心に応じた探究活動がさらに深まっていくことを期待しています。



■ EDIX東京で実践事例を公開

2026年5月13日(水)～15日(金)に東京ビッグサイトで開催される教育総合展「EDIX東京」のBYDブースにて、BYD×Mantraの共同セミナー『Langaku探究学習プログラム』として紹介予定です。



▼ EDIX東京 開催概要

会期：2026年5月13日(水)～15日(金)

会場：東京ビッグサイト

ブース：BYDブース (3-1)

セミナー：5月13日(水)15:00～15:30

「Langaku探究学習プログラム：～マンガ×英語多読×DX×探究～ 一番楽しい英語脳の作り方」

■ 今後の展開

BYDとMantraは今後も連携を強化し、「マンガ×英語多読」の可能性を広げるとともに、全国の学校において本プログラムを展開していく予定です。企業と学校をつなぐBYDの知見と、Mantraのテクノロジーを掛け合わせ、生徒が主体的に学び、楽しみながら成長できる教育機会の創出を目指します。

■ お申し込みについて

「Langaku探究学習プログラム」は、全国の中学校・高等学校を対象に提供しております。以下のような用途での導入が可能です。

・探究学習プログラムとしての活用

・英語授業での多読教材としての活用

・自習教材としての活用

導入をご検討の教育機関の方は、用途に応じて下記の専用フォームよりお気軽にお問い合わせください。



【探究学習としての導入をご検討の教育機関の方はこちら】

株式会社BYD

Email：byd.management2015@gmail.com

URL：https://byd.education/

【英語授業・自習教材としての導入をご検討の教育機関の方はこちら】

Mantra株式会社

Email：info@mantra.co.jp

教育機関向けお問い合わせフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/1U9Ek4xDcfYeX0HZjpUzJMMZinLFNzebmutIqjLluPEc/viewform



■ 株式会社BYDについて

株式会社BYDは、企業と連携し、実社会と結びついた探究学習プログラムを提供しています。生徒の「好き」や「興味」を起点に、実際のサービスや技術を題材としたワークショップを通じて、ユーザー視点で考え、課題を発見する学びを生み出しています。こうした取り組みを通じて、これからの時代に求められる探究力やDX的思考の育成を支援しています。

会社概要

○ 社名：株式会社BYD

○ 代表者：代表取締役 井上 創太

○ 所在地：〒131-0045 東京都墨田区押上3-43-7 ロータリーパレス押上1階

○ 設立：2015年1月5日

○ 事業内容：学生向けワークショップ・探究学習プログラムの提供

○ URL：https://byd.education/



■ 『Langaku』について

【人気マンガ×英語学習アプリ】

『Langaku』は、英語多読による濃密な学習体験をマンガで実現するアプリです。『ONE PIECE』『鬼滅の刃』など、100作品以上におよぶ人気マンガを英語で楽しみながら、自然と英語力が身につきます。

『Langaku』独自の学習サポート機能

・コマをタップするだけで英語⇔日本語を切り替え

・文脈に応じた英語独特の熟語・スラング表現をAIが解説

・ユーザーの英語レベルに合わせて英語・日本語のコマ割合を調整

・音声の読み上げ機能や、オート再生モードも



アプリ情報

○ タイトル：Langaku（ランガク）

○ プラットフォーム：iOS／Android

○ 価格：ダウンロード無料（1日1話無料）／有料プランあり

○ 公式サイト：https://langaku.app

○ 公式X：https://x.com/langaku_app



■ Mantra株式会社について

Mantra株式会社は「世界の言葉で、マンガを届ける。」をスローガンに2020年に設立されました。マンガに特化したAI技術の研究開発、高速なマンガ翻訳を実現する翻訳ツール『Mantra Engine』、マンガを用いた英語多読学習アプリ『Langaku』などの提供を行っています。

会社概要

○ 社名：Mantra株式会社

○ 代表者：代表取締役 石渡 祥之佑

○ 所在地：〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 2F

○ 設立：2020年1月28日

○ 事業内容：マンガに特化した機械翻訳技術の研究開発

○ URL：https://mantra.co.jp



■ お問い合わせ

株式会社BYD

担当：笹木

Email：byd.management2015@gmail.com