Podcastが“読める”ポータルサイト「PodcastTimes」が国内最大規模のポッドキャスト祭典「PODCAST EXPO 2026」に出展

SBイノベンチャー株式会社

SBイノベンチャー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：源田泰之）が事業化を目指す、PodcastをAIが自動で記事化するポータルサイト「PodcastTimes」は、2026年5月9日（土）・10日（日）に東京・世田谷の複合施設「HOME/WORK VILLAGE」で開催される国内音声コンテンツの祭典「PODCAST EXPO 2026」に出展することが決定しました。

PodcastTimesは、ご来場のどなたでもお楽しみいただける無料エリアにてブースを展開し、ステッカーの無料配布やユーザー参加型の公開収録を行います。

βテスト参加100番組を追加募集

無料配布するPodcastTimesステッカー

イベント当日は「PODCAST EXPO 2026」の会場で、PodcastTimesのβテストに参加いただける番組を募集します。PodcastTimesは現在、150番組にご参加いただいており、このたびサービス拡大の一環として、新たに100番組を受け入れることとなりました。今回の取り組みを通して、将来的には全ての番組の受け入れを目指します。

イベント会場のPodcastTimesブースにて、βテスト参加に関するご案内チラシを配布いたします。本サービスは無料でご利用いただけますので、この機会にぜひご利用ください。

公開録音に参加してアナタもポッドキャスターに！

PodcastTimesブースでは、PODCAST EXPO 2026特別番組「ぽっどでの新人出張版」の公開収録を行います。ブースには録音機材を完備し、ご来場のアナタをゲストに3分間の番組を収録します。収録した番組はPodcastTimesに即時公開され、記事としても掲載されます。

■ぽっどでの新人出張版：https://podcasttimes.jp/programs/149

話した内容がその場で記事になっていく、PodcastTimesならではの体験をぜひお楽しみください。公開収録にご参加いただいた方には「ぽっどでの新人」ステッカーと、PodcastTimesオリジナルアクリルキーホルダー（各日先着100名さま）を配布します。

「PODCAST EXPO 2026」概要

ステッカーとアクリルキーホルダー

イベント名：「PODCAST EXPO 2026」

開催日：2026年5月9日（土）・10日（日）

開催場所：HOME/WORK VILLAGE（東京都世田谷区池尻2-4-5）

PodcastTimesについて

PodcastTimesは、ソフトバンクグループの社内起業制度「ソフトバンクイノベンチャー」から生まれた、番組をアップするだけで「AIが記事化」してくれるPodcastポータルサイトです。今聞くべき番組がわかる「Podcastの番組表」として、番組とリスナーの新しい出会いを創出していきます。2025年12月にβテストを開始し、放送局や新聞社を含む、150番組が参加しています。（2026年5月1日現在）

URL：https://podcasttimes.jp/

X：https://x.com/Podcast_timesjp

お問い合わせ先

PodcastTimesお問い合わせ窓口（担当：田野・鈴木）

info@podcasttimes.jp

※「PodcastTimes」は、SBイノベンチャー株式会社が事業化予定のサービスです。