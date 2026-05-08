福祉現場の「無自覚なAI利用」が個人情報保護法違反に──株式会社オルデンティアコーポレーション、6事業軸×8サービスで業界のAIガバナンスを再定義

株式会社オルデンティアコーポレーション

株式会社オルデンティアコーポレーション(本社:兵庫県神戸市、以下「当社」)は、福祉業界におけるAI活用のガバナンス課題に取り組むリーディングカンパニーとして、6つの事業軸×8つのサービスを展開しています。

ChatGPTをはじめとする生成AIの普及に伴い、福祉現場では職員が利用者の個人情報をAIに入力するケースが急増しています。しかしその多くは、個人情報保護法上の「第三者提供」に該当し得る違反リスクを抱えたまま運用されているのが実態です。当社は、福祉特化AIクラウド「Hope Care AI」を中核に、「AIを禁止する」のではなく「安全に使える環境を整える」第三の選択肢を業界に届けます。

▼ コーポレートサイト https://ordentier-corp.co.jp/

■ 業界が直面している「気づかれていないリスク」

福祉現場ではすでにAIが使われ始めています。記録作成、申し送りの要約、計画書の下書き──。便利さゆえに広がる一方で、施設管理者・法人理事の多くがその実態を把握できていません。

無料版ChatGPTなどの汎用AIに利用者の氏名・支援記録・医療情報を入力する行為は、個人情報保護法第27条が定める「第三者提供」に該当し得ると解釈されています。本人同意のない第三者提供は明確な違反であり、入力データがAIの学習に利用される利用規約上のリスクも併存します。

2023年6月には、個人情報保護委員会がOpenAI社に対し直接の注意喚起を実施。この問題は、もはや「グレーゾーン」ではなく「行政が動いている領域」です。

施設管理者には行政指導や監査対応における説明責任があります。しかし「AIを全面禁止する」選択肢は、職員の業務効率低下や離職を招き、人材不足に喘ぐ福祉業界では現実的に取れません。「使えば違反リスク・使わなければ生産性低下」──この二律背反こそ、当社が解こうとしている構造的課題です。

■ 解決策:法的根拠を持って設計された福祉特化AI

当社は「AIを使うかどうか」ではなく「どう安全に使うか」という問いに答えるため、6事業軸×8サービスを構築しました。中核は福祉特化型AIクラウド「Hope Care AI」です。

『Hope Care AIが実現する三重の法的安全設計』

クラウド例外 適合:個人情報保護委員会ガイドラインQ&A 7-53に完全適合(第三者提供に非該当)

AI非学習保証:API接続により、入力データがAIの学習に使用されない設計を契約で保証

データ管理権の帰属:データの所有権・管理権はクライアント法人に完全帰属

加えて、行政監査・第三者評価に対応できる法的準拠の証明書類を施設に提供。

「AIを使っている事実」ではなく「法的根拠を持って使っている証明」を施設経営者の手に渡します。

導入施設では記録業務時間を最大83%削減した実績もあります。

■ 6つの事業軸 × 8つのサービス

業界のAIガバナンス課題は、単一プロダクトでは解決できません。

当社は「予防→実装→運用→教育→連携→発信→雇用創出」の連鎖で、業界構造そのものを再設計します。

IDX支援事業

【01】Hope Care DX

業務フロー全体のクラウド統合・一元管理によるDX支援

https://hope-care.ordentier-corp.co.jp/

IISaaS事業

【02】Hope Care AI-AIを安全に使いたい

個人情報保護法に完全準拠した福祉特化AIクラウド

https://hope-care-ai.ordentier-corp.co.jp/



【03】ORDEN AI

業種横断の業務効率化マルチAIプラットフォーム

https://ai.ordentier-corp.co.jp/

IIIリスキリング事業

【04】ORDEN ACADEMY

AI・DXリテラシー向上のリスキリング研修

https://academy.ordentier-corp.co.jp/

IVプラットフォーム事業

【05】ORDEN CONNECT

福祉従事者・事業所をつなぐ連携プラットフォーム

https://connect.ordentier-corp.co.jp/

Ｖメディア事業

【06】ORDEN COMPASS

福祉経営支援メディア(AI/DX・補助金・経営情報)

https://compass.ordentier-corp.co.jp/

VIパートナー事業

【07】ORDEN JOB

就労継続支援A型・B型事業所への業務発注

https://job.ordentier-corp.co.jp/

【08】ORDEN PARTNER

協力パートナー・代理店ネットワーク

https://partner.ordentier-corp.co.jp/

全国47万以上の福祉関連施設に対し、安全なAI活用の選択肢を、代理店ネットワークと自社チャネルの両輪で届けてまいります。

■ 業界からの評価:全国身体障害者施設協議会・全国大会で研究発表採択

当社クライアントとの取り組みは、全国身体障害者施設協議会 全国大会(2026年7月開催)において研究発表として採択されました。国内最大規模の障害福祉分野の全国学術大会であり、「福祉現場における安全なAI活用」の取り組みが業界団体から正式に評価されたことを意味します。

■ 代表メッセージ

福祉業界の課題は「人がいない」ことではなく、「人に頼り続ける構造」そのものにあります。AIはその構造を変えうる選択肢ですが、安全性が担保されないAI活用は、利用者の尊厳を損ない施設経営をリスクにさらします。

私たちが提供するのは「便利なAI」ではなく、「福祉現場で使ってよいAI」の基準そのものです。6事業軸×8サービスを通じて業界全体のAIガバナンスを再定義し、「福祉の未来は明るい」と確信させるリーディングカンパニーであり続けます。

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168115/table/19_1_9a8939325891082b1acd89cd97ff0338.jpg?v=202605081251 ]

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社オルデンティアコーポレーション

Email:info@ordentier-corp.co.jp (平日9:00～18:00)

お問い合わせフォーム:https://ordentier-corp.co.jp/contact